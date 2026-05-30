Andreea Marin avea doar 9 ani când și-a pierdut mama într-un accident rutier cumplit. Femeia care i-a dat viață s-a stins la doar 36 de ani, lăsând în urmă o durere greu de imaginat și o fetiță forțată să se maturizeze peste noapte.

De ce ne atinge atât de mult o astfel de poveste? Pentru că multe dintre noi știm ce înseamnă să preiei frâiele vieții prea devreme. Când o traumă lovește în copilărie, fetița dispare și lasă locul unui adult în miniatură, copleșit de responsabilități. E o realitate pe care o purtăm cu noi, tăcut, toată viața.

O maturizare forțată și o decizie radicală

Iar lucrurile stau exact așa și în cazul vedetei. După pierderea mamei, Andreea a trebuit să aleagă cum merge mai departe. A vorbit de multe ori despre impactul acestei pierderi asupra vieții ei, dar durerea pur și simplu nu dispare niciodată.

„Te maturizezi pe loc. Dacă eşti ca mine, devii brusc un omuleţ foarte responsabil. Pui foarte multă greutate pe umerii tăi şi pe sufletul tău şi, cel puţin eu, mi-am zis că ori rămân în genunchi, ori cu spinarea dreaptă merg mai departe.” – Andreea Marin, Vedetă de televiziune

O mărturisire tulburătoare publicată recent de Click aduce în prim-plan un detaliu pe care puțini îl știau despre acele momente de groază. Se pare că mama vedetei a simțit că sfârșitul îi este aproape.

Semnele dinaintea tragediei

Femeia era extrem de intuitivă. Și totuși, cine s-ar fi gândit la un deznodământ atât de crunt? În drum spre casă, ea le-a spus celor dragi că o așteaptă o mare realizare profesională, dar nu va mai apuca să se bucure de ea.

„Era o femeie foarte intuitivă. Chiar ne-a spus, în drum spre casă, eram în maşină, că acasă o aşteaptă o realizare profesională, dar nu va ajunge sa trăiască asta. Şi chiar aşa s-a întâmplat. […] Cu o zi înainte, a râs cu gura până la urechi, nu se mai putea opri din râs, îi curgeau lacrimile.” – Andreea Marin, Vedetă de televiziune

Dar că asta nu e tot.

Fetița de atunci a avut la rândul ei un vis premonitoriu care îi dă fiori și acum. A visat exact ziua despărțirii, până la cel mai mic amănunt legat de hainele pe care le purta mama ei.

„Nu-mi pot explica cum eu am visat acest sfârşit. Am visat ziua când aveam să-mi iau rămas bun de la ea, exact aşa cum a fost. Până şi detaliile precum rochia pe care o purta, erau aceleaşi.” – Andreea Marin, Vedetă de televiziune

Până la urmă, trauma nu te întreabă când ești pregătită. Ne rămâne doar exemplul de putere și capacitatea de a ne ridica de jos, chiar și atunci când sufletul este făcut bucăți, o alegere pe care o facem zi de zi pentru a merge mai departe cu spinarea dreaptă.