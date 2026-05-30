Te-ai gândit vreodată cum este să îți vezi întregul viitor șters cu buretele într-o singură zi? Fosta soție a medicului de televiziune Ranj Singh, Sulvinder Samra, a rupt tăcerea despre divorțul lor dureros, la exact două decenii de la ziua în care au ajuns la altar. După șapte ani de viață comună, vedeta britanică a recunoscut că este gay, iar despărțirea lor a fost una extrem de complicată.

Aici nu vorbim doar despre un simplu partaj sau despre cine păstrează casa. miza reală a unei astfel de despărțiri este prăbușirea totală a stimei de sine. Pentru multe dintre noi, femeile, un divorț ne face să ne punem la îndoială propria valoare. Sulvinder a simțit că despărțirea a făcut-o să creadă că „nu merită fericirea” și că nu va fi o „mamă bună”.

Presiunea așteptărilor și o realitate ascunsă

Ca să înțelegem de unde a pornit totul, trebuie să privim puțin în urmă. Cei doi s-au cunoscut în 2003 și au avut o nuntă tradițională sikh în 2006. Dar în 2009, la vârsta de 30 de ani, medicul a ajuns la terapie și a realizat care este orientarea lui sexuală reală. Au divorțat oficial în 2011.

Într-o postare publicată recent pe Instagram, chiar în ziua în care ar fi trebuit să celebreze aniversarea, Sulvinder a povestit deschis despre presiunea culturală pe care a simțit-o din plin.

„Am crescut spunându-mi-se că trebuie să dau un exemplu bun, să am o educație bună, o slujbă bună și un soț indian.” – Sulvinder Samra, fosta soție

Iar când imaginea perfectă s-a destrămat, durerea a fost copleșitoare. Așa cum a relatat Independent într-un articol recent, perioada de după separare a fost marcată de o suferință tăcută și profundă.

„Când s-a terminat, ambele părți sufereau, iar un divorț a fost singura opțiune. Am ținut doliu. A fost greu pentru că viitorul pe care credeam că îl am dispăruse și persoană cu care credeam că m-am căsătorit dispăruse și ea.” – Sulvinder Samra

Momentul de cotitură și regăsirea curajului

Știi momentul ăla când zâmbești la poze, dar pe dinăuntru te simți complet goală? Exact asta a descris și ea. Femeia a mărturisit direct: „Am pus totul la îndoială. Mă simțeam extrem de neatrăgătoare. Îmi era rușine. Credeam că nu sunt suficient de bună.”

E sfâșietor să citești cum se pedepsea singură.

„Pe dinafară mă prefăceam. Păream bine, dar mă simțeam moartă pe dinăuntru pentru că nu eram suficient de bună”, a adăugat ea pe rețeaua socială.

Și totuși, salvarea a venit dintr-o direcție neașteptată. Acum trei ani, a decis „să își înfrunte fricile”, a renunțat la locul de muncă și „a făcut un salt de credință”. Diagnosticul de cancer primit de sora ei a ajutat-o să înțeleagă ce înseamnă „curajul adevărat” și să își schimbe complet prioritățile. Astăzi, mesajul ei pentru noi este unul foarte clar: „Nu lăsați trecutul să vă dicteze viitorul. Voi alegeți care va fi povestea voastră… Nimeni altcineva.”

Ce se întâmplă acum cu medicul vedetă

Fostul ei soț a explicat la rândul lui ce l-a împins spre acea decizie radicală, într-un interviu acordat publicației The Big Issue.

„Aveam cariera pe care mi-o doream dintotdeauna, mereu mi-am dorit o casă a mea. Bifasem toate căsuțele. Așa că marea întrebare era, de ce tot nu sunt 100 la sută fericit? De ce încă simt că ceva nu este în regulă? Și atunci terapia a scos toate acele lucruri la iveală.” – Dr. Ranj Singh, medic și prezentator TV

După ce a participat la Strictly Come Dancing în 2018, unde a cerut inițial să danseze cu un bărbat dar a fost pus în pereche cu Janette Manrara, lucrurile s-au mai așezat pentru el pe plan personal. Astăzi, medicul este într-o relație cu actorul James Colebrook și a negat recent zvonurile că ar fi fost concediat de la emisiunea Morning Live. El lipsește de pe micile ecrane de mai bine de șase luni, iar fanii așteaptă încă o explicație oficială din partea producătorilor BBC pentru această absență prelungită.