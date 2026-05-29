Crezi că poveștile cu prinți și prințese se termină mereu cu o nuntă fastuoasă și rochii spectaculoase? Realitatea ne demonstrează că lucrurile stau puțin diferit. Nouă cupluri regale celebre au decis să se despartă înainte de a ajunge la altar, arătând lumii întregi că presiunea mediatică, infidelitatea sau pur și simplu lipsa de compatibilitate nu țin cont de sângele albastru.

Știi momentul ăla când aștepți de ani de zile inelul și partenerul tău tot amână discuția? Sau când simți că trebuie să alegi între cariera la care ai visat și omul de lângă tine? Ei bine, exact prin asta au trecut și capetele încoronate. poveștile lor ne confirmă că dincolo de palate și trăsuri, problemele de cuplu sunt aceleași pentru noi toate. Să fii prințesă nu te scutește absolut deloc de o inimă frântă sau de o relație care se blochează pe parcurs.

De-a lungul timpului, regulile stricte ale monarhiilor au dictat cine cu cine se poate căsători. Iar când iubirea a început să primeze în fața aranjamentelor politice, au apărut și primele despărțiri moderne din motive pur umane.

Așteptarea inelului și presiunea publică

Prințesa Beatrice a avut o relație de zece ani cu omul de afaceri Dave Clark. S-au cunoscut în 2006 prin intermediul Prințului William și păreau cuplul perfect. Au alergat chiar și la maratonul din Londra împreună. Numai că problema căsătoriei i-a despărțit definitiv. Ea își dorea să se căsătorească, el ezita să o ceară de soție, așa că au pus punct.

Și Prințul Harry a trecut prin despărțiri dureroase înainte de a o cunoaște pe Meghan. Relația lui de șapte ani cu Chelsy Davy s-a încheiat în 2011, pentru că viața în lumina reflectoarelor regale a devenit o povară prea mare pentru ea. Același tipar s-a repetat și cu Cressida Bonas. Prezentată lui Harry de Prințesa Eugenie în 2012, Cressida a fost copleșită de atenția mediatică uriașă. S-au despărțit în 2014, dar au rămas prieteni buni, ea participând chiar la nunta lui din 2018.

Cariera pusă pe primul loc

Te-ai gândit vreodată câte compromisuri ești dispusă să faci pentru relația ta? Ruthie Henshall, o actriță de succes, a trebuit să răspundă la această întrebare când forma un cuplu cu Prințul Edward. Relația lor din 1988 devenise extrem de serioasă.

Așa cum amintește un amplu material publicat recent de Hellomagazine, actrița a fost chiar invitată la Balmoral pentru a cunoaște familia regală. Dar cariera ei a cântărit mai greu la finalul zilei.

„eram foarte conștientă că nu aș fi putut să fac ceea ce fac pentru a-mi câștiga existența dacă aș fi rămas cu el.” – Ruthie Henshall, actriță

Ceva similar s-a întâmplat mult mai recent în Luxemburg. Prințul Louis și avocata Scarlett-Lauren Sirgue și-au anulat logodna în februarie 2022, la mai puțin de un an după cererea în căsătorie. Ambițiile lor în viață erau pur și simplu prea diferite.

Infidelitate și reguli vechi

Nici măcar o prințesă nu este ferită de trădare. Prințesa Madeleine a Suediei a ținut prima pagină a ziarelor când a anulat logodna cu Jonas Bergstrom, după șapte ani de relație. Motivul a fost legat de acuzațiile clare de infidelitate aduse lui.

„După o analiză atentă, Prințesa Madeleine și domnul Jonas Bergstrom au luat decizia comună de a merge pe drumuri separate.” – Comunicat oficial, Casa Regală a Suediei

Iar uneori, regulile stricte distrug iubiri sincere. Prințesa Anne s-a îndrăgostit în tinerețe de Andrew Parker Bowles. Dar pentru că el era catolic, relația nu a fost acceptată de Biserica Angliei. El s-a căsătorit ulterior cu Camilla, actuala soție a Regelui Charles.

Cea mai dramatică alegere a fost însă a Prințesei Margaret, care s-a logodit în 1953 cu Peter Townsend. El era divorțat, ea avea sub 25 de ani și avea nevoie de acordul surorii sale.

„Aș dori să se știe că am decis să nu mă căsătoresc cu căpitanul Peter Townsend. Conștientă de învățăturile Bisericii potrivit cărora căsătoria creștină este indisolubilă și conștientă de datoria mea față de Commonwealth, am hotărât să pun aceste considerente înaintea altora.” – Prințesa Margaret, sora Reginei Elisabeta

Dar lucrurile nu se opresc aici. Regele Felipe a stârnit dezbateri publice aprinse în 2001 din cauza relației sale cu modelul norvegian Eva Sannum. El a oprit relația, susținând că a luat decizia liber, de comun acord.

Dincolo de titluri și averi, compatibilitatea emoțională dictează viitorul oricărui cuplu. Data viitoare când te superi că lucrurile nu merg perfect în relația ta, amintește-ți că nici măcar accesul la toate resursele din lume nu garantează o potrivire perfectă până la adânci bătrâneți.