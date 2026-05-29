Actrița Joan Cusack, ajunsă la 63 de ani, a bifat prima ei apariție pe covorul roșu după o pauză uriașă de 11 ani, cu ocazia premierei de la Londra a filmului Toy Story 5, pe 28 mai 2026. O revenire care a atras toate privirile, dar care ascunde o poveste de viață complet diferită de tiparul clasic al celebrităților.

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să ai lumea la picioare, dar să alegi conștient să te retragi pentru liniștea familiei tale? Noi, femeile, jonglăm zilnic cu presiunea carierei și dorința de a ne crește copiii într-un mediu sănătos. Exact asta a făcut și actrița nominalizată la Oscar, alegând să își protejeze cei doi băieți de superficialitatea din Los Angeles.

Recomandări Actrița Joan Cusack revine pe covorul roșu după 11 ani. Vedeta a participat la premiera Toy Story 5.

O viață normală departe de lumina reflectoarelor

Totul a început în 1993, când Joan trăia în Chicago și l-a cunoscut pe viitorul ei soț, avocatul Richard Burke, la un blind date. S-au căsătorit în 1996, iar detaliile nunții lor au rămas la fel de private chiar și la 30 de ani distanță. Așa cum relatează Hellomagazine într-un material biografic publicat recent, partenerul ei vine dintr-un domeniu complet diferit de cel artistic. A studiat la Georgetown University Law Center, a condus companii precum Apartments.com și a fost președinte și CEO la Envoy Global până la pensionarea sa din 2025.

Valorile care contează cu adevărat

În loc să trăiască la umbra celebrului semn Hollywood, cuplul a ales să își crească băieții, Dylan (născut în 1997) și Miles (născut în 2000), în Chicago. Mai exact, în cartierul Gold Coast, asta după ce casa copilăriei lui Joan din suburbia Evanston a fost vândută în 2013 pentru aproape 1 milion de dolari.

Și sincer, o înțeleg perfect.

„Așa cum ar spune copiii mei, «Chicago este grozav!» Are o cultură și o istorie bogate, precum și unele dintre cele mai bune muzee, arhitectură și restaurante din lume. previne ca viața noastră de familie să se învârtă în jurul televizorului și al filmelor. În L.A. Este ușor să fii prins în felul în care arăți sau câți bani ai, iar acestea nu sunt valori pe care vreau să le adopte copiii mei.” – Joan Cusack, Actriță

Pasiunea ca lecție de viață

Dar asta nu înseamnă că a renunțat complet la carieră. Din 1999, ea dă voce personajului Jessie din franciza Toy Story, iar Dylan chiar a avut o mică apariție vocală în desenul animat Phineas și Ferb, în 2011. Iar abordarea ei de parenting este una de la care sigur putem împrumuta o idee practică pentru relația cu copiii noștri.

„Vreau ca copiii mei să experimenteze pasiunea. Vreau ca ei să vadă că am lucruri pentru care mă simt pasionată, pentru că este un sentiment atât de grozav să iubești cu adevărat ceva.” – Joan Cusack, Actriță

Iar acum, odată cu Toy Story 5, revine pe ecrane și pe covorul roșu alături de Richard. Despre acest nou capitol, actrița a declarat scurt pentru Virgin Radio UK: „Aceasta este povestea lui Jessie. Este glorioasă.”

Recomandări Linda Evans, Krystle din Dinastia, a publicat o fotografie rara la 83 de ani. Actrita demonstreaza gratie și frumusete fara filtre.

Până la urmă, echilibrul se găsește făcând alegeri care au sens pentru ritmul tău, nu pentru restul lumii. Rămâne de urmărit dacă această revenire publică marchează începutul unui nou capitol profesional activ pentru Joan sau dacă se va întoarce rapid la liniștea din Chicago după terminarea turneului de promovare.