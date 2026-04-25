Alerg de ani de zile, dar trebuie să recunosc, sunt o creatură a obișnuinței. Aceleași trasee, același efort, același ritm. Deși am terminat câteva semimaratoane, ritmul meu abia s-a schimbat. Cu o nouă cursă la orizont, am decis că e timpul să fac ceva în privința asta. V-ați gândit vreodată că pentru a alerga mai repede trebuie, de fapt, să încetiniți?

Am dat peste această idee contraintuitivă: pentru a alerga mai repede, trebuie să o lași mai moale. Abordarea, cunoscută sub numele de alergare în „Zona 2”, se concentrează pe menținerea unui efort scăzut pentru a construi baza aerobă. Așa că am decis să o testez timp de două săptămâni.

Ce este alergarea în Zona 2

alergarea în Zona 2 înseamnă să alergi la un ritm la care poți purta o conversație completă confortabil. Asta se traduce într-o activitate cardio la aproximativ 60-70% din ritmul cardiac maxim. Dar ce se întâmplă, de fapt, în corpul tău? Lillie Bleasdale, fondatoarea și antrenoarea principală a companiei de coaching online PASSA, explică simplu: „Este un efort în care corpul tău lucrează constant, dar nu se chinuie. S-ar putea să pară mai lent decât ești obișnuit, dar asta te ajută ca totul să pară mai ușor în timp.”

Știința confirmă acest lucru. Sarah Campus, antrenor personal și de alergare, detaliază procesul. La această intensitate, ritmul cardiac se situează la un nivel la care grăsimea devine o sursă majoră de combustibil, în loc să se bazeze pe glicogen. „În interiorul mușchilor, mitocondriile devin mai active și, în timp, cresc numeric, capilarele se extind pentru a furniza mai mult oxigen, iar enzimele care susțin anduranța se îmbunătățesc,” subliniază ea. „Rezultatul este un sistem care poate susține efortul pentru mai mult timp cu mai puțină oboseală, permițându-ți să alergi mai departe.”

Beneficiile neașteptate ale ritmului lent

Înainte de a începe experimentul, am vrut să înțeleg la ce să mă aștept. Iar beneficiile, explicate de experți, sunau promițător. În primul rând, îți construiești baza de anduranță. Gândește-te la baza ta aerobă ca la fundația pe care se construiește totul. „Încetinirea ritmului permite corpului tău să gestioneze un antrenament mai consecvent fără a se simți constant obosit,” explică Lillie. „Este un caz de a face mai puțin, dar mai bine, pentru ca în cele din urmă să poți face mai mult pe termen lung.”

Apoi, scade riscul de accidentări. Când fiecare alergare este una grea, presiunea cumulată asupra articulațiilor și tendoanelor își spune cuvântul. „Poți acumula un volum mai mare de antrenament cu mult mai puțină presiune asupra articulațiilor, tendoanelor și sistemului nervos, ceea ce, la rândul său, scade riscul de accidentare,” spune Sarah. Ca cineva care a stat pe bară din cauza accidentărilor (oricine a avut genunchiul alergătorului știe despre ce vorbesc), acest aspect a rezonat puternic cu mine.

Și, în cele din urmă, ajungem la partea cea mai bună: ritmul tău ușor devine, în mod natural, mai rapid. Pe măsură ce baza aerobă se întărește, ceea ce părea odată o provocare începe să se simtă confortabil. „În timp, această bază aerobă mai mare și mai puternică îți permite să alergi mai repede la același ritm cardiac, astfel încât ritmul tău ușor devine natural mai rapid, iar capacitatea ta de a face față sesiunilor mai grele se îmbunătățește,” adaugă Sarah. Lillie Bleasdale completează: „În câteva săptămâni, majoritatea alergătorilor încep să observe că lucrurile par mai ușoare. Mici victorii, cum ar fi recuperarea mai rapidă între alergări, senzația de mai puțină durere sau accelerarea naturală a ritmului fără a încerca, sunt toate semne că funcționează. Este o schimbare treptată – dar una care durează cu adevărat.”

Prima săptămână, o luptă cu instinctul

Să fiu sinceră, prima săptămână nu a mers deloc așa cum mă așteptam. Am presupus că a încetini va fi partea ușoară, dar mi-am dat seama rapid că nu-i chiar așa. Fiecare instinct de alergător îmi spunea să forțez, iar menținerea deliberată a unui ritm scăzut se simțea de-a dreptul incomodă. Mă surprindeam verificându-mi constant ritmul și pulsul pe ceas, ceea ce cred că a înrăutățit lucrurile.

Am apelat la sfatul experților. Lillie mi-a spus să nu-mi mai verific ritmul atât de des. „Încearcă să dezactivezi funcția de tură de pe ceas,” mi-a zis ea. „Concentrează-te pe cum se simte alergarea, nu pe ce spune ceasul tău.”

La a treia alergare, am avut un moment de revelație. Am oprit notificările vocale de la Strava și a făcut o diferență mai mare decât mă așteptam. Fără actualizarea constantă a ritmului în ureche, am încetat să mai alerg după cifre și am început să-mi ascult corpul. Cel mai inteligent moment al săptămânii a fost când l-am luat pe fiul meu de cinci ani la o alergare. Dacă există o metodă garantată să te încetinească, pe bune, aceasta este. Nu mă așteptam însă să-mi placă atât de mult – fără presiune, doar mișcare și distracție. La finalul săptămânii, cea mai mare schimbare a fost mentală.

A doua săptămână și primele rezultate

În a doua săptămână, am început să-mi găsesc ritmul. Alergările mele s-au simțit mai controlate și mi-a fost mai ușor să mențin un ritm lent fără să mă îndoiesc constant de mine. Iar când am ieșit la o alergare mai lungă, de 12 km, am simțit cu adevărat diferența în ceea ce privește energia și recuperarea. De obicei, pe o astfel de distanță, loveam un zid spre final. Alergând mai încet, nu am mai lovit acel zid – am terminat distanța simțind că mai am rezerve.

Nu doar atât, dar și nivelul de energie pe parcursul zilei s-a îmbunătățit. Alergările lungi mă pot epuiza, dar acum mă întorceam din alergări simțindu-mă bine și alertă, nu vlăguită. Până la sfârșitul celor două săptămâni, nu am doborât niciun record de viteză, dar am început să observ beneficiile. Este clar ceva ce trebuie să continui pe termen lung, dar sunt convinsă să păstrez acest tip de antrenament în rutina mea.

Un mit comun despre alergarea lentă

O concepție greșită este că alergarea lentă este un efort irosit sau doar pentru începători, spune antrenoarea Sarah Campus. „Când, în realitate, chiar și atleții de elită petrec o mare parte din antrenament la intensitate scăzută, deoarece aceasta construiește fundația care susține viteza.”

O altă neînțelegere este că Zona 2 ar trebui să se simtă provocatoare.

„Dar când este făcută corect, se simte adesea confortabil, și tocmai de aceea funcționează,” adaugă Sarah.