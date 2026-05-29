Te-ai întrebat vreodată care era cel mai tare cuplu de la Hollywood în anul în care te-ai născut sau când erai în liceu? De la Brad Pitt și Jennifer Aniston până la Victoria și David Beckham, poveștile lor de dragoste au ținut prima pagină a revistelor și ne-au definit complet cultura pop.

De ce ne fascinează încă aceste relații? Pentru că, dincolo de rochiile de pe covorul roșu și vacanțele de lux, dramele lor ne-au arătat că iubirea este complicată pentru absolut toată lumea. Să fim serioase, ne-am raportat la ele când visam la propriile noastre povești, citind revistele cumpărate de la chioșcul din colț și decupând postere cu vedetele preferate.

Anii 90 și iubirile care au făcut istorie

În 1990, Richard Gere și Cindy Crawford erau definiția perfecțiunii. Deși aveau o diferență de vârstă de 16 ani, mariajul lor a captat atenția tuturor, chiar dacă au divorțat după doar patru ani. Astăzi, ambii sunt recăsătoriți și fericiți.

Și totuși, cine ar putea uita de Johnny Depp și Winona Ryder în 1991? Johnny și-a tatuat celebrul „Winona Forever”, pe care l-a modificat în „Wino Forever” după despărțirea din 1993.

Iar lucrurile nu se opresc aici. Într-o retrospectivă publicată recent de Hellomagazine, anul 1992 a fost dominat clar de Whitney Houston și Bobby Brown. S-au căsătorit pe 18 iulie în fața a 800 de invitați, dar relația s-a terminat cu un divorț în 2007, după ani de lupte cu dependențele. Whitney a obținut atunci custodia fiicei lor, Bobbi Kristina.

Nu putem uita nici de Tom Cruise și Nicole Kidman (1993), care au șocat fanii când Tom a depus actele de divorț în 2001, sau de nebunia declanșată de Pamela Anderson și Tommy Lee în 1995, care s-au căsătorit după doar patru zile de când se cunoșteau.

Trecerea în noul mileniu și dramele aferente

Dacă mergem spre anii 2000, cuplurile ne par și mai familiare. Brad Pitt și Jennifer Aniston au fost cuplul de aur al anului 2000. Păreau perfecți împreună. Numai că divorțul lor din 2005 a șocat o lume întreagă, mai ales că Brad abia filmase cu Angelina Jolie.

Apoi, în 2001, Britney Spears și Justin Timberlake ne-au cucerit cu ținutele lor asortate din denim. Despărțirea lor din 2002 a rămas una dintre cele mai iconice din cultura pop, fiind discutată intens chiar și în ziua de azi.

Dar că avem și supraviețuitori. Victoria și David Beckham, obsesia globală din 1996, sunt încă împreună și au patru copii. La fel și Sarah Michelle Gellar cu Freddie Prinze Jr., din 1999, care au demonstrat că iubirea de la Hollywood poate rezista testului timpului, ei fiind fericiți și astăzi.

Ce putem învăța din aceste povești

Privind în urmă la cupluri precum Beyoncé și Jay-Z, care domină din 2003, sau la telenovela Jennifer Lopez și Ben Affleck, care s-au despărțit din nou în 2024, realizăm ceva destul de important. Până la urmă, relațiile lor tumultoase ne amintesc să nu mai punem atâta presiune pe noi înșine și pe ideea de cuplu perfect.

Care va fi cuplul care va defini deceniul actual din cultura pop. Până atunci, gândește-te puțin: tu cu ce poster pe perete ai crescut și care dintre aceste relații te-a marcat cel mai mult?