Pete Davidson și modelul Elsie Hewitt s-au despărțit la doar câteva luni după ce au devenit părinții micuței Scottie Rose. Decizia a venit pe fondul epuizării și al presiunilor uriașe pe care un bebeluș le aduce într-o relație aflată abia la început.

Ai simțit vreodată că oboseala primelor luni cu un nou-născut îți testează limitele cuplului? Exact asta s-a întâmplat și aici, demonstrând că nici măcar resursele de la Hollywood nu te pot salva de nopțile nedormite și de nevoia disperată de sprijin emoțional și fizic din partea partenerului tău.

Cei doi au început să iasă împreună în martie 2025, iar în luna decembrie a aceluiași an au adus-o pe lume pe fetița lor. Micuța a primit numele în onoarea tatălui regretat al comediantului, un pompier care și-a pierdut viața în atacurile din 11 septembrie.

Realitatea dură din spatele ușilor închise

Lucrurile s-au complicat rapid.

Așa cum arată informațiile publicate recent de Theblast, distanța și programul încărcat au creat o prăpastie între ei.

Iar asta nu e deloc o surpriză pentru nicio mamă care a rămas singură acasă cu un sugar.

„Pete a călătorit foarte mult pentru muncă, dar Elsie își dorea mai mult sprijin din partea lui acasă după nașterea fiicei lor.” – Sursă apropiată cuplului

Să fim serioase, cine nu ar avea nevoie de ajutor în acele momente? E drept că Pete o lăudase public pe Elsie pentru felul în care se descurcă (povestind fascinația lui pentru instinctele ei materne).

„Dacă Scottie plânge, Elsie știe exact ce să facă. Are mici trucuri care o fac să se relaxeze sau să se calmeze, și toate astea sunt al naibii de mișto de privit și de văzut.” – Pete Davidson, actor

Epuizarea pe care o cunoaștem prea bine

Dar admirația de la distanță nu ține loc de prezență fizică. Modelul a postat recent pe rețelele sociale mesaje în care recunoștea cât de copleșitoare este situația.

„Când în sfârșit reușești să adormi bebelușul care urlă, și expiri și stai cu tine o secundă și realizezi că nu ai respirat de o oră sau nu ai făcut pipi toată ziua. Tăcerea este asurzitoare.” – Elsie Hewitt, model

Într-o altă postare, ea a adăugat simplu că este „un zombi”.

Și totuși, apropiații spun că foștii parteneri fac eforturi uriașe pentru fetiță. Ei încearcă să se adapteze la un program comun pentru a o crește pe Scottie, deși o împăcare romantică pare puțin probabilă acum.

Până la urmă, prioritatea lor rămâne găsirea celei mai bune soluții de co-parenting. Cum vor reuși să gestioneze programul de turnee al actorului cu nevoia constantă de stabilitate a micuței în lunile care urmează.