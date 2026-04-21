Google folosește cookie-uri și date pentru a-și livra și menține serviciile, dar și pentru a urmări întreruperile și a proteja utilizatorii împotriva spam-ului, fraudei și abuzurilor. Compania a detaliat recent ce se întâmplă, mai exact, atunci când apeși butoanele de consimțământ care apar pe ecran.

Servicii și protecție anti-fraudă

La bază, datele colectate sunt folosite pentru a măsura interacțiunea publicului și pentru a înțelege cum sunt utilizate serviciile. Aceste statistici ajută la îmbunătățirea calității platformelor. E drept că, dincolo de asta, scopul principal este menținerea funcționalității și protecția împotriva problemelor tehnice sau a atacurilor cibernetice.

Ce înseamnă de fapt „Accept all”

Dar ce se întâmplă, pe bune, când apeși celebrul buton „Accept all”? Ei bine, lucrurile stau puțin diferit. Atunci când îți dai acest acord, Google va folosi cookie-urile și pentru o serie de scopuri suplimentare.

Hai să vedem care sunt acestea:

„Dezvoltarea și îmbunătățirea de noi servicii”

„Livrarea și măsurarea eficienței reclamelor”

„Afișarea de conținut personalizat, în funcție de setările tale”

„Afișarea de reclame personalizate, în funcție de setările tale”

Și dacă alegi „Reject all”?

În schimb, dacă alegi opțiunea „Reject all”, Google nu va utiliza cookie-urile pentru aceste scopuri adiționale. Numai că asta nu înseamnă că nu vei mai vedea deloc reclame sau conținut. Conținutul nepersonalizat este influențat de factori precum subiectul pe care îl vizionezi în acel moment, activitatea din sesiunea ta de căutare activă și locația ta.

Iar reclamele nepersonalizate sunt, la rândul lor, influențate de conținutul pe care îl urmărești și de locația ta generală (de exemplu, țara sau orașul).

Cum funcționează personalizarea

Conținutul și reclamele personalizate pot include, si, rezultate mai relevante, recomandări și anunțuri adaptate pe baza activității anterioare din browserul respectiv, cum ar fi căutările anterioare pe Google. Practic, tot ce ai făcut înainte contribuie la ce vezi acum. Și asta nu e tot.

Compania menționează că folosește cookie-uri și date pentru a adapta experiența astfel încât să fie adecvată vârstei, dacă acest lucru este relevant. Pentru mai multe detalii, utilizatorii pot selecta „Mai multe opțiuni” pentru a vedea informații suplimentare, inclusiv detalii despre gestionarea setărilor de confidențialitate, sau pot vizita oricând pagina dedicată g.co/privacytools.