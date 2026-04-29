La 70 de ani, Kris Jenner a decis să pună capăt zvonurilor care au înnebunit internetul în ultima vreme. După ce s-a scris că liftingul ei facial de 300.000 de dolari ar fi „alunecat” și că ea ar fi furioasă, celebra „momager” a clanului Kardashian a clarificat totul în podcastul fiicei sale, Khloé in Wonder Land.

„O minciună sfruntată”

Zvonurile apărute săptămâna trecută susțineau că Kris „fierbe de furie” din cauza rezultatelor operației estetice, la doar câteva luni după ce și-a etalat noul look. Numai că, potrivit chiar ei, lucrurile stau complet diferit. „Acest titlu despre liftingul meu facial, sincer, mă scoate din sărite”, i-a spus Kris fiicei sale, Khloé. „Titlul de acum este că îmi urăsc liftingul facial și că sunt foarte supărată, că sunt furioasă pe medicul meu, Steven Levine, ceea ce nu ar putea fi mai departe de adevăr.”

Ea a continuat direct și fără ocolișuri.

Recomandari Barry Keoghan rupe tăcerea despre Sabrina Carpenter. Adevărul din spatele zvonurilor

„Este o minciună sfruntată. Îmi iubesc liftingul facial. Îl ador pe medicul meu. Sunt obsedată de el”, a punctat Kris.

„Este un artist”

Departe de a fi nemulțumită, Kris Jenner a avut numai cuvinte de laudă pentru chirurgul plastician din New York. Ea l-a descris ca fiind „unul dintre cei mai talentați și uimitori bărbați pe care i-am întâlnit vreodată și cineva care și-a pus cu adevărat inima și sufletul în ceea ce a făcut pentru mine și în ceea ce face pentru oricare alt pacient pe care îl are. Este cel mai drăguț om din lume, cu cea mai mare inimă. Și este atât de inteligent și de meticulos. Este un artist și face o treabă grozavă cu toți pacienții săi.”

Obiectivul lor, spune ea, a fost clar de la început: „un lifting frumos… o reîmprospătare și o linie frumoasă a maxilarului, ceea ce am și obținut.”

Recomandari Gina Carano rupe tacerea despre Pedro Pascal. Ce s-a intamplat intre ei dupa scandal

La 70 de ani, nu-mi pasă ce crede lumea

Dar ce se ascunde, de fapt, în spatele acestei decizii și a atitudinii ei de neclintit? Până la urmă, vorbim despre o femeie aflată constant sub lupa publicului. Într-o intervenție sinceră pe care Hellomagazine a preluat-o, Kris explică filosofia ei de viață. „La 70 de ani, nu-mi pasă cu adevărat ce crede cineva despre mine. Nu am nevoie de aprobarea nimănui”, a explicat ea, adăugând că nici nu a „cerut vreodată” atenția pozitivă primită pentru chipul ei. „Îmi iubesc fața. Și sunt cu adevărat împăcată cu felul în care arăt.”

Motivația ei este una profund personală, legată de fericire și de împlinire. „Am decis să fac acest lifting facial pentru că vreau să fiu cea mai bună versiune a mea, iar asta mă face fericită”, a declarat ea pentru Vogue Arabia în august 2025. „Doar pentru că îmbătrânești, nu înseamnă că ar trebui să renunți la tine.”

Și fiica sa, Khloé, i-a luat apărarea, subliniind presiunea mediatică: „În lumea rețelelor sociale, nu contează ce faci și în ce categorie te afli, media te înalță, te pune pe acest piedestal, doar pentru a te doborî încetul cu încetul. Așa că, o fotografie proastă cu tine [Kris], o vor lua și vor fugi cu ea.”

Recomandari Andreea Popescu rupe tăcerea după divorțul de Rareș Cojoc după 15 ani împreună

Chirurgia estetică, o tradiție în familia Kardashian

Kris nu este singura din clanul Kardashian-Jenner care a apelat la bisturiu. Fiecare dintre surori a avut o abordare diferită a acestui subiect. În mai 2025, Kylie Jenner, acum în vârstă de 28 de ani, a dezvăluit fanilor de pe TikTok detaliile augmentării sale mamare: „445 cc, profil moderat, jumătate sub mușchi!!!!! Silicon!!! garth fisher!!! sper că ajută lol.”

Kourtney Kardashian, în schimb, a avut o intervenție similară la 22 de ani, dar astăzi privește înapoi cu regret. „Mi-am făcut operație la sâni, dar dacă aș putea da timpul înapoi, nu aș mai fi făcut-o. Eram atât de drăguță înainte”, a mărturisit ea pentru Showbiz Spy în 2011.

Kim Kardashian rămâne cea mai discretă în privința intervențiilor, recunoscând doar folosirea Botoxului, deși speculațiile vizează fillere pentru buze și obraji, dar și implanturi mamare și fesiere. Iar Khloé a vorbit deschis în 2021 despre operația la nas, precum și despre injecțiile cu Botox și Sculptra.