Victoria Beckham, în vârstă de 52 de ani, a comentat pentru prima dată public tensiunile din familie, într-un interviu recent acordat Wall Street Journal. Designerul a insistat că ea și David au încercat mereu să își protejeze copiii, o declarație care vine în contrast direct cu acuzațiile explozive făcute de fiul lor cel mare, Brooklyn, la începutul anului.

Prima reacție a Victoriei Beckham

Întrebată despre acest subiect delicat, fosta membră Spice Girls a oferit un răspuns calculat, dar plin de emoție. „Cred că întotdeauna – ne iubim copiii atât de mult,” a declarat ea. Iar declarația nu s-a oprit aici.

„Am încercat întotdeauna să fim cei mai buni părinți posibili,” a continuat Victoria, subliniind eforturile constante ale cuplului. „Știi, suntem în atenția publicului de mai bine de 30 de ani,” a adăugat ea, oferind context presiunii mediatice. „Și tot ce am încercat vreodată să facem este să ne protejăm copiii și să-i iubim.”

Acuzațiile dure lansate de Brooklyn

Numai că vorbele Victoriei vin după o furtună mediatică declanșată chiar de fiul ei, Brooklyn, în vârstă de 27 de ani. În ianuarie 2026, fondatorul Cloud23 a publicat o declarație șocantă pe rețelele de socializare. V-ați fi așteptat la așa ceva?

„Am tăcut ani de zile și am făcut toate eforturile pentru a păstra aceste chestiuni private,” a scris el, confirmând speculațiile privind o ruptură. Apoi a aruncat bomba: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat, îmi apăr punctul de vedere pentru prima dată în viața mea.”

Tânărul i-a acuzat pe părinții săi că prețuiesc „promovarea publică și contractele de imagine mai presus de orice” și că „încearcă la nesfârșit să-mi distrugă relația” cu soția sa, Nicola Peltz. E drept că sunt cuvinte grele. Postarea s-a încheiat cu o mărturisire personală dureroasă: „Am crescut cu o anxietate copleșitoare. Pentru prima dată în viața mea, de când m-am îndepărtat de familie, acea anxietate a dispărut.”

Replica subtilă a lui David Beckham

La doar câteva ore după postarea explozivă a lui Brooklyn, David Beckham a părut să adreseze indirect situația. Într-un interviu pentru Squawk Box de la CNBC despre pericolele rețelelor de socializare (o coincidență, oare?), fostul fotbalist a vorbit despre parenting.

„Copiii au voie să facă greșeli. Așa învață ei,” a explicat Beckham. „Deci asta încerc să-mi învăț copiii. Dar știi, uneori trebuie să-i lași să facă și acele greșeli.”

O declarație scurtă, dar plină de subînțeles.

Până în prezent, nici familia Beckham, nici cuplul Brooklyn și Nicola Peltz Beckham nu au mai oferit alte comentarii pe marginea acestui subiect.