Victoria Beckham a surprins pe toată lumea cu o fotografie de arhivă, publicată recent pe Instagram. Imaginea, datând din 2008, o înfățișează pe creatoarea de modă într-o ipostază complet neașteptată, departe de stilul său sobru și minimalist cu care ne-a obișnuit în ultimii ani.

O imagine neașteptată din 2008

Fotografia a fost publicată pentru a marca ziua de naștere a designerului Marc Jacobs, fiind parte din campania publicitară S/S 2008 la care au lucrat împreună. În imagine, fosta membră Spice Girls poartă o rochie maxi roz pastel, cu un șliț adânc ce dezvăluie o pereche de pantaloni micro-scurți. Victoria a recunoscut că „s-a distrat atât de mult” în timpul ședinței foto.

Întreaga ipostază amintește de o balerină dintr-o cutie muzicală din anii ’90. Cu un picior întins lateral și brațele elegant poziționate deasupra capului, look-ul este completat de o curea neagră care îi accentuează talia, un accesoriu de păr cu pene asortat și o geantă de mână roz Barbie. V-ați fi imaginat-o vreodată pe Posh Spice într-o astfel de ținută?

Relația specială cu Marc Jacobs

Dar dincolo de fotografia spectaculoasă, relația dintre cei doi designeri are o poveste interesantă. Deși îi admira munca, Victoria a recunoscut că l-a ținut pe Marc în beznă atunci când și-a lansat propria casă de modă.

„Când am lansat prima mea colecție, nici măcar nu i-am spus lui Marc”, a povestit ea pentru Vogue. „Ei bine, m-am simțit puțin jenată. El e Marc Jacobs. Ce altceva pot să spun? Nu i-am spus niciodată, iar apoi am fost la cină și el a spus felicitări pentru toate recenziile și calitatea muncii mele.”

Admiratia ei pentru designer este evidentă. „Am învățat atât de multe de la el. Sunt ca un burete ori de câte ori sunt în preajma lui. Este una dintre cele mai inteligente și interesante persoane pe care le-am întâlnit vreodată.”

Un succes umbrit de dramele de familie

Anii au trecut, iar brandul Victoriei a devenit un succes răsunător, culminând la începutul acestui an cu primirea titlului de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor din partea Ministerului francez al Culturii. Deși soțul ei, David Beckham, și cei patru copii ai lor, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper, i-au fost mereu alături, acest moment important a fost unul „dulce-amar” fără prezența fiului cel mare.

Lucrurile stau complicat, pe bune.

Tensiunile mocnesc încă de la nunta lui Brooklyn cu Nicola Peltz din 2022, când mireasa nu a purtat o creație a soacrei sale. Situația a escaladat în ianuarie, când Brooklyn a publicat o declarație explozivă, susținând că mama sa s-a retras din proiectul rochiei de mireasă în „al unsprezecelea ceas” și că părinții săi „plasează nenumărate minciuni în presă” pentru a-și menține reputația.

Cum gestionează Victoria situația

Și totuși, cum merge mai departe creatoarea de modă? Surse din anturajul său au dezvăluit că Victoria „vrea să meargă înainte cu demnitate și grație”.

Aceleași surse au adăugat: „Victoria nu a vrut să ascundă acest moment la Paris. A fost dulce-amar, deoarece i-ar fi plăcut ca Brooklyn să fi fost acolo dacă situația ar fi fost diferită.”

Se pare că familia se concentrează pe evenimentele pozitive. „Se concentrează pe aspectele pozitive, inclusiv pe realizarea Victoriei și pe concertul lui Cruz la Londra (programat luna viitoare). Dacă e ceva, toată situația i-a apropiat mai mult ca niciodată, doar că, din păcate, fără Brooklyn”, au mai spus apropiații familiei.