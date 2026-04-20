Victoria Beckham a împlinit 52 de ani pe 17 aprilie, iar creatoarea de modă a marcat momentul pe Instagram cu o serie de fotografii inedite. Una dintre imagini, în care apare alături de specialistul în PR Lucien Pagès, a atras atenția în mod special, demonstrând că stilul nu are vârstă.

Costumul „nud”, un statement de putere

Fosta membră Spice Girls a purtat un costum alb, impecabil croit. Numai că a renunțat complet la sutien, sacoul plonjat lăsându-i la vedere decolteul. Radiind încredere, VB a oferit o adevărată lecție de stil și putere feminină.

Acest stil, cunoscut drept „costumul nud”, este considerat o abordare modernă a ținutei office, un trend care a revenit în forță în 2025. V-ați gândit vreodată cum e posibil? E drept că, la prima vedere, pare o alegere îndrăzneață, însă secretul stă în croială. Un costum ca al Victoriei este dublu căptușit, ceea ce înseamnă că se așază perfect pe corp și oferă un fel de scut invizibil, transformând o piesă clasică într-una jucăușă.

O petrecere restrânsă, dar plină de emoție

Dincolo de ținute, aniversarea Victoriei (cea care în anii ’90 era cunoscută drept ‘Posh Spice’) a fost una destul de discretă, axată pe familie.

A avut parte de o cină intimă alături de cei dragi.

Sâmbătă, creatoarea de modă a publicat o fotografie în care apare în fața unui tort uriaș de bezea, decorat cu lumânări supradimensionate. Tenul său arăta impecabil, iar părul lung, coafat în stil „mermaid”, îi completa perfect look-ul. „Visează măreț, apoi visează și mai măreț!!! Cea mai magică zi alături de familia și prietenii mei. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și bunătatea voastră. Mă simt atât de recunoscătoare”, a scris Victoria.

Surpriza de la Harper

Iar surprizele nu s-au oprit aici. Fiica adolescentă a Victoriei, Harper, în vârstă de 14 ani, i-a pregătit mamei sale un moment special. Încă de joi seară, tânăra a organizat un alt tort, de data aceasta acoperit cu cremă și decorat cu o singură lumânare aurie, foarte elegantă.

O fotografie postată tot pe contul de Instagram al Victoriei le arată pe cele două într-o îmbrățișare caldă, în fața tortului surpriză organizat de Harper.