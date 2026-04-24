Victoria Beckham a atras toate privirile joi seara, la Gala Time 100 din New York. La 52 de ani, creatoarea de modă a purtat o rochie albă, din mătase, din propria colecție, care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

O rochie de mireasă cu spatele gol

La prima vedere, o creație elegantă. Numai că, atunci când s-a întors, fotografii au putut vedea că rochia era complet decupată la spate, dezvăluindu-i silueta tonifiată pentru care este faimoasă.

Modelul îndrăzneț, realizat dintr-un material somptuos de culoarea fildeșului, avea un guler înalt și o bucată de material ce curgea pe o parte, asemenea unei cape. Să fim serioși, ar putea fi purtată cu ușurință ca rochie de mireasă.

Noul look păr de sirenă

Dar nu doar ținuta a fost în centrul atenției. De la Paște încoace, Victoria afișează un păr mult mai lung decât de obicei, renunțând la celebrul ei bob „Posh Spice” pentru un look cu proporții de sirenă.

Părul îi atinge acum ușor decolteul.

Și, ca să fie totul și mai modern, noile șuvițe au primit o porție generoasă de highlights blonde, integrate expert spre vârfuri, totul aranjat în valuri lejere, un stil relaxat care o caracterizează. V-ați fi gândit că părul lung poate arăta atât de bine după o anumită vârstă?

Lansare de colecție cu GAP

Apariția la gală a venit în contextul în care Victoria se află la New York pentru a-și promova noua colaborare cu brandul american GAP. Colecția combină piese clasice GAP (denim, tricouri și hanorace) cu designul specific Victoriei Beckham.

Într-un interviu pentru Vogue, ea a povestit despre legătura personală cu brandul: „Îmi amintesc că mergeam la cumpărături la Gap cu mama mea când eram foarte mică. Părea atât de nou și de proaspăt – nu exista nimic asemănător în Marea Britanie. Sunt atât de mândră de ceea ce am creat împreună. Este cu adevărat căsătoria perfectă între cele două mărci”.

Familia, alături de ea la New York

Înainte de gală, a avut loc și o petrecere de lansare pentru colecția cu GAP, unde familia i-a fost alături. Soțul ei, David, fiul cel mic, Cruz, în vârstă de 21 de ani, și fiica Harper, de 14 ani, au venit să o susțină. E drept că sprijinul familiei contează enorm.

Victoria însăși a arătat șic fără efort, purtând un tricou alb simplu și o pereche de pantaloni statement, în timp ce invitații au purtat piese din noua colecție.

Pe Instagram, creatoarea de modă a publicat o serie de fotografii de la eveniment, mulțumind tuturor. „Ce noapte incredibilă sărbătorind lansarea @gap x Victoria Beckham! Mulțumesc echipelor uimitoare care ne-au ajutat să aducem la viață această colaborare și prietenilor și familiei mele pentru că au venit să sărbătorească alături de noi în NYC xx”.