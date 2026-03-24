Prințesa de Wales este cunoscută pentru faptul că își refolosește ținutele, dar un detaliu observat la o gală din 2019 dezvăluie o strategie mult mai profundă. Kate a apărut atunci singură la Gala National Portrait Gallery într-o rochie Alexander McQueen pe care o mai purtase, însă cu o modificare subtilă la decolteu, un gest care, spun stiliștii, îi subliniază „senioritatea” în familia regală.

Rochia Alexander McQueen, două apariții diferite

În 2019, la evenimentul unde au fost prezenți și Prințesa Beatrice, David și Victoria Beckham, Kate a purtat o superbă rochie neagră cu imprimeu floral, semnată Alexander McQueen. Piesa avea un decolteu pătrat și mâneci scurte, acoperind umerii. Numai că lucrurile stau puțin diferit față de prima ei apariție în aceeași rochie. La Premiile BAFTA din 2017, ținuta avea un design mult mai îndrăzneț, cu un decolteu tip „off-the-shoulder” care lăsa umerii complet la vedere. Atunci, Prințesa și-a prins părul într-un coc elaborat pentru a accentua linia gâtului.

Și accesoriile au fost alese diferit. Pentru gala din 2019 a optat pentru cercei cu morganit de la Kiki McDonough și un clutch negru din satin, în timp ce pentru covorul roșu de la BAFTA a ales o pereche de cercei și mai mari și un clutch tip casetă cu detalii aurii.

O schimbare mică, dar cu impact mare.

Ce spune un stilist despre modificări

Dar ce înseamnă, pe bune, această transformare? Leanne Jones, stilist de modă format la London College of Style, a analizat gestul Prințesei. „Într-o eră care cere o mai mare responsabilitate în modă, este cu adevărat încurajator să vedem iconuri de stil de profil înalt precum Kate adaptând articole vestimentare pentru a se potrivi formei și stilului lor”, a explicat aceasta. Potrivit ei, modificarea nu este deloc întâmplătoare.

„Modificarea acestei rochii, creând o siluetă mai acoperită cu un decolteu mai înalt și mâneci scurte, este o evoluție atentă”, adaugă Jones. Iar explicația merge mai în profunzime. „Abordarea lui Kate oferă o alternativă convingătoare în croitorie, care respectă designul original, reflectând în același timp femeia care este acum, cu un decolteu modest și mâneci care îi recunosc senioritatea și rolul.”

Nu este prima dată când face asta

Stai puțin, că nu e prima oară când Kate își ajustează garderoba. Chiar stilista Leanne Jones subliniază că Prințesa are un istoric în acest sens. „Am mai văzut-o modificând haine înainte – adăugând un material mai gros la mânecile unei rochii în carouri Emilia Wickstead și prelungind mânecile unei rochii Alexander McQueen pentru BAFTA 2020.”

Mesajul este, de fapt, unul despre control și adaptabilitate. „Unele femei modifică articolele vestimentare în direcția opusă, dar ideea este despre împuternicire, iar aici, Kate oferă o lecție de măiestrie despre cum să adaptezi moda pentru a se potrivi stării de spirit, ocaziei și corpului.”

Un exemplu concret este rochia roșie în carouri de la Emilia Wickstead, purtată în 2019 la un prânz premergător Crăciunului la Palatul Buckingham. Inițial, rochia avea mâneci supradimensionate din voal transparent. Kate a cerut ca acestea să fie înlocuite cu mâneci mulate, din același material ca restul rochiei, obținând astfel un aspect mult mai clasic și, fără îndoială, mai regal.