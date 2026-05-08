Ai deschis vreodată șifonierul plin ochi și ai simțit că pur și simplu nu ai cu ce să te îmbraci? E o senzație pe care o cunoaștem prea bine. Dar cifrele ne arată o realitate surprinzătoare despre alegerile noastre vestimentare și despre piesele care chiar contează.

Secretul hainelor pe care le porti zilnic

Indiferent de ce nebunii apar pe podiumuri sau pe rețelele de socializare, anumite piese de bază rămân de neclintit. Vorbim despre blugi, tricouri și cămăși cu nasturi. Holly Shapiro, director de creație la Splendid, explică perfect această fascinație pentru piesele la care nu trebuie să te gândești prea mult. „Se potrivesc bine, se simt bine și merg cu orice”, a declarat ea. „În plus, le poți asorta pentru o ținută elegantă sau casual și le poți face ale tale fără să te străduiești prea mult. În timp ce tendințele vin și pleacă, unele dintre produsele noastre de bază sunt aici de mai bine de un deceniu.”

E drept că uneori uităm cât de importante sunt aceste alegeri simple. Sarah Hand, director de creație la Untuckit, susține că anumite piese de bază din bumbac rămân atemporale dintr-un motiv foarte simplu: „pentru că sunt piesele pe care băieții le poartă de fapt”. Ea detaliază viziunea brandului: „Tricourile din bumbac și cămășile cu nasturi sunt coloana vertebrală a îmbrăcămintei de zi cu zi, funcționează în diverse contexte, sezoane și rutine. Când ceva se potrivește cum trebuie și se simte bine, nu trebuie să fie la modă pentru a rămâne relevant. Utilitatea este ceea ce le face atemporale.”

Cifrele care iti schimba perspectiva

Și lucrurile devin și mai clare când ne uităm la ce își doresc oamenii de fapt. Într-o analiză amplă publicată recent de Wwd, aflăm că 52 la sută dintre consumatori își descriu perspectiva vestimentară pentru anul 2026 ca fiind confortabilă. Mai mult, alți 45 la sută spun că se vor îmbrăca lejer, pe baza unui sondaj realizat de Cotton Incorporated pe 891 de respondenți.

Iar această nevoie acută de confort se simte din plin și la noi în țară. Când alergi dimineața prin trafic să lași copiii la școală și apoi fugi spre birou sau spre o întâlnire, ultima ta grijă ar trebui să fie o bluză care te strânge sau un material care nu îți lasă pielea să respire.

Piesele de bază domină categoric cumpărăturile.

Aproximativ 40 la sută dintre consumatori spun că au cumpărat recent tricouri, iar 29 la sută au achiziționat blugi (date extrase dintr-un sondaj pe 1.000 de persoane). Când vine vorba de materialul preferat, 69 la sută vor bumbac pentru tricouri și 54 la sută pentru blugi. Pentru cămășile de birou, bumbacul rămâne cea mai populară fibră, aleasă de 44 la sută dintre cumpărători, potrivit unui studiu global din 2025 realizat pe un eșantion de 785-923 de consumatori.

De ce conteaza calitatea in viata ta

Majoritatea covârșitoare a consumatorilor (88 la sută) declară că este important ca hainele pe care le cumpără să fie suficient de durabile „pentru a rezista mult timp”.

Hai să fim serioase, cine vrea să arunce o piesă preferată după doar câteva spălări? Branduri precum California Incline din Malibu mizează exact pe această dorință a ta de a avea „mai puține piese, dar mai bune” pentru 2026. Piesele lor sustenabile sunt produse în Los Angeles din bumbac premium 100 la sută care „îmbătrânesc frumos și sunt făcute să dureze”.

Durabilitatea a fost și punctul de plecare pentru echipa de design de la Soorty. Ei au creat colecția capsulă „Heroes of the Past & Future” împreună cu designerul de denim Miles Johnson. Inspirată de hainele purtate de pescari, tăietori de lemne, mineri și cowboy, colecția aduce trecutul în prezent. „Am privit formele masculine și feminine, ce purtau și de ce detaliile unui articol de îmbrăcăminte erau într-un anumit fel din cauza muncii pe care o făceau pentru a-și câștiga existența”, a explicat Johnson la o prezentare în New York. „Am făcut ceva care onorează felul în care erau piesele în trecut, iar apoi am luat câteva note și detalii de la acele produse și am transformat colecția în ceva destul de modern și orientat puțin mai mult spre modă.”

Inovatia care iti face diminetile mai usoare

Dar inovația nu se oprește deloc la design. Femeile și bărbații caută blugi confortabili care se potrivesc bine (88 la sută), sunt atenți la țesătură (75 la sută) și la caracteristicile de performanță (55 la sută), conform unui sondaj pe 994 de consumatori americani.

Aproape 43 la sută dintre ei spun că au purtat blugi cel mai des în ultima lună.

Numai că brandurile trebuie să țină pasul cu aceste așteptări uriașe. Shapiro a anunțat că Splendid tocmai a lansat o nouă linie de tricouri realizate cu „100 Percent Climate Beneficial™ Verified Cotton”. Ea a adăugat o perspectivă interesantă: „Tricourile Lila sunt realizate din bumbac cultivat în SUA, în ferme care s-au angajat să respecte practici de agricultură și creștere a animalelor regenerative. Colecția noastră de primăvară include, si un nou denim de lounge, care se simte ca o îmbrăcăminte de casă, dar arată ca denimul. Piesele au aspectul clasic al denimului, fără a fi deloc rigide.”

La rândul ei, Hand de la Untuckit vorbește despre tehnologia avansată ascunsă în haine aparent simple. „Ca un guler care stă la locul lui, fiind dublu ranforsat”, a precizat ea. „Cele mai bune stiluri ale noastre au cusături lipite cu detalii fine de cămășerie, cum ar fi cusătura laterală cu un singur ac. Potriviri mai bune, țesături mai moi, o construcție îmbunătățită și actualizări subtile de textură și culoare care se simt moderne fără a fi stridente. Nu reinventăm clasicul, perfecționăm versiunea la care apelezi cel mai des.”

Aproape opt din 10 consumatori (79 la sută) preferă bumbacul și denimul în garderoba lor zilnică. Hand rezumă perfect de ce facem aceste alegeri: „Bumbacul este confortabil, respirabil și de încredere, calități pe care clientul nostru le apreciază la îmbrăcămintea de zi cu zi. Este o fibră naturală, regenerabilă, care se poartă bine în timp, ceea ce înseamnă cămăși care durează mai mult și sunt purtate mai mult.” Iar Shapiro punctează un detaliu esențial pe care îl simțim pe pielea noastră: „Bumbacul respiră, se înmoaie la purtare și devine mai confortabil în timp. Asta este ceva ce țesăturile sintetice nu pot reproduce. Bumbacul este, si o opțiune mai sustenabilă decât materialele sintetice, deoarece este regenerabil și biodegradabil.” De fapt, 60 la sută dintre cumpărători se așteaptă ferm ca o haină din bumbac să reziste cu cel puțin șase luni mai mult decât una realizată dintr-un material sintetic.