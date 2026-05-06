Te-ai dus vreodată la cumpărături căutând acea etichetă verde care promite poliester reciclat sau bumbac organic? Să fim serioși, toate o facem când vrem să fim mai atente cu mediul și cu deciziile noastre de consum. Dar o geacă tehnică de schi este construită din mult mai mult decât un simplu material textil pe care îl vezi la suprafață.

Dincolo de eticheta pe care o citesti in magazin

Pe lângă materialul exterior, există membrane impermeabile, adezivi, ornamente, fermoare, șnururi și etichete aplicate la cald. Fiecare element provine de la furnizori diferiți, fiecare cu propriile reguli de producție și tratamente. Construirea responsabilă a unei piese vestimentare înseamnă gestionarea tuturor acestor decizii, nu doar a celor vizibile cu ochiul liber.

Ashish Ahlawat, șeful departamentului de cercetare și dezvoltare pentru mărcile Ridestore, Dope și Montec, a explicat foarte clar această situație complexă. „Toată lumea se gândește că impactul produsului constă în fibrele reciclate sau în produsul final, dar este, de fapt, mult mai mult de atât”.

Ce inseamna o productie cu adevarat sigura

Brandul suedez de îmbrăcăminte exterioară Ridestore a transformat această complexitate în punctul său de plecare. Lucrând în cadrul sistemului Bluesign, compania și-a propus să construiască geaca Spartan cu o supraveghere care se extinde mult dincolo de materialul exterior în sine. Procesul a necesitat integrarea furnizorilor din întregul lanț valoric în același cadru de management al substanțelor chimice și de mediu.

Și aici lucrurile devin cu adevărat relevante pentru noi. Când comanzi o geacă tehnică pentru o escapadă de weekend la Poiana Brașov sau la o cabană pe Valea Prahovei, standardele stricte impuse de aceste branduri internaționale dictează direct ce fel de substanțe chimice aduci în casa ta și pui pe pielea ta.

„Când ai considerente de mediu și siguranță chimică integrate în procesul tău de creare a produsului, grupul tău de furnizori nu este la fel de larg”, a precizat Ahlawat. „Dar este suficient de larg încât să putem crea cele mai arătoase haine, la cea mai înaltă calitate, fără a sacrifica preocupările de mediu sau de siguranță.”

Performanta si teste dure inainte de vanzare

Geaca Spartan începe cu un poliester elastic reciclat mecanic (un detaliu grozav pentru sustenabilitate), dar construcția sa devine rapid mult mai complicată. O membrană TPU asigură impermeabilitatea, în timp ce un finisaj rezistent la apă, fără PFAS, adaugă rezistență la intemperii. Iar adezivii de laminare, ornamentele acoperite și etichetele imprimate introduc chimicale suplimentare în ecuație.

Într-o analiză detaliată publicată recent de Wwd, se arată că Bluesign evaluează direct fabricile din spatele produsului, verificând managementul substanțelor chimice, practicile de mediu și sistemele de siguranță a lucrătorilor.

Te-ai întrebat vreodată câte substanțe ascunse ating pielea ta atunci când te bucuri de zăpadă? Brandurile de îmbrăcăminte exterioară au petrecut ani de zile încercând să înlocuiască chimicalele PFAS fără a pierde rezistența la apă pe care o aștepți de la un echipament tehnic. Ridestore a confirmat că geaca Spartan se bazează pe alternative non-PFAS care îndeplinesc în continuare standardele de performanță ale mărcii.

Munca pe care consumatorii nu o văd niciodată poartă adesea cea mai mare povară operațională.

Un proces lent care schimba regulile jocului

Poate crezi că un simplu șnur nu contează, dar nu-i chiar așa. Capsele necesită acoperiri speciale. Fermoarele implică tratamente chimice, iar laminările impermeabile depind de adezivi. Ridestore aplică aceeași rigoare pentru aceste componente ca și pentru țesăturile principale. Materialele sunt supuse unor teste de eșec în timpul dezvoltării și producției, unde se evaluează rezistența legăturii în membranele laminate, performanța de respingere a apei și durabilitatea ornamentelor înainte ca materialele să intre în fabricație.

Pentru Ridestore, valoarea sistemului Bluesign se rezumă la vizibilitate. „Fără ajutorul Bluesign, suntem puțin luați prin surprindere”, a recunoscut Ahlawat. „Nu știm ce substanțe chimice folosește lanțul de aprovizionare și cum le folosesc.”

Această vizibilitate acoperă emisiile de mediu, protecția sănătății lucrătorilor și reziduurile chimice din produsele finite, toate evaluate ca părți interconectate ale aceluiași sistem de producție. Numai că acest proces este mai lent și mai solicitant decât aprovizionarea convențională. „Dar ne oferă încrederea că ceea ce punem pe piață îndeplinește cele mai înalte standarde”, a explicat el.