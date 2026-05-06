Capitala Azerbaidjanului, Baku, un punct istoric pe vechiul Drum al Mătăsii, a găzduit recent a treia ediție a Festivalului Internațional al Covorului, reunind dealeri, țesători, cusători, colecționari și istorici din 19 națiuni. Pentru un singur weekend, străzile pietruite din Orașul Vechi medieval au fost acoperite cap la cap de covoare țesute manual, formând un mozaic magic, în timp ce experții au dezbătut o formă de artă ale cărei prime fire au fost țesute acum mai bine de 2.000 de ani.

Un oras al contrastelor absolute

Te-ai gândit vreodată să lași destinațiile clasice și să explorezi ceva cu totul nou? Să fim serioși, noi, româncele, iubim un city break bun de weekend, dar de multe ori ajungem să ne înghesuim pe aceleași străzi din Roma sau Londra. Iar alternativele sunt mult mai aproape decât par. Un zbor de noapte cu un avion cu reacție care pleacă de la Heathrow la ora 22:00 îți permite să ajungi la Baku la ora 6:00 dimineața, iar trei nopți sunt o perioadă perfectă pentru o degustare a capitalei.

Așa cum descoperim dintr-un reportaj de călătorie publicat recent de Independent, orașul a fost transformat într-o instalație uriașă de noduri, fire și texturi colorate. Shakespeare chiar lua în calcul această imagine când, în piesa The Tempest, improviza poetic cum „pământul este un covor întins în fața soarelui”. Baku a luat aceste cuvinte la propriu.

Festivalul a coincis în mod ireal cu maratonul de la Baku, prima cursă internațională a țării cu traseul complet de 26 de mile. Și nu a fost doar o expoziție simplă. un artist a pictat fețe senine pe covoare așezate pe un șevalet, chiar lângă un teren de fotbal pop-up pentru copii, realizat integral din covoare. Mai devreme în aceeași zi, experți din Japonia și Nepal au adus argumente despre rolul covorului în sprijinirea PIB-ului țărilor lor, precum și în definirea identității naționale.

Arta care prinde viata pe strazi

Dincolo de cifre, economia țării a decolat abia în ultimii 25 de ani, combinând gustul, stilul și creșterea fiscală, ajutată de un parteneriat formativ cu BP. Această bogăție petrolieră a ajutat Azerbaidjanul să se rupă de existența sa gri (o moștenire a dominației sovietice de dinainte de 1991, când Perestroika a slăbit hegemonia rusă). Astăzi, țara joacă pe marile scene: a găzduit Cop 29 în 2024, este o prezență constantă în calendarul Formula 1 și a găzduit campionatele europene de sporturi de iarnă în acest an.

Emin Mammadov, un antreprenor elegant și președinte al consiliului covoarelor, are ambiția de a crește acest festival. Declarația lui surprinde exact spiritul locului: „Invităm lumea să vadă că covoarele sunt cheia pentru înțelegerea artei și a economiilor prin simbolism și expuneri naturale. Ne conectăm cu toții printr-o viziune a creativității și a fraternității, în timp ce invităm lumea să se alăture acestei frumoase sărbători a artei și a artizanilor și să dovedim arta posibilului.”

Dar lucrurile nu se opresc la meșteșugul tradițional. Anul acesta, legătura dintre pictură și covoare a fost o temă centrală. Aida Mahmudova, o artistă aclamata în Baku și absolventă a prestigioasei Central St Martin’s din Londra, creează lucrări eclectice care combină abstracția puternică cu ceva similar capodoperelor pictate, încrustate și tactile ale lui Frank Auerbach. Picturile ei au o paletă mai blândă de culori, iar acestea au fost transformate în covoare. Un alt punct de atracție este munca lui Assel Sabircangizi, cunoscută ca Assol, o artistă kazahă care creează portrete uimitoare prin perierea și pulverizarea vopselei în ulei pe covoare existente, reinventând portretul mogul pentru epoca modernă.

Arhitectura si identitate nationala

Într-un weekend poți merge de la explorarea zidurilor de piatră medievale direct la designul parametric futurist în mai puțin de 20 de minute. Orașul fortificat este un amestec dens de stiluri islamice, persane și locale Shirvan, cu caravanseraiuri, moschei și străduțe înguste. Trebuie neapărat să urci în Turnul Fecioarei din secolul al 12-lea pentru o vedere panoramică asupra Palatului Shirvanshahilor, o capodoperă inclusă pe lista Unesco.

La prima vedere, clădirile moderne îți taie respirația. Muzeul covorului din Baku este cel mai mare din lume și are chiar forma unui covor pliat. Acesta împarte orizontul cu Centrul Heydar Aliyev, proiectat de Zaha Hadid din beton rigid și oțel, gândit să arate ca o suprafață ridicată, pliată și înghețată în mișcare. Pe de altă parte, influențele europene care au transformat orașul într-un fel de Paris al Estului se văd în Palatul Ismalliyya (o clădire în stil neogotic venețian), Sala Filarmonicii de Stat din Azerbaidjan (influență renascentistă italiană) și Primăria din Baku (design Beaux Arts).

Cifrele și detaliile vorbesc de la sine.

Ce gust are o evadare orientala

Filmele ne-au învățat să iubim texturile. În Aladdin de la Disney, covorul magic este un simbol al libertății. În The Grand Budapest Hotel, regizorul Wes Anderson folosește covoarele pentru a întări obsesia filmului pentru design. Până și în filmul de groază The Shining, covoarele geometrice din hotelul Overlook subliniază dezorientarea psihologică. Numai că în Baku, această artă face parte din viața de zi cu zi. Anar Alakbarov, Asistent al Președintelui și Director Executiv al Fundației Heydar Aliyev, explică perfect: „Arta creează un spațiu pentru noi toți pentru a prețui trecutul, dar și pentru a reevalua și îmbunătăți prezentul, care investește în viitor. Frumusețea și celebrarea artei au fost un mod de viață aici, cu covoare și ceramică. Învățăm din asta și continuăm acea tradiție”.

Plimbându-te prin Orașul Vechi, cu ecourile sale de Praga, poți bea vinuri locale și vodcă în baruri minuscule sau poți încerca o baclava într-o ceainărie. Clătitele cu spanac și miel, alături de pahare pline cu ceai, te vor cuceri instantaneu. Dacă vrei shopping, orașul nou oferă mai multe branduri de lux decât Bond Street, doar că mai ieftine. Iar dacă ai mai mult timp, localnicii te vor trimite să schiezi pe munții acoperiți de zăpadă, să te relaxezi pe plajele cu nisip sau să participi la festivalurile de jazz, lămâie și rodie, țara având nu mai puțin de nouă zone climatice.

Plecând din Baku dimineața devreme, poți privi din taxi cele două Flame Towers din secolul 21, aflate la o aruncătură de băț de palate de piatră vechi de peste 500 de ani. Zborurile de la London Gatwick cu Azerbaijan Airlines durează aproximativ cinci ore și jumătate, cu prețuri care pornesc de la 375 de lire sterline.