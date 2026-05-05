Te-ai saturat de magazinele reci si aglomerate unde probezi ceva in graba si pleci acasa? Ray-Ban tocmai a rescris regulile jocului deschizand „Ray-Ban House” in New York. Vorbim despre un concept complet nou, un spatiu de aproximativ 220 de metri patrati care transforma o simpla achizitie intr-o adevarata destinatie culturala si sociala.

Mai mult decat o simpla vitrina

Gandit ca o „casa urbana” (spatiu amenajat la adresa 62 Prince Street din SoHo), noul magazin imbina perfect zona de retail cu ospitalitatea si evenimentele. Designul a fost realizat de echipa interna a companiei-mama EssilorLuxottica, care a ales sa renunte la rafturile clasice. In schimb, au creat un mediu mult mai captivant, unde ochelarii sunt expusi alaturi de carti, discuri de vinil si obiecte efemere de colectie.

Lansarea a fost marcata intr-un stil absolut spectaculos, spatiul gazduind una dintre petrecerile after-party asociate cu Met Gala 2026. Acolo a avut loc o reprezentatie a trupei Oscar and the Wolf, iar ambasadoarea globala a brandului, Jennie, s-a alaturat unei liste selecte de invitati. Printre cei prezenti s-au numarat Ella Emhoff, Ellen von Unwerth si Isan Elba.

O cafea si timp pentru tine

Dar brandul se fereste sa numeasca acest loc un simplu magazin principal. Este, mai degraba, un spatiu hibrid ancorat printr-un program de mancare si bauturi condus de Pasquale Cozzolino de la Ribalta. Intr-o analiza detaliata publicata recent de Wwd, Luigi Ocone, vicepresedinte senior si director general pentru brandurile de lux ale casei, a explicat foarte clar viziunea din spatele proiectului.

„Nu aș formula-o ca pe un decalaj, ci mai degrabă ca pe o evoluție”, a declarat Ocone. El subliniaza ca „tranzacția este doar un singur moment. Adevărata valoare este timpul pe care oamenii aleg să îl petreacă cu brandul.”

Iar aceasta schimbare de mentalitate se simte deja si la noi in tara. Daca te plimbi prin centrul Bucurestiului sau prin Cluj, vezi tot mai multe concept store-uri care imbina hainele de designer cu o cafenea de specialitate, oferindu-ne acea pauza de care avem atata nevoie intr-o zi haotica. Exact asta incearca sa faca si gigantul american, dar la un cu totul alt nivel. Anul trecut, l-au numit pe A$AP Rocky in functia de prim director creativ, o miscare care a intarit relevanta lor culturala.

„Ray-Ban nu a fost niciodată doar despre ochelari. Este legat de cultură, identitate și exprimare de sine”, a mai spus directorul general, adaugand ca noul concept „aduce acea idee în formă fizică. Este realizarea Ray-Ban ca platformă culturală.”

Personalizare la un alt nivel

Cu o terasa in aer liber si locuri de relaxare fluide, magazinul te imbie parca sa nu te mai grabesti. „Ospitalitatea schimbă rolul spațiului”, explica Ocone. „Devine un loc în care oamenii se pot întoarce în mod natural. Poți intra pentru o băutură, să întâlnești pe cineva, să petreci timp și să interacționezi natural cu brandul.”

Te-ai gandit vreodata cat de mult conteaza spatiul in care iei o decizie de stil? Brandul a inteles asta perfect. „Din perspectivă de afaceri, crește frecvența și profunzimea interacțiunii, care sunt factorii determinanți ai performanței pe termen lung”, a detaliat executivul. „Necesită o abordare mai răbdătoare, dar construiește ceva mai durabil.”

Si pentru ca luxul inseamna intimitate, la etaj exista o camera VIP ascunsa. Aici, clientele au ocazia sa isi programeze intalniri private pentru a-si personaliza ochelarii Wayfarer Puffer Diamond, putand alege pietrele pretioase si finisajele ramelor.

Cum arata viitorul

Acest loc imbina si lectiile invatate din parteneriatul cu Meta. „Învățătura mai amplă nu este doar despre tehnologie. Este despre modul în care oamenii descoperă idei noi”, a subliniat Ocone. „Ei vor context. Vor să înțeleagă cum un produs se potrivește în viața lor, în identitatea lor și în cultura din jurul lor.”

Numai ca lucrurile nu se opresc la o simpla locatie de succes. „Călătoria de retail tradițională, liniară, nu mai reflectă pe deplin modul în care oamenii se comportă”, a continuat el. „Clienții se mișcă prin spații într-un mod mai fluid și intuitiv.”

Totusi, compania nu vrea sa transforme asta intr-o franciza banala. Conform lui Ocone, „Ray-Ban House nu este un format de tip copy and paste”. In realitate, „este o modalitate de a înțelege cum brandul poate trăi fizic, social și cultural în diferite piețe.”

Privind spre viitor, intersectia dintre ochelari si tehnologie devine inevitabila. „Produsele conectate sunt o parte importantă a viitorului categoriei, dar ele trebuie să se simtă consecvente cu Ray-Ban”, a concluzionat Luigi Ocone, punctand ca „ele nu ar trebui să existe ca o experiență separată.” Secretul este integrarea lina. „Dacă facem acest lucru corect, clienții nu vor gândi în termeni de categorii. Ei vor experimenta pur și simplu un brand care continuă să evolueze odată cu ei.”