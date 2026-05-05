După ani de zile în care a conturat identitatea vizuală pentru unii dintre cei mai mari giganți din industrie, designerul Natalie Nelson a decis să facă un pas curajos și a lansat Oketo Studios. Este un brand premium de denim creat special pentru femeile care știu exact ce vor de la viață și de la cariera lor, cu colecții ale căror prețuri variază între 298 și 428 de dolari.

Femeia matura in centrul atentiei

Te-ai săturat și tu să probezi zeci de perechi de blugi care par croiți exclusiv pentru adolescente? Ei bine, exact de la această realitate a pornit și Natalie, care are în spate o experiență uriașă: a rafinat estetica West Coast Americana la Levi’s, a dezvoltat Re-Issue Washwell pentru Gap și a introdus recent denimul în universul de lux accesibil de la Aritzia. Numai că de data aceasta, a vrut să construiască ceva intim, profund personal.

„Nu am vrut să creez un brand mai tânăr pentru Generația Z”, a declarat ea hotărâtă. Așa a luat naștere acest proiect, gândit pentru femeia care a ajuns deja într-un punct de stabilitate. Acea femeie împlinită, care navighează cu grație prin cariera ei, indiferent dacă lucrează în modă sau într-un cu totul alt domeniu.

Arhitectura si detalii ascunse

Într-un amplu material publicat recent de Wwd, aflăm că noua colecție îmbină croitoria arhitecturală cu denimul de o calitate atemporală. Piesele sunt descrise chiar așa, drept „denim arhitectural pentru femei”. Iar opțiunile sunt cât se poate de clare și bine structurate: Cut 101 Straight Jean, Cut 102 Tailored Jean și Cut 103 Barrel Jean. Totul vine în nuanțe de bază perfecte, de la negru și rise, până la indigo vintage deschis și închis.

Să fim serioase, și noi în România am început să purtăm tot mai mult denim la birou, fie că lucrăm într-o corporație din Pipera sau într-o agenție din Cluj, așa că nevoia unor blugi care să arate impecabil a devenit absolut esențială.

Pentru a obține acea „tensiune între croitorie și feminitate”, designerul folosește bumbac adus direct din Japonia, de la fabricile Kaihara și Kurabo. Detaliile fac diferența: benzi în stil Hollywood pe talie (o tehnică ce oferă acea structură pe care o căutăm toate), interfațare întărită și un spate echilibrat milimetric. Țesăturile japoneze, spune ea, au o puritate a culorii care pur și simplu nu poate fi egalată.

Pe lângă pantaloni, colecția include și o jachetă de blugi vintage închisă la culoare, cu o croială supradimensionată și tiv rotunjit.

Inspiratie din familie

Dar de unde vine această pasiune pentru haine care arată scump, fără să se străduiască prea tare? Răspunsul se află chiar în rădăcinile ei. Stilul brandului este un omagiu adus eleganței atemporale a mamei sale spaniole și a tatălui său afro-caraibian.

„Puteau purta un simplu tricou și denim, dar totuși să se simtă foarte eleganți”, își amintește designerul cu emoție. „Asta am vrut să creez.”

Iar când investești într-o astfel de piesă vestimentară, te aștepți la durabilitate. „Încercăm cu adevărat să facem piese intenționate care să trăiască în garderobă pentru mult timp”, explică Nelson.

Provocarile unei afaceri pe cont propriu

Deși știe să facă blugi cu ochii închiși după atâția ani de industrie, navigarea printre zeci de competitori și strategii de piață e o altă poveste. Brandurile mici nu au acces la acele instrumente uriașe de prognozare a tendințelor pe care giganții le folosesc zilnic. Și totuși, asta îi oferă o libertate incredibilă, departe de designul dictat strict de date și algoritmi reci.

„Folosești mediul din jurul tău și piesele vintage pe care le poți găsi. Este o provocare bună [pentru că] începi cu adevărat să privești tendințele, culorile și materialele dintr-o perspectivă diferită… Care este, sincer, modul în care obișnuiam să creez designul când am început”, recunoaște ea.

Până la urmă, calitatea vorbește de la sine.

Produsele sunt disponibile prin vânzare cu ridicata și pe canale directe către consumator (D2C). Următoarea lansare este programată în iulie și va include un top fără bretele cu linii curbate și detalii de cusătură, plus o salopetă inspirată de cel mai bine vândut produs de până acum.

O noua voce in industrie

Privind spre viitor, fondatoarea speră ca afacerea ei „să stea pe propriile picioare” și să schimbe percepția generală. Nu de puține ori, de-a lungul carierei sale, a fost singura femeie din sala de ședințe la marile corporații și, în mod constant, singura femeie de pe podeaua fabricilor de producție.

„Și prin asta, vreau să spun să nu mai fie doar o singură voce”, punctează ea decisiv.

„Multe branduri sunt în general centrate în jurul poveștilor West Coast Americana din istorie, mi-ar plăcea ca Oketo să poată spune o versiune diferită a denimului.”