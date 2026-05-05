Covorul roșu a fost mereu locul unde fantezia întâlnește realitatea. Numai că ediția Met Gala 2026 a dus conceptul la un cu totul alt nivel, transformând 14 celebrități în veritabile opere de artă vii.

Tema ambițioasă și marile reveniri

V-ați gândit vreodată cum ar arăta un tablou dacă ar prinde viață și ar păși pe scări? Tema din acest an, dictată de expoziția „Costume Art”, le-a cerut invitaților să considere că moda este artă („Fashion Is Art”). Și sincer, unele apariții au tăiat respirația tuturor. Beyoncé a revenit după o pauză de zece ani într-o creație personalizată Olivier Rousteing absolut fabuloasă. Rochia ei, un schelet acoperit de cristale și completat de o pelerină lungă din pene, a fost un tribut adus colaborărilor trecute cu designerul, inclusiv pentru costumele Black Is King. Artista a explicat că motivul scheletului este modul ei de a „sărbătoresc tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu.”

Nicole Kidman a strălucit la propriu într-o rochie Chanel semnată de Matthieu Blazy, cu paiete roșii care curgeau pe ea ca un lichid, un omagiu adus Marelui Măr. Zoë Kravitz a combinat o fustă paner victoriană cu dantelă transparentă modernă, totul sub semnătura lui Anthony Vaccarello pentru Saint Laurent.

Pictură, minimalism și peliculă de film

Dar hai să vedem cum au interpretat și alte vedete acest cod vestimentar pretențios. Sabrina Carpenter a renunțat complet la pânză și sculptură. Ea a ales o rochie Dior realizată efectiv din rânduri întregi de peliculă de film, extrase din clasicul „Sabrina” din 1954. Pe bune, cât de creativ e asta? Emma Chamberlain a mizat pe o creație personalizată Mugler de Miguel Castro Freitas, arătând ca o paletă în plin proces de pictură, cu straturi infinite de șifon, care mai târziu s-a transformat într-o rochie dreaptă până la genunchi.

Doechii a apărut desculță într-o creație mov Marc Jacobs. „Am vrut să merg pe ceva uman și ancorat în realitate”, a explicat ea decizia neașteptată.

Detalii care fac diferența pe covorul roșu

Iar Hailey Bieber a ieșit din zona ei de confort cu un corset auriu și o fustă în nuanța de albastru „majorelle” din arhiva YSL, plus o pelerină din șifon. „Este o adevărată sculptură pe corpul meu”, a confirmat vedeta despre armura perfect mulată. Alex Consani a electrizat atmosfera într-o creație Gucci semnată de Demna. Cum și-a descris ea ținuta? „O mulțime de pene, multă beteală, multă energie.”

Sustenabilitatea (un subiect pe care știi că îl adorăm la Lyla) a avut și ea momentul ei de glorie. Paloma Elsesser a lucrat cu Francesco Risso de la Bureau of Imagination pentru o rochie unică. „Am făcut aprovizionarea de pe eBay folosind 100 de rochii din anii ’20, ’30 și ’40”, a povestit modelul despre munca titanică din spatele ținutei. Nu-i de mirare că a adăugat cu emoție: „Sunt atât de mândră să port asta”.

O lecție pură de stil sustenabil.

Debuturi curajoase și regina incontestabilă a serii

Debutantele Chase Sui Wonders (într-o rochie transparentă McQueen cu o fundă supradimensionată pe umăr) și Chase Infiniti (într-o creație Thom Browne cu tușe suprarealiste de vopsea) au demonstrat că știu să riște din prima clipă. Teyana Taylor a adus mișcarea în prim-plan cu o rochie Tom Ford by Haider Ackermann plină de franjuri argintii care curgeau ca metalul lichid, în timp ce Laufey a adus calmul printr-o ținută minimalistă Tory Burch din brocart crem cu argintiu.

Și apoi a apărut Rihanna. A întârziat, după cum ne-a obișnuit, lăsând transmisiunea live să se încheie înainte să iasă din hotel. A pășit în noapte într-un cocon metalic Maison Margiela by Glenn Martens, care s-a desfăcut teatral pentru a dezvălui un corset absolut copleșit de broderii și detalii prețioase.