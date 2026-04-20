Deși relația lor a inclus deja călătorii exotice în Tokyo și apariții la Coachella, Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost destul de discreți. Asta până în weekend, când cei doi au oferit o primă imagine a stilului lor de cuplu, la o cină la celebrul restaurant Nobu din Malibu. Au ales ținute coordonate, dar cu personalitate.

Kim, fidelă stilului său, dar cu un accent sport

Kim a rămas fidelă stilului său caracteristic, bazat pe nuanțe neutre și piese mulate pe corp. Dar v-ați fi așteptat la altceva? Numai că de data aceasta a adăugat o notă sportivă ținutei de seară, un detaliu care nu e deloc întâmplător. A optat pentru o jachetă scurtă de vânt, într-o nuanță de roz prăfuit, purtată lejer, căzută pe un umăr.

A asortat topul care îi lăsa abdomenul la vedere cu o fustă maxi gri porumbel, cu fronseuri și un fermoar vizibil. Look-ul a fost completat cu o pereche de sandale cu toc și baretă între degete, în aceeași nuanță de gri cu fusta.

Recomandari Zvonul anului 2026, Kim Kardashian și Lewis Hamilton, un nou cuplu

Lewis Hamilton a mizat totul pe gri

Iar Lewis Hamilton a ales tot griul. Spre deosebire de Kim, care a adus și o pată de culoare, pilotul de Formula 1 a mers pe o ținută complet gri. A purtat o jachetă lejeră cu guler și nasturi negri (un fel de jachetă-cămașă, foarte la modă) și pantaloni largi, de culoarea cărbunelui.

Ținuta a fost completată de o pereche de ghete din piele neagră, ochelari de vedere fără ramă și nu unul, ci două coliere tennis din diamante.

Un front unit, dar fără a fi identici

Prin accentul pus pe gri, noul cuplu a prezentat o imagine unită. Dar varietatea de nuanțe, plus pata de culoare adusă de rozul lui Kim, i-a ferit de un look prea asortat, aproape siropos. Pana la urma, e un truc vestimentar inteligent.

Recomandari North West, fiica lui Kim Kardashian, afișează un al doilea piercing

Un singur element unificator poate face minuni.

Look-urile alese de Kim Kardashian și Lewis Hamilton pentru cina lor sunt, exemplul perfect de „soft launch” vestimentar: o strategie prin care arăți că ești pe aceeași lungime de undă, fără să o spui direct.