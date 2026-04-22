Lady Kitty Spencer, nepoata Prințesei Diana, a avut o apariție rară alături de soțul ei, miliardarul Michael Lewis, în vârstă de 67 de ani. Cei doi au fost însoțiți de fiica lor, Athena, la deschiderea magazinului de lux Antler de pe Regent Street pe 21 aprilie, un brand pe care Lewis l-a salvat de la faliment în 2020.

O zi de familie la noul magazin Antler

Vizitând noul magazin, Kitty, în vârstă de 35 de ani, a sărbătorit revenirea brandului și a scris pe Instagram: „Verificăm magazinul lui tati @antlerofficial.” Fiica ei, Athena, a testat imediat bagajele, inspectând un troller gri într-o ținută roz adorabilă. Deși Kitty i-a ascuns chipul de cameră, a dezvăluit că Athena a moștenit genele Spencer, având un păr blond strălucitor, la fel ca celebra sa mătușă, Prințesa Diana.

Șuvițele lungi îi fuseseră prinse inteligent într-o coadă împletită, iar o altă fotografie arăta cum firele rebele din jurul feței erau aranjate cu o clamă albă simpatică. Brandul britanic de bagaje a intrat în administrare judiciară în timpul pandemiei din 2020, înainte ca Michael să intervină și să cumpere Antler.

Recomandari Fiica de 2 ani a lui Lady Kitty Spencer o copiază pe verișoara sa Prințesa Lilibet

O relație discretă, departe de ochii publicului

Kitty și Michael și-au ținut relația departe de lumina reflectoarelor. În ciuda diferenței de vârstă de 32 de ani, cei doi și-au confirmat idila în 2019, cu puțin timp înainte de a se logodi în perioada Crăciunului.

Nunta a avut loc în iulie 2021 la Villa Aldobrandini din Frascati, Italia (unde mireasa a purtat mai multe rochii personalizate Dolce & Gabbana). E drept că au fost publicate câteva fotografii de la evenimentul fastuos, însă aparițiile lor publice comune au fost extrem de rare. De obicei, Kitty pozează mai des alături de surorile ei, Lady Amelia și Lady Eliza Spencer.

„Bucuria vieții mele să fiu mămica ta”

Iar discreția a continuat și în ceea ce privește viața de familie. Păstrându-și intimitatea, Kitty și Michael au devenit părinți în secret, surprinzându-și fanii când au anunțat vestea de Ziua Mamei în 2024. V-ați fi așteptat la atâta discreție din partea nepoatei Prințesei Diana?

Recomandari Lady Amelia Spencer, 33 de ani, apariție de senzație în costum de baie galben

Un montaj video a arătat fotografii cu Kitty și bebelușul ei, însoțite de descrierea: „Este bucuria vieții mele să fiu mămica ta, micuțo. Te iubesc necondiționat. O Zi a Mamei fericită celor care sărbătoresc astăzi.”

Un nou echilibru după nașterea fetiței

De când a devenit mamă, prioritățile lui Kitty s-au schimbat. Ea a recunoscut pentru Tatler că face „mult mai puține” lucruri acum, de când o are pe fetița ei.

Pana la urma, e de înțeles.

Recomandari Ducesa Sophie și fiica sa Lady Louise surprinse cu același accesoriu la Jubileu

„Sunt mult mai selectivă pentru că nu mai este chiar timp liber… Trebuie să-mi doresc cu adevărat să fac ceva. Sunt mulțumită de acest echilibru,” a declarat ea.

Vizita la magazin a fost, în mod clar, un succes pentru mamă și fiică, de vreme ce Athena a fost fotografiată ținând strâns mânerul unei genți Antler care aproape că îi egala înălțimea!