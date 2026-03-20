Louise Adams, sora celebrei Victoria Beckham, a stârnit vâlvă pe rețelele sociale. O nouă fotografie, publicată de fiica ei, Liberty, o înfățișează într-o ipostază care amintește izbitor de Posh Spice din anii ’90, pe când trupa Spice Girls era la apogeul faimei.

O aparitie care a uimit fanii

Totul a pornit de la o serie de poze postate pe Instagram de nepoata Victoriei, Liberty Adams. Într-una dintre imagini apare și mama ei, Louise, care poartă o rochie neagră simplă, accesorizată cu un lanț auriu supradimensionat. Cu părul ei roșcat tuns într-un bob elegant, asemănarea cu sora ei faimoasă este, pe bune, incredibilă.

Nu de puține ori fanii au remarcat că cele două surori seamănă, dar această apariție pare desprinsă direct din arhiva foto a anilor ’90.

Rochia neagra, o semnatura Posh Spice

Iar alegerea vestimentară nu pare deloc întâmplătoare. Victoria Beckham a devenit faimoasă purtând celebra „little black dress” (LBD) în perioada în care era Posh Spice. Stilul ei elegant și minimalist a devenit instantaneu recognoscibil, în contrast cu imaginea celorlalte colege de trupă, cum ar fi Geri Horner, cunoscută pentru rochia sa cu steagul Union Jack.

Dragostea Victoriei pentru rochia neagră a devenit o parte esențială a imaginii sale, adesea combinată cu un machiaj discret și puține accesorii.

S-a inspirat oare Louise din stilul surorii sale celebre?

O familie unita si discreta

Nu e un secret că Victoria Beckham își prețuiește enorm familia. Designerul de modă are o legătură extrem de strânsă cu părinții ei, Jackie și Tony, dar și cu sora Louise și fratele Christian Adams. Familia Adams, originară din Hertfordshire, este mereu prezentă la evenimentele importante ale clanului Beckham și o susține necondiționat pe Victoria la prezentările de modă.

Louise este o mamă devotată pentru cei patru copii ai săi (Libby, Tallulah-May, Finlay și Quincy), care sunt, la rândul lor, foarte apropiați de verii lor, Brooklyn, Romeo, Cruz și Harper.

Misteriosul frate Christian

Dar, spre deosebire de Louise, care nu se ferește de apariții ocazionale în lumina reflectoarelor, fratele mai mic, Christian, preferă discreția totală. totusi, în 2021, Victoria a publicat o fotografie extrem de rară cu fratele ei, cu ocazia aniversării a 50 de ani de căsătorie a părinților lor.

Alături de imaginea în care Christian apărea lângă ea, Victoria a scris: „O zi atât de specială ieri, sărbătorind 50 de ani de la nunta părinților mei! Atât de inspirațional, 50 de ani, wow!! Vă iubim atât de mult și suntem atât de fericiți că am putut în sfârșit să sărbătorim ca o familie. Mi-a fost atât de dor de acest timp petrecut împreună!”