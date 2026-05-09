La doar 10 ani, când majoritatea copiilor abia descoperă ce materii le plac la școală, Max Alexander bifează reușite la care unii adulți doar visează. Puștiul de clasa a patra, care a intrat deja în istorie ca cel mai tânăr designer care a debutat cu o colecție la Paris Fashion Week, își lansează acum propriul scurtmetraj. Și nu oriunde, ci la celebrul Tribeca Film Festival.

De la o simplă joacă la o colecție sustenabilă

Te-ai întrebat vreodată ce ai putea face cu un banal sac de pânză? Să fim sincere, probabil l-ai arunca sau l-ai uita într-o debara. Dar pentru Max, lucrurile stau cu totul altfel. Într-un articol recent publicat de Theblast, tânărul creator a explicat cum a pornit totul, cu o doză de creativitate pură. „Unchiul meu Eddy deține o prăjitorie de cafea și a adus niște saci pentru mine și fratele meu să ne jucăm cu ei și m-am gândit că ar ieși o rochie cool din ei”, a povestit el.

Băiatul, care și-a început parcursul în modă la doar 4 ani, a văzut imediat potențialul. „Este material brut și m-am gândit că aș putea să-l vopsesc în diferite culori. Este un material rezistent.”

După prima încercare, care a simțit că „a ieșit foarte cool”, a început să se gândească la cum ar putea „să îi vopsesc și să fac o întreagă linie.”

Peisajul din Aspen și un mesaj puternic

Iar planul lui a prins contur într-un mod spectaculos. Scurtmetrajul intitulat „Couture to the Max” va avea premiera pe 13 și 14 iunie 2026 și urmărește exact acest proces creativ desfășurat în Aspen. Cum a ajuns acolo?

„Am făcut Denver Fashion Week când aveam 7 ani și aceiași oameni care au făcut acel show au făcut și Aspen”, explică băiatul. „Așa că m-au invitat în Aspen să îmi arăt munca acolo și s-au gândit că ar fi foarte frumos să îmi arăt materialele naturale cu munții în jurul lor.”

O postare recentă pe Instagram a anunțat marele eveniment. „O poveste care a început cu material, imaginație și un copil care a văzut nevoia de schimbare… Acum pe una dintre cele mai mari scene ale lumii”, se arată în text. „Couture to the Max a fost selectat pentru Tribeca Film Festival 2026. Premiera pe 13 și 14 iunie 2026.”

Între noi fie vorba, e surprinzator cât de focusat poate fi un copil. Mama lui, Sherri, a recunoscut că „Max nu era deloc conștient de filmarea documentarului și era concentrat pe creația lui și pe show-ul lui.”

Moda care schimbă mentalități

Și totuși, ce își dorește acest copil (care, apropo, a debutat la New York Fashion Week înainte să împlinească 8 ani și a fost numit cel mai tânăr designer de modă de podium de către Guinness World Records) să transmită lumii? Scopul lui, pe bune, este unul extrem de matur. El vrea să fie sigur că reușește „să arăt lumii ce se poate face cu materialele aruncate.”

Speranța lui pentru cei care văd filmul este să fie „încurajați să nu cumpere fast fashion.” E un subiect extrem de actual și la noi, mai ales când vedem cutiile de reciclare a hainelor din mall-urile din România adesea pline până la refuz cu piese ieftine, purtate de două sau trei ori înainte de a fi abandonate.

Ce urmează pentru tânărul designer

Chiar dacă a participat recent la premiera plină de vedete a filmului „The Devil Wears Prada 2”, Max privește deja spre următoarele mari proiecte. Mama sa, Sherri, îi știe cel mai bine ambițiile. „Vrea să aibă propriul său show solo în New York, vrea să îmbrace pe cineva pentru Met Gala, vrea să apară în Vogue, vrea să viziteze și să evidențieze locurile din lume unde ajunge fast fashion-ul, astfel încât mai mulți oameni să înțeleagă ce se întâmplă atunci când donează sau își aruncă hainele”, a declarat ea.

Numai că, dincolo de toate aceste planuri grandioase, mesajul lui Max pentru alți copii cu visuri mari rămâne unul extrem de simplu și direct: „Exercițiul te face perfect. Dacă ai un vis, pur și simplu fă-l. Ascultă ce spune mintea ta.”

Mic detaliu, mare diferență. Pentru cei curioși să vadă exact cum arată munca lui, piesele create de el sunt deja disponibile și pot fi explorate în magazinul său online.