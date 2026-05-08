Actrița Odessa A’zion și-a făcut prima apariție la faimosul Met Gala 2026 purtând o creație personalizată Valentino cu totul neobișnuită. Ținuta extrem de decupată în zona bustului a generat imediat o avalanșă de reacții în mediul online, de la laude la critici acide.

Corsetul gotic și detaliile care au împărțit internetul în două

Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți la o ținută de pe covorul roșu și să nu știi exact ce simți în legătură cu ea? Exact asta a reușit să facă Odessa A’zion cu alegerea ei vestimentară, o fuziune dramatică între glamourul gotic și moda avangardistă.

Piesa centrală a fost un corset rigid din satin negru, completat de două aplicații florale supradimensionate care îi acopereau abia vizibil zona pieptului.

Iar detaliile nu s-au oprit aici. Corsetul îi subția talia înainte de a se transforma într-o siluetă peplum structurată, decorată cu aceleași aplicații florale. În partea de jos a purtat ciorapi negri transparenți și cizme din piele cu vârf ascuțit, lungi până la coapsă. O pelerină masivă în două tonuri, cu interiorul dintr-un material turcoaz viu care contrasta puternic cu stratul exterior negru și greu, a adăugat și mai mult dramatism. Și-a completat look-ul cu buclele ei voluminoase caracteristice și câteva inele statement.

Să fim sincere, o astfel de ținută (pe care se pare că a ajutat să o deseneze chiar ea) nu avea cum să treacă neobservată. Așa cum povestește Theblast într-un articol recent, internetul s-a împărțit rapid în două tabere.

Unii fani i-au lăudat curajul. „Aceasta este de fapt uimitoare”, a comentat un admirator pe rețelele sociale. Altul a adăugat imediat: „Sunt singurul căruia îi place această ținută? Aceasta este de fapt uimitoare”.

Dar tabăra criticilor a fost mult mai vocală. „Fată frumoasă, dar look-ul este peste tot”, s-a plâns un utilizator. Altul a fost mult mai tăios: „Acesta este un dezastru total”. Între noi fie vorba, comentariile au devenit și mai dure, un al treilea critic adăugând sec: „Ea arată mereu un dezastru”.

De la Dior la Loewe pe covorul roșu

Dincolo de controversele de la Met Gala, actrița a avut parte de câteva momente de modă mult mai apreciate la începutul anului. Pentru premiile BAFTA Film Awards 2026, ea a ales o rochie neagră Dior, realizată la comandă dintr-un material de dantelă transparentă.

Rochia lungă până la pământ avea un decolteu drept, cu umerii goi, care trecea într-un corset opac înainte de a curge într-o fustă voluminoasă semi-transparentă. A accesorizat această ținută romantică cu un colier choker strălucitor din diamante, așezat strâns la baza gâtului, alături de mai multe inele din argint.

Câteva zile mai târziu, la BAFTA Tea Party, a schimbat complet registrul. A optat pentru o estetică mult mai relaxată, purtând un pulover alb semi-transparent din tricot semnat Loewe, combinat cu pantaloni lejeri cu dungi subțiri. O cărare moale pe o parte, piercing-ul ei caracteristic din sept și o pereche de ochelari de soare negri supradimensionați au fost suficiente pentru o apariție de zi impecabilă.

Mic detaliu, mare diferență.

Estetica dark la petrecerea Vanity Fair

La petrecerea Vanity Fair Oscars 2026, Odessa a furat din nou privirile într-o rochie de inspirație patchwork, care îmbina texturi contrastante și imprimeuri îndrăznețe. Rochia a prezentat un decolteu extrem de adânc, prins de niște structuri negre supradimensionate pe umeri, care se curbau în sus precum niște aripi sau coarne abstracte.

Silueta mulată îi îmbrățișa corpul înainte de a aluneca peste șolduri și a se aduna elegant la picioare. Franjuri lungi și negri îi înfășurau șoldurile și coapsele, în timp ce decupajele strategice adăugau o notă senzuală suplimentară.

Iar atitudinea ei rebelă a completat perfect rujul îndrăzneț și inelele cu diamante. Recent, actrița a ținut prima pagină a publicațiilor și dintr-un alt motiv, declarând public „Sunt afară” după ce a cedat în fața reacțiilor negative privind castingul pentru producția „Tăieturi adânci”. Oricum ar fi, piesele de inspirație gotică, de la corsete rigide la dantelă neagră, revin puternic în tendințele de seară pentru sezonul următor, mai ales în colecțiile designerilor europeni.