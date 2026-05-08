Ți s-a întâmplat vreodată să simți că uniforma de la birou te sufocă pur și simplu? P.K. Subban, fostul apărător de legendă din National Hockey League, știe exact cum e. După 13 ani în care a jucat pentru Montreal Canadiens, Nashville Predators și New Jersey Devils, sportivul s-a retras în 2022 și a trecut la pupitrul ESPN. Acolo, pe lângă analizele sportive, a adus o doză masivă de stil prin segmentul său „P.K. GQ”, unde comentează ținutele jucătorilor. Pentru el, hainele nu sunt doar o acoperire, ci o extensie a personalității.

Curajul de a fi diferit într-o lume plină de reguli

Într-un mediu dominat de testosteron și reguli stricte, să fii pasionat de haine nu e cel mai ușor lucru. P.K. A realizat rapid că atitudinea face diferența. „Oricine se poate prezenta. Dar dacă vrei să îți pui amprenta, mai bine te îmbraci pentru ocazie.”, a explicat el într-un material special realizat de rețeaua de cablu anul trecut. Pe vremuri, codul vestimentar din liga de hochei era rigid. „Trebuia să porți costum și cravată. Trebuia să arăți ca un profesionist. Nu exista ținută casual.”, își amintește el cu o oarecare frustrare.

Și presiunea era constantă. „Chiar și în deplasare, în momentul în care erai în timpul echipei, se aștepta să fii îmbrăcat business casual, ceea ce înseamnă că ești în pantaloni de stofă, cămașă de gală, costum și cravată.” Dar pentru un spirit liber, asta era o problemă. „Pentru mine, care sunt o persoană creativă, nu prea a funcționat bine pentru că trebuie să mă exprim. Sunt pasionat de modă și artă.”

Recomandari Marks & Spencer lansează colecția de vară Love That. Peste jumătate din piese costă sub 30 de lire

Să fim sincere, nevoia de a arăta cine ești cu adevărat e universală. „Am început să desenez și să schițez, iar sora mea picta, așa că am fost mereu în preajma oamenilor creativi.”, povestește sportivul. „Când jucam hochei, gheața era pânza mea, unde ajungeam să mă exprim. Dar nu a fost suficient. Oamenii mă vedeau doar ca pe un jucător.”

„Așa că moda a devenit singura modalitate prin care mă puteam exprima cu adevărat în această cutie în care eram pus și de la care se aștepta să excelez.”, adaugă el. „Așa că, în cadrul acelor reguli, am fost de acord să port un costum, dar am purtat un costum care probabil era diferit de al tuturor celorlalți.”

Așa a început revoluția lui personală. „Am început să port piele de rechin, mai întâi albastru marin și apoi prună, cu un imprimeu leopard cafeniu pe interior.”

Recomandari Surpriza uriasa in garderoba ta. Ce se intampla cu hainele tale in 2026

Stilul ca declarație pe coridoarele arenei

Dar lucrurile au escaladat cu adevărat când a introdus accesoriile supradimensionate. „Costumele erau una. Băieții s-au obișnuit să poarte costume diferite. Dar când am intrat cu pălăria mare, asta nu era o chestie obișnuită. Băieții au zis: «Ce naiba?»”

Între noi fie vorba, e nevoie de multă încredere să faci asta. „Realitatea este că probabil sunt mulți băieți care fac sport și care vor să se îmbrace într-un anumit fel, dar pur și simplu nu au tupeul să o facă și să suporte criticile.”, recunoaște el sincer. „Nu mi-a păsat. Am spus: «Băieți, nu înțelegeți. Am nevoie de asta. Am nevoie să mă pot exprima creativ.»”

„Chiar dacă am jucat într-un concept de echipă, aveam nevoie să fiu un nonconformist, ăsta sunt eu.”

Recomandari Sharon Stone uimeste la 68 de ani. A aparut intr-o rochie mini transparenta

Într-un interviu recent, Wwd a publicat de curând un material în care Subban detaliază această filozofie. „Pentru mine, nu a fost doar despre a purta un costum și o cravată. A fost despre a arăta gust. A fost despre a arăta aprecierea față de cultură.” Contextul lui familial a jucat un rol uriaș. „Cred că sunt un tip cult, tatăl meu este jamaican, dar iubesc cultura asiatică. Sunt atât de multe lucruri diferite pe care le iubesc și pe care trebuie să le exprim.”

„Când am intrat în ligă, câți băieți aveau genul ăsta de influențe? Și dacă le aveau, erau dispuși să folosească acea platformă pentru a se exprima?”

Acum, regulile s-au relaxat, iar jucătorii au mai multă libertate. „Primul lucru pe care l-am observat au fost pălăriile. La fiecare meci este un tip care intră purtând o pălărie.” Iar analistul urmărește atent stilul colegilor săi. „Apoi, mă gândesc la un tip precum Sidney Crosby, pe care nu o să-l vezi intrând într-un costum culoarea prunei din piele de rechin. El va arăta ca Batman cu cravata lui neagră, cămașa albă curată, costumul negru imaculat și paltonul.”

„Asta vrea el ca oamenii să vadă, el reprezintă consistență, leadership. Este el un tip la modă? Nu, dar este un tip intenționat.”

Iar asta e o lecție excelentă de imagine personală. „Să fii intenționat în privința a ceea ce porți și a ceea ce reprezinți este ceva ce promovez mereu și cred că poți face asta prin ceea ce pui pe tine.” Cât despre favoriții săi actuali, lista e lungă. „David Pastrnak a depășit limitele. Uneori s-ar putea să vină cu ceva care nu funcționează pe deplin, dar la ultimul său meci din playoff, a venit îmbrăcat complet în negru, cu un mic palton și ochelari și am putut să-mi dau seama de gustul, timpul și atenția la detalii.”

„El iubește moda și nu se duce doar la magazin să cumpere cele mai scumpe haine de designer și să le pună pe el.”

La polul opus sunt cei care își asumă pur și simplu identitatea. „Fie că îți place stilul lui sau nu, Willy Nylander este propria lui persoană. Îmi place faptul că își va asuma cine este și își va asuma ceea ce poartă.” Despre Jack Eichel spune că „nu vorbește prea mult, dar de fiecare dată când intră, costumele lui sunt remarcabile.”

„Poartă mereu ochelari [Jacques] Marie Mage, ceea ce apreciez pentru că e totul despre clasă și eleganță, și a fost așa de când a intrat în ligă.”

„Nu este pentru că are acum acest contract de 100 de milioane de dolari. Este aprecierea sa de a fi un lider și de a reprezenta Vegas Golden Knights.” Alți remarcați? „Apoi, Mitch Marner începe să fie un tip care îmi place. Are ochelarii lui mici și își pune jacheta mică de motociclist.”

„Apoi, Mikhail Sergachev: puneți-vă centurile pentru tipul ăsta. Vine puternic la fiecare meci. Și este modă.” Nici clasicii nu sunt uitați: „Tom Wilson arată întotdeauna grozav în costum, iar Auston Matthews este un tip care a acordat constant atenție modei.”

Momentul sosirii la meci a devenit un adevărat podium. „Cred că este important dacă vrei să fie important. Ca sportivi, nu ne putem plânge când oamenii ne oferă o platformă pentru a ne exprima.” Opțiunile sunt nelimitate. „Poți să intri purtând un tricou pe care scrie: «Iubește-mă». Poți avea inițiative caritabile. Poți să intri purtând un nenorocit de sac de gunoi pe cap, totul ține de mentalitatea ta și de cum abordezi situația.”

„Te prezinți la muncă? Te prezinți pentru a fi un model de urmat? Te prezinți doar ca să-ți iei salariul și nu te interesează deloc?”

Până la urmă, performanța primează. „La sfârșitul zilei, trebuie să ieși pe gheață, pe teren sau pe curte și să lași totul acolo. Acolo te vor judeca fanii.” Asta nu scuză lipsa de respect pentru imagine. „Dar pentru mine, nu trebuie să vii ca cel mai la modă tip, dar ar trebui să vii ca un profesionist.”

Garderoba de lux și evoluția calității

Trecerea la televiziune nu i-a schimbat deloc estetica. A renunțat la stilul său? „Absolut deloc. Felul în care mă îmbrac reprezintă cine sunt. Nu aș lăsa niciodată pe cineva să-mi spună că ar trebui să port ceva.” Mic detaliu, mare diferență.

„Există o diferență între un rever ascuțit și un rever lat, iar eu aleg reverul lat. Pieptul meu va fi deschis când intru. Ăsta sunt pur și simplu eu.”

Totuși, ochiul i s-a rafinat enorm. „Ceea ce a evoluat în moda mea este înțelegerea calității. Văd asta chiar înainte să văd un nume de designer.”

Când vine vorba de preferințe, estetica asiatică primează. „Aș spune Yohji [Yamamoto] și Mihara [Yasuhiro], pentru că sunt branduri asiatice. Yohji este probabil cel mai bun brand pentru mine, datorită modului în care sunt hainele lor și a stilului meu.” Iar dacă ești pasionată de modă, știi deja că piese semnate de acești designeri se găsesc și la noi, în concept store-urile de lux din București, la prețuri care reflectă exact calitatea despre care vorbește el.

„Sunt rock ‘n’ roll, dar trebuie să fiu un cameleon, mă pot îmbrăca cam în orice fel vreau. Dar este întotdeauna cu gust și de cea mai bună calitate.”

„Rick Owens este, si un favorit.”

„Pot să te plimb prin dulapul meu chiar acum și să-ți arăt piesele mele Greg Lauren, Rick, Dries [Van Noten].”

„Am colecții Yohji de acum 10 ani.”

„Și toate costumele pe care le port acum sunt Cesare Attolini. Nu am purtat încă niciunul în emisie, dar sunt cele mai bune.”

„Îi iubesc și pe Ziggy [Chen], Ann Demeulemeester și Uma Wang.”

„Am, si piese vintage faine de la John Sullivan.”

Pentru el, hainele sunt un jurnal vizual. „Dulapul meu înseamnă mult pentru mine pentru că reprezintă evoluția mea în modă și cine sunt cu adevărat.”

„La pensie, zidurile s-au deschis. Îmi permite să port lucruri [diferite] și să am o platformă pentru a face asta.”

El crede cu tărie în rafinarea gusturilor. „Cred că oamenii trebuie să fie educați în domeniul modei, în special în moda masculină.”

„Există o mulțime de lucruri pe care le poți purta și care îți vor oferi stil și un aspect elevat.”

„Îmi plac pantalonii cu talie înaltă, dar poate nu voi purta cravată. În schimb, s-ar putea să port un guler cu trei nasturi și ochelarii mei Marie Mage și am luat un look și l-am elevat.”

„Nu sunt întotdeauna perfect, dar încerc să lucrez la asta.”

Detaliile care poartă o poveste

Dincolo de haine, accesoriile aduc o încărcătură emoțională profundă (un detaliu deloc de neglijat pentru un look autentic). Întrebat dacă acestea sunt importante, răspunsul a fost ferm: „Da, este ceva care a crescut de-a lungul anilor.”

Baza stilului său este profund ancorată în valorile familiei. „Sunt un om credincios. Mătușa mea este magistratul insulei din Caraibe de unde este mama mea, așa că în primii șapte ani din viața mea, ea ne-a citit Biblia mie și fraților și surorilor mele în fiecare seară.”

„Am făcut parte din ministerul hocheiului de la 15 ani.”

„Așa că, dacă am de gând să port ceva la gât, trebuie să aibă un anumit tip de scop.”

„Lanțurile mele au cruci mici.”

Piesele sale nu sunt alese la întâmplare, ci create special pentru el de un nume greu din industrie. „Sunt făcute de Ari Soffer, tipul care a început Chrome Hearts. El face bijuterii și genți personalizate pentru mine.”, a încheiat Subban, demonstrând că adevăratul lux înseamnă piese unicat, cu o poveste personală cusută în fiecare detaliu.