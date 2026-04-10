Carrie Johnson, soția fostului premier britanic Boris Johnson, a surprins pe toată lumea cu ultima sa apariție. La 37 de ani, a ales o ținută îndrăzneață pentru o seară cu fetele la un concert Craig David, readucând în atenție o piesă vestimentară pe care mulți o credeau uitată.

O ținută neașteptată

Piesa de rezistență a fost o pereche de pantaloni negri, mulați, de tip capri. V-ați gândit vreodată că așa-numiții „pedal pushers” vor reveni în tendințe? Ei bine, Carrie pare convinsă de acest lucru. Ea însăși a recunoscut într-o postare că a avut dubii. „Nu eram sigură de revenirea pantalonilor trei sferturi, dar mă conformez! Din cap până-n picioare @monsoon.”

A asortat pantalonii cu o bluză șic maro cu buline și a completat look-ul cu o pereche de pantofi din catifea de culoare muștar. O combinație curajoasă, e drept, dar care i-a pus în valoare silueta.

Distracție înainte de concert

Seara a fost una dedicată prietenelor, alături de care s-a distrat copios. Împreună cu Anna Williamson și Luisa Zuissman, Carrie a început petrecerea cu un pahar de vin roșu, cântând din toți rărunchii piese de la Celine Dion. Apoi, grupul s-a îndreptat spre Eventim Apollo din Hammersmith pentru concertul lui Craig David.

Iar entuziasmul era la cote maxime. Chiar înainte de spectacol, a postat un mesaj simplu, dar plin de energie: „Să-i dăm drumullll,”, însoțit de emoji-uri cu inimi roșii. Pe parcursul serii, a filmat momente din concert, fredonând melodiile care i-au marcat adolescența.

Paștele în familie

Numai că agitația din Londra a venit după un weekend de Paște petrecut în liniște, la reședința lor de la țară din Brightwell-cum-Sotwell. Acolo, Carrie a împărtășit cu urmăritorii săi o serie de fotografii idilice. „Un Paște foarte fericit,”, a scris ea alături de imagini.

Într-una dintre poze, apar toți copiii familiei Johnson – Wilfred, Romy, Frank și Poppy – îmbrăcați de sărbătoare în fața casei lor impresionante (o clădire istorică protejată, de gradul II). Alte imagini surprind detalii de la o vânătoare de ouă de Paște organizată în grădina întinsă a proprietății.

O imagine de familie perfectă.

O masă de sărbătoare spectaculoasă

Masa de Paște a fost, pe bune, desprinsă dintr-o revistă de design interior. Decorul includea iepurași de pluș adorabili, așezați printre ouă vopsite colorat și lumânări albastru-închis, totul pe o față de masă cu imprimeu floral roșu și albastru. Fiecare scaun de un verde aprins avea așezată pe el o farfurie inedită, în formă de frunză de salată. Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, comentariile fiind pline de urări. „Iubesc pozele. Paște fericit,”, a scris un utilizator. Un altul a adăugat: „Paște fericit întregii familii și chiar îmi plac toate pozele și videoclipurile uimitoare pe care le-ai postat. Distracție plăcută!”