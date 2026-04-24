Dakota Johnson a făcut senzație la cea de-a 20-a ediție a galei Time 100 din New York, unde s-a alăturat unui covor roșu plin de staruri, printre care Hailey Bieber, Keke Palmer și Jennie. Deși este cunoscută pentru afinitatea ei pentru rochiile transparente, de data aceasta actrița a ales o creație Valentino spectaculoasă, cu o pelerină amplă care a atras toate privirile.

O apariție de zeiță greacă

Actrița a optat pentru o rochie proaspăt coborâtă de pe podiumurile Valentino. O creație crem, în stil grecesc, cu bretele abia vizibile și un decolteu drapat. Piesa de rezistență a fost, fără îndoială, pelerina lungă până în pământ, prinsă la gât cu un detaliu opulent din pene cu paiete. La picioare, a purtat sandale cu detalii sub formă de șarpe încrustat cu diamante.

O Meduză modernă,

În materie de beauty, Johnson a rămas la stilul ei consacrat. Și-a purtat bretonul filat chiar deasupra sprâncenelor, lăsând restul părului lung și ondulat pe spate. Machiajul a fost realizat cu un fard maro difuz, un blush piersiciu și un ruj nude.

Pelerina, vedeta covorului roșu

Dar Dakota nu a fost singura care a îmbrățișat acest trend. Pelerinele, șalurile și eșarfele au fost, se pare, la mare căutare la gala Time 100. Hilary Duff a purtat o capă diafană de culoare crem, în timp ce mănușile lungi din piele neagră ale lui Kate Hudson ieșeau de sub un șal integrat în rochie. O alegere potrivită pentru un eveniment care celebrează 20 de ani de existență, adoptând o siluetă clasică și plină de farmec.

Iar trendul se menține puternic și pe podiumuri. La Chloé, pelerinele au un aer boho, realizate din materiale vaporoase, cu volane. Paltoanele-eșarfă și hainele drapate, stratificate, rămân populare și la Calvin Klein, Burberry și Bottega Veneta. Alte fane declarate ale accesoriului care încadrează gâtul? Jennifer Lawrence și Kendall Jenner.

De la pelerină la rochia complet goală

Stai puțin, cum vine asta? Până la urmă, Dakota este o devotată a rochiilor transparente, așa-numitele *naked dresses*, ducând adesea acest trend la extreme. Anul trecut, de exemplu, la Festivalul de Film de la Zurich, a ales o rochie Gucci aparent cuminte, cu guler înalt și mâneci lungi, într-o nuanță de albastru-violet. Numai că partea de sus era complet transparentă.

La cina Kering Foundation’s Caring for Women, a debutat în cea mai nudă rochie de până acum, presărată doar cu delicate cristale negre.

Secretul stilului ei minimalist

Pe de altă parte, actrița este cunoscută și pentru stilul ei minimalist și elegant. Stilista ei, Kate Young, a explicat la un moment dat secretul: „Dakota arată cel mai bine în rochii super simple, pentru că este atât de frumoasă, corpul ei este atât de frumos. Nu necesită elemente care să distragă atenția.”

Exemplele nu lipsesc. Gândește-te la rochia-coloană, fără bretele, de la Gucci (o creație din piele cu efect metalic șifonat) pe care a purtat-o pe covorul roșu alături de mama ei. Sau la rochia mătăsoasă, de un albastru-cer pal, semnată Hai, în care s-a plimbat pe străzile Romei alături de Jessie Buckley.

În viața de zi cu zi, stilul ei este dominat de piese The Row și, mai nou, de iubitul ei, Role Model.