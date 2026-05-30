Actrița Dakota Johnson, în vârstă de 36 de ani, este cea mai nouă imagine a brandului Calvin Klein. Doar că fotografiile din campanie, în care apare relaxându-se la piscină purtând doar o bustieră neagră, au generat un val neașteptat de critici dure în mediul online.

Dincolo de o simplă ședință foto

Știi momentul ăla când te gândești că femeile pot purta absolut ce vor fără să fie judecate? Ei bine, realitatea ne lovește din plin. Dincolo de o simplă reclamă de modă, reacțiile ne arată cât de repede suntem gata, ca societate, să criticăm alegerile altei femei legate de propriul corp. Iar asta ne afectează pe toate, indiferent dacă suntem pe afișe sau doar derulăm pe telefon acasă.

Calvin Klein are o tradiție lungă în a colabora cu celebrități pentru campanii minimaliste și senzuale. Încă din anii ’90, cu faimoasa Kate Moss, și până recent cu artiști precum Bad Bunny, Justin Bieber sau familia Kardashian-Jenner, brandul a mizat mereu pe piele la vedere și o atitudine relaxată.

Val de reacții negative

Iar Dakota a urmat exact această rețetă clasică. Într-una dintre imaginile surprinse de fotograful Gordon von Steiner, actrița stă întinsă pe un șezlong galben, purtând doar o bustieră sportivă neagră cu logo-ul alb. Partea de jos este acoperită strategic doar de o carte, în timp ce actrița privește direct spre cameră, etalându-și umerii tonifiați.

Cifrele și comentariile vorbesc de la sine.

Așa cum arată comentariile culese de Theblast dintr-o analiză recentă a reacțiilor online, o parte dintre fani nu au fost deloc blânzi cu vedeta din Fifty Shades. Unii au numit apariția o „disperare la superlativ”.

„Cât de degradant… Nicio urmă de respect de sine.” – Utilizator anonim

„Ea adoră boxerii Calvin Klein, dar îi dă jos și pozează doar în sutien! Haide, nu poți fi chiar atât de disperată, sau ești?” – Fan nemulțumit

Ce se ascunde în spatele criticilor

Într-o altă fotografie din aceeași serie, bruneta apare pe o canapea, purtând din nou doar bustiera și o pereche de pantofi stiletto negri. Dar să fim serioase, actrița pare să își aleagă contractele cu mare atenție, având deja un parteneriat stabil și de succes cu casa Gucci. Pe lângă valul de critici, au existat totuși și voci feminine care i-au lăudat fizicul superb și atitudinea asumată.

Până la urmă, campania și-a atins clar scopul comercial, generând vizibilitate uriașă pentru colecție. Rămâne doar să ne întrebăm de ce o femeie sigură pe corpul ei încă provoacă atâta indignare publică în zilele noastre.