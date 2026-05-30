Te-ai gândit vreodată că o pauză lungă ar putea fi exact lucrul care salvează o relație? Actrița Christine Taylor tocmai a dezvăluit detalii neașteptate despre perioada extrem de grea prin care a trecut alături de soțul ei, actorul Ben Stiller. Cei doi au reușit să își refacă mariajul după o separare care a durat nu mai puțin de cinci ani.

Dincolo de strălucirea de la Hollywood, povestea lor ne lovește direct pe noi, cele care știm că o căsnicie nu este mereu roz. Când lucrurile scârțâie, prima reacție este adesea să renunțăm definitiv, dar experiența lor ne arată că terapia și timpul petrecut împreună pot repara chiar și o ruptură care părea finală.

O decizie grea și o surpriză neașteptată

Cei doi actori s-au căsătorit în anul 2000, după o poveste de dragoste fulgerătoare, și au împreună doi copii, Ella de 24 de ani și Quinlin de 20 de ani. Fanii au fost pur și simplu șocați când, după 17 ani de mariaj, cuplul a anunțat public că se desparte în 2017.

Recomandări Adevarul dureros despre casnicia de 14 ani a lui Justin Timberlake. Ce boala a salvat relatia

Iar lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru actrița de 54 de ani. Într-o discuție sinceră purtată recent, așa cum relatează Hellomagazine într-un material detaliat, Christine a recunoscut că decizia de a lua o pauză a fost plină de dezamăgire.

„în acel moment nu eram pe aceeași lungime de undă în privința multor lucruri. Nu a fost fără inima grea și fără să mă simt cu adevărat, chiar, deprimată la acea vreme. Nu așa îmi imaginasem că va fi.” – Christine Taylor, Actriță

Și totuși, nu au rupt complet legătura. Au continuat să comunice și să își crească împreună copiii, petrecând timp ca o familie chiar și după despărțire.

Recomandări Aproape că mi-am înșelat soțul și, în cele din urmă, mi-a salvat căsnicia

Terapia online și izolarea în familie

Punctul de cotitură a venit când nimeni nu se aștepta. Pandemia de Covid-19 i-a forțat, la fel ca pe multe alte familii, să petreacă mult timp împreună sub același acoperiș. Pentru ei, această perioadă a fost o oportunitate rară de a pune pauză agitației zilnice și de a reflecta la problemele lor vechi.

Izolarea a distrus multe cupluri, dar pe ei i-a salvat.

În loc să fugă de problemele care i-au separat inițial, au decis să le înfrunte direct. Au făcut terapie de cuplu prin sesiuni pe Zoom, iar asta i-a ajutat să reconstruiască fundația relației lor din temelii.

„Cariera mea mergea bine de mult timp, dar lucrurile nu erau grozave în viața mea personală. Mă simțeam dezechilibrat și nefericit și cumva deconectat de familia mea, de copiii mei și pur și simplu un pic pierdut.” – Ben Stiller, Actor

Astăzi, amândoi recunosc că mariajul lor este mai puternic ca niciodată. Ben a descris împăcarea drept unul dintre cele mai neașteptate daruri ale pandemiei.

Recomandări Vestea care inspiră milioane de femei. Cum a apărut Kylie Minogue la 58 de ani

Până la urmă, o relație lungă cere efort constant. Christine a ținut să precizeze că oamenii se feresc să vorbească despre separări din teama de a nu fi văzuți ca niște eșecuri, dar adevărul este că relațiile se pot transforma în bine. Povestea lor rămâne o dovadă clară că uneori capitolul al doilea poate fi mult mai solid decât primul, dacă ambii parteneri sunt dispuși să lucreze la asta.