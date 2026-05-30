Britney Spears a rupt tăcerea după o perioadă marcată de probleme legale și internări în centre de reabilitare. Printr-o postare ștearsă ulterior, artista a dezvăluit cum a încercat să își vindece rănile emoționale creând vitralii din sticlă spartă, direct pe podeaua bucătăriei sale.

Știi momentul acela când o anumită cameră din casă îți trezește amintiri grele pe care ai prefera să le uiți? Dincolo de titlurile de scandal, povestea artistei lovește o coardă sensibilă pentru oricine a încercat vreodată să își recâștige liniștea mentală printr-un hobby mărunt, doar pentru a se lovi ulterior de lipsa de empatie a celor din jur.

Terapie prin arta printre cioburi

În luna mai a acestui an, artista a acceptat un acord de recunoaștere a vinovăției pentru conducere imprudentă. Asta după ce inițial fusese arestată în martie sub suspiciunea de conducere sub influența substanțelor pe o autostradă din California.

Poliția a notat atunci că vedeta ar fi recunoscut consumul de Adderall, Prozac, Lamictal și o mimosa cu șampanie consumată mai devreme în acea zi. Între arest și acordul din luna mai, Spears a petrecut trei săptămâni într-o clinică de reabilitare pentru abuzul de substanțe.

Iar acum, Theblast a relatat recent că vedeta a ales să vorbească deschis despre metodele ei neobișnuite de recuperare din ultimele luni.

„Anul acesta a fost destul de interesant… Nu am făcut niciodată atâtea arte și meserii și este cam jenant, ok, deci s-ar putea să fi înnebunit puțin când am crezut sincer că aș putea crea propriul meu vitraliu…”, a scris Britney Spears.

Locul unde dor amintirile

Deși are acasă un aparat de suflat sticla, nu l-a putut folosi. Așa că a improvizat cu bucăți de sticlă spartă aranjate pe cearșafuri albe.

Dar de ce tocmai în bucătărie?

„Am o mulțime de probleme emoționale care apar în bucătăria mea…”, a mărturisit artista.

Ea a explicat de ce această încăpere o afectează atât de profund, mai ales după anii de tensiuni intens mediatizate cu părinții, sora și propriii ei copii.

„Nu am nicio idee de ce… Bănuiesc că acolo este de obicei locul în care noi, ca familie, ne adunăm cu toții pentru a sărbători, a ne ruga și a găti și, ei bine, dintr-un motiv oarecare, mi-am făcut meșteșugurile acolo….”, a continuat ea.

Aici intervine partea cu adevărat terapeutică a procesului. După ani de zile în care a evitat acea încăpere, artista a reușit să transforme spațiul creând o lampă din cioburi. Rezultatul a avut un efect neașteptat de puternic asupra ei.

„Spre surprinderea mea, nu a fost deloc perfectă, dar inima și tot corpul meu au devenit una cu ea și m-am topit cu strălucirea moale roz și violetă din fața mea, ca și cum m-aș fi îndrăgostit”, a povestit vedeta.

Când muncă ta ajunge la gunoi

Lampa i-a dat curajul să revină în bucătărie în mijlocul nopții pentru a mânca cereale sau gustări, oferindu-i un sentiment de pace profundă timp de trei luni.

Și totuși, povestea are o întorsătură dezamăgitoare. Menajera ei a aruncat creația la gunoi, tratând-o ca pe un simplu șervețel. Să fim serioase, cum te-ai simți dacă cineva ți-ar arunca la gunoi un obiect în care ți-ai pus tot sufletul, fix într-un moment de vulnerabilitate maximă?

Vedeta nu a făcut scandal, ci a acceptat pierderea cu o resemnare amară.

„Nici măcar nu m-am luptat sau nu am întrebat unde este, am știut pur și simplu și am învățat despre umanitate și am decis aseară că aleg animalele în locul oamenilor”, a concluzionat ea.

Postarea s-a încheiat cu o reflecție bizară despre cum dormitul în pat cu un leu i-a oferit cea mai înaltă conștiință pe care a simțit-o vreodată în viața ei.

Perioada de probațiune, amenda și cursurile obligatorii de educație rutieră impuse de instanță sunt încă în desfășurare. Rămâne de urmărit dacă artista va reuși să își găsească un nou echilibru emoțional și dacă va mai împărtăși cu fanii alte creații, având în vedere că și-a șters deja această postare confesivă de pe rețelele sociale.