Jason Momoa nu se sfiește deloc să arate lumii întregi cât de îndrăgostit este. Celebrul actor a făcut recent un gest adorabil pe rețelele sociale pentru iubita lui, Adria Arjona, care tocmai și-a cumpărat un tractor portocaliu.

Sincer, de câte ori nu ne-am dorit ca partenerul de lângă noi să ne susțină pasiunile, oricât de neobișnuite ar părea la prima vedere? Când un star de la Hollywood își laudă iubita pentru o achiziție atât de atipică, parcă ne amintește că bucuriile mici și autentice sunt cele care contează cu adevărat într-un cuplu.

Un tractor pe nume FIFI și multă iubire

Totul a început când Adria a postat o serie de imagini și clipuri cu noua ei jucărie agricolă. Iar Momoa a fost chiar acolo, în spatele camerei, susținând-o din tot sufletul.

„O să încep să plâng.” – Adria Arjona, Actriță

Așa se aude ea spunând, cu vocea gâtuită de emoție, în timp ce s-a așezat pentru prima dată la volan. Și cum a reacționat Jason? A redistribuit ultima fotografie din postarea ei, în care apar amândoi pe tractorul portocaliu, cu mâinile ridicate spre cameră.

„Asta e doamna mea. Mamă de tractor.” – Jason Momoa, Actor

Dar declarațiile nu s-au oprit aici. Într-un comentariu separat, el a adăugat o serie de inimioare roșii și cuvintele pe care orice femeie vrea să le audă.

„Sunt atât de îndrăgostit de tine. Una la un milion mi amor.” – Jason Momoa, Actor

Adria și-a botezat tractorul „FIFI” și a glumit cu urmăritorii ei să fie drăguți cu ea, acum că are acest nou statut. Cum scrie Theblast într-un material publicat recent, fanii au luat cu asalt secțiunea de comentarii, lăudând energia pozitivă a celor doi.

Viața după o mare iubire

Jason și Adria formează un cuplu confirmat din 2024. Cei doi s-au cunoscut inițial pe platourile de filmare pentru „Sweet Girl” în 2021. Numai că relația lor a devenit publică abia după ce actorul a finalizat divorțul de fosta sa soție, Lisa Bonet, în ianuarie anul acesta.

Știm cu toatele povestea lui cu Lisa. A fost dragostea lui din copilărie, femeia pe care o admira la televizor și cu care a reușit, până la urmă, să își întemeieze o familie, având doi copii împreună. S-au despărțit în 2022, dar au rămas în relații bune, împărțind custodia și renunțând la pensia alimentară.

Acum, Jason pare să fi găsit din nou acea scânteie rară. Chiar la începutul anului, la o premieră din New York, el a numit-o pe Adria „dragostea vieții mele”.

Fanii se întreabă deja dacă actorul este pregătit pentru o nouă căsătorie. Deocamdată, amândoi par să se bucure pur și simplu de plimbările cu tractorul și de o relație care radiază de fericire, lăsând viitorul să își urmeze cursul firesc.