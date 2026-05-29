Jennifer Lopez a șters orice urmă a mariajului cu Ben Affleck de pe pielea ei. Într-o fotografie recentă de Memorial Day, unde apare îmbrățișându-și fiul de 18 ani, Max, fanii au observat un detaliu clar pe rochia ei albă decupată. Numele actorului a dispărut complet din tatuajul infinitului desenat pe coastele ei.

O decizie de vindecare

Știi momentul ăla când vrei pur și simplu să ștergi trecutul și să o iei de la capăt? Ei bine, chiar și divele trec prin asta. Când o relație se termină, nevoia de a elimina amintirile fizice devine o formă de vindecare, un mod de a-ți recupera propriul corp și propria identitate după o despărțire dureroasă.

Cei doi își făcuseră tatuaje pereche în 2023 (chiar de Ziua Îndrăgostiților, ca să fim exacți). Pe atunci, totul părea perfect în povestea lor reluată în 2021 și oficializată prin căsătoria din iulie 2022. Dar magia s-a rupt doi ani mai târziu, în august 2024, divorțul fiind finalizat la începutul anului următor.

Fără regrete și fără dramă

Acum, designul infinitului păstrează doar numele ei. Iar asta e destul de ironic, dacă ne amintim cât de mult detesta ea desenele de pe pielea fostului soț. Așa cum amintește Hellomagazine într-un material publicat recent, artista nu s-a ferit niciodată să critice faimosul tatuaj cu pasărea Phoenix de pe spatele lui Ben.

„Este groaznic! Vreau să zic, i-aș spune, gen, ce faci? Are prea multe culori. Tatuajele lui au mereu prea multe culori! Nu ar trebui să fie atât de colorate, înțelegi ce vreau să zic? Ar trebui să fie mai cool.” – Jennifer Lopez, Cântăreață și actriță

Dar dincolo de cerneală, despărțirea a lăsat urme adânci. Întrebată dacă regretă căsătoria, Jennifer a fost extrem de sinceră.

„Nici măcar o secundă. Asta nu înseamnă că nu m-a dărâmat aproape de tot. Aproape a făcut-o. Dar acum, pe partea cealaltă a lucrurilor, îmi spun… «Asta este exact ce aveam nevoie. Mulțumesc, Doamne. Îmi pare rău că mi-a luat atât de mult. Îmi pare rău că a trebuit să îmi faci asta de atâtea ori.»” – Jennifer Lopez, Cântăreață și actriță

Și totuși, cum a văzut el lucrurile?

Fără dramă și fără telenovele, Actorul a explicat că motivele sunt mult mai banale decât și-ar dori publicul să creadă.

„Nu există niciun scandal, nicio telenovelă, nicio intrigă. Adevărul este că, atunci când vorbești cu cineva, «Hei, ce s-a întâmplat?» Ei bine, nu există un «Asta s-a întâmplat.» Este doar o poveste despre oameni care încearcă să își înțeleagă viețile și relațiile în moduri în care cu toții o facem, cumva, în mod normal.” – Ben Affleck, Actor și regizor

Până la urmă, fiecare gestionează o separare cum simte mai bine. Următorul capitol din viața lor se scrie acum separat, iar decizia ei de a modifica tatuajul arată clar că nu mai există cale de întoarcere. Dacă și Ben va face o vizită la salon pentru a acoperi inițialele ei de pe pielea lui.