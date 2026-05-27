Prințul de Wales și-a întrerupt vacanța de familie alături de Kate Middleton pentru a transmite un mesaj special. Prințul William, în vârstă de 43 de ani, a făcut o vizită la St George’s Park din Staffordshire pentru a se întâlni cu echipa din spatele naționalei Angliei, chiar înainte de campania pentru Cupa Mondială din această vară.

Știi momentul ăla când încerci să te deconectezi complet în concediu, dar apare o obligație profesională pe care pur și simplu nu o poți amâna? Ei bine, exact asta s-a întâmplat și în familia regală. Dincolo de datoria oficială, gestul lui William ne amintește cât de important este să recunoaștem muncă invizibilă a celor din umbră, o temă cu care multe dintre noi rezonăm zilnic, fie că vorbim de carieră sau de organizarea casei.

Recomandări Gestul neasteptat facut de Emil Rengle. Ce s-a intamplat la Viena

O pauză de la timpul petrecut cu copiii

În mod normal, cuplul regal ia o pauză totală de la angajamentele publice atunci când Prințul George (12 ani), Prințesa Charlotte (11 ani) și Prințul Louis (8 ani) au vacanță de la școala Lambrook. Nu se știe exact unde își petrec săptămâna liberă anul acesta. Ar putea fi acasă, la Forest Lodge din Windsor, sau plecați undeva la soare. Luna trecută, de exemplu, familia s-a bucurat de o vacanță în Cornwall, cu plimbări cu barca și cricket pe plajă.

Și totuși, o relatare publicată recent de Hellomagazine arată că pasiunea lui William pentru fotbal l-au adus înapoi la muncă. Într-un videoclip distribuit miercuri de echipa Palatului Kensington, prințul a fost filmat petrecând timp cu personalul managerului Thomas Tuchel. Vorbim despre antrenori, echipe medicale, experți în știința sportului și oamenii care se ocupă de logistica, călătoriile și securitatea jucătorilor.

„Nu primiți la fel de multă recunoaștere sau credit pe cât meritați. Nu toată lumea ajunge să vadă toată muncă grea pe care o depuneți. Succesul jucătorilor vine din fundațiile pe care le construiți, așa că vă mulțumesc. Toate lucrurile se aliniază acum: succesele pe care le-au avut Leoaicele, două finale de Euro la masculin, se simte că ne apropiem de acea ambiție. Mergeți cu binecuvântările mele și cu cele mai bune urări pentru voi toți. Bucurați-vă de asta, aveți grijă unii de alții și dați tot ce aveți mai bun. Sunt sigur că ne vom descurca bine, așa că mult noroc.” – Prințul William, Prinț de Wales

Pasiunea pentru fotbal se moștenește

Prințul este patronul Asociației de Fotbal și susține echipa Aston Villa încă din copilărie. Săptămâna trecută, chiar a călătorit la Istanbul pentru a vedea Aston Villa jucând împotriva SC Freiburg în finala Europa League, sărbătorind până târziu în noapte câștigarea titlului.

Recomandări Gestul superb făcut de Monica Bîrlădeanu pentru soțul ei. Mesajul care a surprins pe toată lumea

Iar copiii îi calcă pe urme. Prințul George a preluat dragostea pentru Aston Villa, în timp ce Prințesa Charlotte a ales să susțină Chelsea, exact ca mama ei. Micul Louis, încă nu s-a hotărât și susține „cinci echipe diferite”, după cum a povestit chiar tatăl său.

Cupa Mondială din 2026 va avea loc între 11 iunie și 19 iulie, iar primul meci al Angliei va fi împotriva Croației, pe 17 iunie. Până la fluierul de start, rămâne de văzut dacă fundația construită de această echipă din umbră va aduce, în sfârșit, trofeul mult visat, după ce în 2022 englezii au fost eliminați în sferturi de Franța cu 2-1.