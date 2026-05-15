Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision, iar străzile din Viena s-au umplut rapid de români care au ieșit să o susțină public. Dincolo de agitația concursului, am asistat la o reacție rară din partea rivalului ei direct.

Te-ai gândit vreodată cum reacționezi când altcineva obține exact lucrul pe care ți-l doreai tu cel mai mult? Situația dintre cei doi artiști ne arată cum arată eleganța în fața unei înfrângeri. Pentru noi, cele care ne lovim des de competiție la birou sau în viața personală, atitudinea lui Emil Rengle este o lecție de maturitate care ne ajută să privim eșecul cu alți ochi.

Până să ajungă aici, Alexandra și Emil (alături de partenerul său, Alejandro) s-au luptat pentru aceeași șansă de a reprezenta țara. Competițiile de acest gen scot de obicei la iveală orgolii rănite și declarații acide. Numai că de data asta s-a întâmplat exact pe dos.

O lecție de empatie

Imediat după aflarea rezultatelor, dansatorul a lăsat frustrarea deoparte. Așa cum am citit într-un material publicat recent de Viva, Rengle a postat un mesaj profund pe rețelele sociale, recunoscând deschis meritele colegei sale de breaslă.

„Poate că de la început ăsta a fost planul…să pășesc în universul Eurovision, ca să construiesc alături de oameni extraordinari un moment de care România să fie mândră. Mii de ore. Zeci de profesioniști. Presiune, emoții, staging, coregrafie, lumini, repetiții și o voce care duce totul mai departe, Alexandra Căpitănescu. Poate asta trebuia să învăț anul acesta.” – Emil Rengle, Dansator

Și chiar trebuie să recunoaștem că are dreptate. Să poți să te bucuri sincer pentru altcineva (chiar și atunci când tu ai pierdut) este un exercițiu pe care ar trebui să îl încercăm mai des.

Bucuria care a scos românii în stradă

Iar reacția publicului a fost pe măsură. Un grup de români a devenit viral pe TikTok cântând piesa „Choke Me” direct pe străzile vieneze, îmbrăcați lejer și plini de entuziasm. Oamenii din mediul online au reacționat imediat la clipul viral, lăsând comentarii emoționante: „niciodată nu a răsunat atât de tare România la Eurovision” sau „Mi se pare așa de înduioșător că lumea e în stradă de bucurie. „United by music” în adevăratul sens al cuvântului”.

La rândul ei, tânăra artistă a ținut să mulțumească tuturor celor care i-au fost alături în această perioadă intensă.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot, pentru fiecare mesaj și fiecărei persoane care a crezut în noi. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision. Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni. Mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această călătorie și rugăm publicul să continue să ne susțină în marea finală de pe 16 mai 2026.” – Alexandra Căpitănescu, Artistă

Marea finală are loc pe data de 16 mai 2026. Până atunci, publicul are timp să se mobilizeze pentru vot, iar noi păstrăm această imagine frumoasă a solidarității dintre artiști.