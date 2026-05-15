Emma Răducanu a decis să reia colaborarea cu Andrew Richardson, antrenorul care a ghidat-o spre victoria istorică de la US Open. Parteneriatul lor începe imediat, o dată cu revenirea ei pe teren la Strasbourg, după două luni de absență cauzată de probleme de sănătate.

Întoarcerea la rădăcini

Dincolo de puncte și clasamente, mișcarea Emmei ne arată un model pe care îl vedem des în perioadele de epuizare. Când treci prin momente dificile, întoarcerea la oamenii care te cunosc de dinainte de faimă este adesea cea mai sigură plasă de salvare. Iar pentru o tânără de 23 de ani care a navigat o presiune mediatică uriașă, încrederea contează enorm în acest moment.

Să ne amintim puțin cum au stat lucrurile. În 2021, sportiva a fost aspru criticată pentru că s-a despărțit de Richardson imediat după triumful uluitor de la New York. La acea vreme, ea spunea că simte nevoia de cineva cu experiență în circuitul WTA. Dar iată că, după aproape cinci ani și o serie de numiri pe termen scurt, a apelat din nou la cel care i-a fost alături la început.

Așa cum se menționează într-un material publicat recent de Independent, britanica preferă antrenorii cu care a lucrat înainte de ascensiunea ei rapidă spre statutul de superstar.

Lupta cu problemele de sănătate

Te-ai întrebat vreodată cât de mult contează liniștea mentală când corpul cedează? Sinceră să fiu, pauza ei recentă spune multe despre ritmul infernal din sportul de performanță.

„Recunoscătoare că m-am reconectat cu cineva care mă cunoaște de peste un deceniu acum și aștept cu nerăbdare să construim împreună, o iterație pe rând.” – Emma Răducanu, Jucătoare de tenis

Și chiar a avut nevoie de o pauză. Emma a jucat doar patru turnee de la începutul anului. A ajuns în prima ei finală de la US Open chiar în România, la începutul lunii februarie. Numai că un virus contractat în Orientul Mijlociu și la Indian Wells a forțat-o să se retragă temporar. A renunțat pe rând la evenimentele din Miami, Linz, Madrid și Roma.

Acum, a acceptat un wild card la Strasbourg pentru a se obișnui cu zgura înainte de French Open. Cifrele nu sunt tocmai blânde cu ea în această perioadă. Va coborî pe locul 37 în clasament săptămâna viitoare, ceea ce înseamnă că nu va fi cap de serie la Roland Garros.

Testul adevărat începe abia pe 24 mai la Paris. Până atunci, rămâne neclar dacă această reconectare cu vechiul ei mentor îi va aduce stabilitatea fizică și emoțională de care are atâta nevoie pentru a rezista din nou presiunii de la turneele de Grand Slam.