Emma Răducanu se pregătește pentru o revenire intensă pe zgură la turneul Rome Open, unde o așteaptă o potențială reeditare a duelului cu americanca Coco Gauff în turul al treilea. Jucătoarea britanică numărul 1 nu a mai pășit pe teren de la Indian Wells din luna martie, după ce s-a confruntat cu o afecțiune virală persistentă, și nu a bifat încă niciun meci pe zgură în acest sezon.

O revenire presărată cu obstacole

Și uite că viața de sportiv de performanță nu e mereu doar despre trofee strălucitoare și zâmbete pe teren. Începutul ei fragmentat de an 2026 a fost complicat serios de o accidentare la mâna dreaptă. Asta a fost, de altfel, motivația exactă pentru care s-a retras de la Madrid Open săptămâna trecută.

Te-ai gândit vreodată cât de greu trebuie să fie să îți asculți corpul când mintea vrea cu disperare să concureze?

Până la urmă, limitele sănătoase și grija față de sine primează chiar și în sportul de elită. Dar la Roma, britanica este programată să participe. Beneficiind de un prim tur liber, ea își va începe campania direct în turul secund, unde va da piept fie cu ocupanta locului 72 mondial, Solana Sierra, fie cu o jucătoare venită din calificări.

Duelul titanilor pe zgura italiană

Numai că drumul nu e deloc simplu. Absolut toate jucătoarele din top 20 WTA participă la acest ultim eveniment WTA 1000 înainte de French Open. Iar acolo, la Paris, Coco Gauff este campioana en-titre.

Să fim serioși, presiunea e uriașă.

Americanca a fost responsabilă pentru eliminarea Emmei în turul al patrulea la același turneu, anul trecut. Acum, Gauff va juca în meciul de deschidere de la Roma împotriva kazahei Yulia Putintseva sau a adolescentei cehe Tereza Valentova. Dacă Răducanu reușește să își egaleze parcursul bun de anul trecut de la Roma, cel mai probabil adversar în sferturile de finală ar fi numărul 8 mondial, Mirra Andreeva. Aceasta din urmă a avut un sezon de zgură absolut genial până acum (câștigând Linz Open și fiind finalistă la Madrid).

Așa cum se arată într-o analiză publicată recent de Independent, tabloul feminin de la Roma se anunță extrem de competitiv în acest an.

Ce fac celelalte nume mari din tenis

Iar surprizele nu se opresc aici. Numărul 1 mondial, Aryna Sabalenka, care a picat în jumătatea de tablou a Emmei Răducanu, va juca fie împotriva campioanei de la French Open din 2021, Barbora Krejcikova (aflată și ea la rândul ei la o revenire după o accidentare), fie cu Elsa Jacquemot. Campioana en-titre Jasmine Paolini a fost repartizată în același sfert de tablou cu Gauff, Răducanu și Andreeva.

Pe bune, pare o veritabilă grupă a morții.

Iga Swiatek, de patru ori campioană la Roland-Garros, nu și-a atins încă nivelul obișnuit în acest sezon și are un parcurs dificil la Roma, putând da peste Emma Navarro în turul trei și Naomi Osaka în turul patru. Cât despre Katie Boulter, numărul 3 britanic, ea va debuta împotriva Evei Lys. Dacă va câștiga această confruntare, o va întâlni pe Osaka în turul secund.

Spectacolul masculin și recordurile vizate

Dar hai să aruncăm un ochi și pe tabloul masculin, unde lucrurile sunt la fel de fierbinți. Chiar și noi, din fața televizoarelor de acasă din România, simțim tensiunea acestor meciuri de top care ne țin treze până târziu în noapte, calculând șanse și admirând reziliența jucătorilor. Jannik Sinner este favoritul absolut pe tabloul masculin.

Numărul 1 mondial traversează o serie record de cinci titluri consecutive de Masters 1000 și vrea să îl obțină pe al șaselea chiar la el acasă. Sinner are un obiectiv clar: vrea să replice performanța lui Novak Djokovic, singurul om care a completat un Golden Masters în carieră, câștigând toate cele nouă titluri la acest nivel. Roma este singurul trofeu care îi mai lipsește tânărului de 24 de ani.

Sârbul Djokovic, absent încă de la Indian Wells din cauza perioadei de recuperare după o accidentare, va juca în primul meci contra lui Marton Fucsovics sau a unui jucător din calificări și se poate bucura că îl poate întâlni pe italian doar în marea finală. Pe parcurs, Sinner este programat să dea în turul trei peste Jakub Mensik, unul dintre puținii jucători care l-au învins anul acesta în sferturile Qatar Open, și peste francezul Arthur Fils, pe care l-a eliminat în semifinalele de la Madrid, în turul al patrulea.

În ceea ce îi privește pe britanici, Cameron Norrie, numărul 1 național care a atins sferturile la Barcelona Open pe zgură, are tur liber până în runda a doua. Jack Draper este însă complet scos din peisaj pentru restul sezonului de zgură, continuând să lupte cu o serie de accidentări.