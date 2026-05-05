La 57 de ani, Jennifer Aniston afișează o formă fizică pur și simplu de invidiat, dar zilele în care trăgea de greutăți grele până la epuizare au apus. Începând din anul 2023, actrița a adoptat o metodă complet nouă de antrenament cu impact redus. Vorbim despre o rutină concentrată de doar 25 de minute care îi sculptează corpul fără să pună o presiune inutilă pe articulații.

O abordare blanda pentru corpul tau

Nu de puține ori ne simțim copleșite de ideea de a petrece ore întregi la sală. Antrenamentele de forță rămân o parte „nenegociabilă” din viața vedetei. Numai că nu te aștepta să o vezi prea curând cu o halteră în mână. În schimb, a ales sistemul Pvolve, o metodă pe care un studiu al Universității Exeter a găsit-o „eficientă în îmbunătățirea forței și echilibrului la femei în timpul și după menopauză”.

„Pvolve este o metodă de fitness funcțional care îți mișcă corpul în modurile în care te miști în viața de zi cu zi – înainte, lateral și rotațional”, explică Dani Coleman, antrenoarea ei și vicepreședintele de antrenament al Pvolve. Ea adaugă un detaliu tehnic: „Facem asta cu echipamente de rezistență unice [concepute] pentru a construi stabilitate generală, mobilitate și forță”.

Rutina saptamanala care schimba regulile

Te-ai gândit vreodată cum arată programul ei real de mișcare? Ei bine, actrița face de obicei trei antrenamente pe săptămână, care durează în medie cam 45 de minute fiecare. Unele sesiuni se desfășoară fizic alături de Coleman, iar altele direct din aplicație. Așa cum aflăm dintr-un material amplu publicat recent de Independent, cheia succesului ei stă de fapt în consecvență și în blândețea cu care își tratează organismul.

„Antrenamentul lui Jen implică un element de forță, mobilitate, stabilitate și un impuls cardiovascular”, detaliază Coleman. „Cel mai frumos lucru în a lucra cu ea în ultimii patru ani este consecvența ei – este cu adevărat inspiratoare.”

Iar flexibilitatea este la fel de importantă. Antrenoarea ne dezvăluie cum se adaptează la zilele mai grele: „Îmi place și felul în care își ascultă corpul și îl onorează. Există zile în care va spune: «Am 45 de minute, hai să-i dăm drumul», și alte dăți când facem un antrenament de forță și sculptare mai scurt, într-un ritm mai lent, concentrându-ne mai mult pe mobilitate și stabilitate pentru a se potrivi cu nivelurile ei de energie.”

Fara echipamente complicate la tine acasa

Pentru multe dintre exercițiile ei preferate ai nevoie doar de greutatea propriului corp. Rutina rapidă de 25 de minute pe care o practică include variante de planșe, exerciții pe un singur picior și mișcări multidirecționale pentru coordonare. E drept că folosește uneori și echipamentul specific P3 trainer (o bandă de rezistență care se prinde de încheietura mâinii și de gleznă cu benzi velcro), dar baza rămâne greutatea corporală.

Și aici intervine partea cu adevărat interesantă legată de abdomenul ei celebru. „Cred că forța nucleului lui Jen este destul de inegalabilă”, mărturisește antrenoarea ei. Coleman explică mai departe de ce pun accent pe această zonă: „Forța nucleului este ceva pe care ne concentrăm pentru a-i menține corpul drept și a o ajuta să se miște bine. A vorbit deschis despre unele dintre accidentările ei anterioare [inclusiv o accidentare la spate suferită în 2021 în timpul filmărilor pentru Murder Mystery 2], așa că lucrăm mult la mușchii adânci ai nucleului pentru a o ajuta să-și protejeze spatele.”

Secretul longevitatii si al echilibrului

Până la urmă, mușchii de suprafață (rectus abdominis) îți dau acel aspect tonifiat, dar mușchii profunzi precum transversul abdominal, mușchiul multifidus, planșeul pelvin și diafragma sunt cei care susțin coloana și îți dau putere în fiecare zi.

Datele anatomice vorbesc de la sine.

Menținerea lor în formă luptă împotriva fragilității și te protejează de accidentări nedorite. Dar o altă componentă uriașă a rutinei ei este echilibrul. „Facem multă muncă de forță pe un singur picior și antrenament de stabilitate”, spune Coleman. Aceasta crede cu tărie în beneficiile pe termen lung ale acestei abordări: „Cred că o bună măsură a longevității este cât de bine ne putem menține corpul drept.”

„Dacă putem sta pe un singur picior, putem aduce genunchiul ridicat în fața noastră și apoi putem extinde acel picior în spate în timp ce ne menținem echilibrul, poate fi o modalitate excelentă de a ajuta oamenii să-și mențină corpul mișcându-se bine. Poate preveni și căderile, care pot fi cu adevărat dăunătoare la o vârstă mai înaintată”, adaugă specialista.

„Jen este simbolul muncii mai inteligente, nu mai grele, și a fost incredibil să-i văd rezultatele pentru că pur și simplu devine din ce în ce mai bună”, încheie antrenoarea ei, oferindu-ne o lecție valoroasă despre cum să ne raportăm la propriul corp.