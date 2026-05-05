Te-ai gândit vreodată cum va arăta viața ta când vei sufla în 100 de lumânări pe tort? Ei bine, ideea de a trăi un secol nu mai este doar un scenariu de film SF, ci o realitate palpabilă care ne bate la ușă chiar acum. Trăim într-o eră în care grija pentru sine a devenit o prioritate absolută, iar granițele vârstei se estompează pe zi ce trece.

O nouă perspectivă asupra timpului nostru

Autorul Michael Clinton lansează marți a doua sa carte, intitulată „Longevity Nation”. Vine la fix cinci ani după succesul primului său volum, „Roar”. Pentru a înțelege exact ce ne așteaptă pe toți, el a stat de vorbă cu nu mai puțin de 70 de experți în domeniu. Și a descoperit lucruri absolut fascinante despre cum o viață de centenar ne va schimba complet modul în care călătorim, cum ne raportăm la sănătate sau cum ne construim traiectoria în carieră.

Iar lucrurile stau puțin diferit față de ce citești de obicei pe internet. Într-o analiză publicată recent de Wwd, se arată că reacția publicului la prima carte și la firma sa de consultanță, Roar Forward (care ajută companiile să se conecteze mai bine cu consumatorii în vârstă), l-a împins pe Clinton să sape mult mai adânc. „Învățam mai multe despre această mișcare uriașă în jurul longevității și am început să întâlnesc toți acești oameni uimitori din întreaga lume care făceau o muncă incredibilă în medicină, tehnologie și învățământul superior”, povestește el.

Cifrele vorbesc de la sine.

„Mi-am dat seama că ei sunt inovatorii longevității din timpul nostru, ei sunt cei care scriu scenariul”, a subliniat autorul. El a observat că majoritatea literaturii despre acest subiect era scrisă exclusiv de doctori. „Medicina este o parte cu adevărat importantă a acesteia, dar nimeni nu a făcut un fel de abecedar al longevității, în ceea ce privește ceea ce se întâmplă în peisajul longevității. Am vrut să fac un sondaj pentru a arăta că acesta este un ecosistem global care apare în multe sectoare și, astfel, să inspir oamenii, deoarece are atât de multe dimensiuni diferite”, explică el cu mult entuziasm.

Cum te afectează pe tine la 35 de ani

Cartea atinge puncte extrem de sensibile și utile pentru noi, femeile. Există un capitol întreg dedicat longevității pielii, dar explorează și schimbările de carieră mai târziu în viață, întoarcerea la școală, cum arată călătoriile sau relațiile. „«Roar» a fost mai mult despre dezvoltare personală, iar «Longevity Nation» este mai mult leadership de opinie în ceea ce privește fenomenul longevității. Este relevantă pentru toate vârstele”, spune Clinton.

Să fim serioși, și la noi în România simțim din plin această schimbare de paradigmă. Femeile din București, Cluj sau Iași nu se mai tem să își schimbe complet profesia la 40 de ani sau să investească inteligent în terapii preventive, conștiente că viața activă se prelungește mare față de generația mamelor noastre.

„Tinerii au un interes foarte viu pentru subiectul longevității și subiectul sănătății. O parte din asta este că ei continuă să pătrundă sub suprafață. Dacă ai 35 de ani astăzi, s-ar putea să trăiești până la 100 de ani sau până la o vârstă înaintată de 90 de ani, iar a doua jumătate a vieții tale va fi foarte diferită de generațiile anterioare.”

Pe bune, gândește-te puțin la asta. „Va trebui să te gândești la cariere mai lungi, să ai mai mulți bani, să fii implicat, s-ar putea să ai mai multe relații în viața ta”, adaugă autorul. „Există o mulțime de cercetări pe care le-am făcut și oamenii cu care am vorbit, persoanele sub 50 de ani au o mulțime de momente de revelație cu privire la viețile mai lungi. Cohortele mai tinere văd acel viitor în fața lor.”

Tehnologia care ne schimbă viitorul

Dar ce ne va ajuta, de fapt, să trăim atât de mult și de bine? Clinton se așteaptă ca peisajul longevității să continue să se schimbe dramatic. El consideră, fără ezitare, că „intersecția dintre medicină, tehnologie și inteligența artificială” va reprezenta cel mai mare catalizator pentru noi toți.

„Medicamentele GLP-1 sunt un medicament miraculos, dar sunt entuziasmat de intersecțiile dintre tehnologie și inteligența artificială în mod special”, dezvăluie el.

Numai că inovațiile nu se opresc la rețete medicale. Când a mers la târgul de tehnologie CES, a moderat un panel cu o companie numită ElliQ, „care este un robot de companie pentru persoanele care sunt izolate”, a explicat el.

„Există un viitor mare în ceea ce privește modul în care tehnologia va ajuta cu relațiile, singurătatea sau izolarea. Un alt exemplu sunt exoscheletele, care îți permit să ai mai multă mobilitate.”

Așa că data viitoare când te simți copleșită de trecerea anilor, amintește-ți că regulile jocului tocmai au fost rescrise. Nu mai vorbim despre o bătrânețe petrecută izolat, ci despre zeci de ani în care poți iubi din nou, poți învăța o meserie nouă sau te poți bucura de o libertate susținută de tehnologii la care nimeni nu îndrăznea să viseze până acum.