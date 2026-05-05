Timpul nu iartă pe nimeni, nici măcar pe celebritățile de la Hollywood. La Met Gala 2026, cântărețul Bad Bunny a decis să sfideze regulile nescrise ale industriei de beauty și a apărut pe covorul roșu îmbătrânit brusc cu 50 de ani.

Un mesaj puternic despre trecerea timpului

Să fim serioase, de câte ori nu te-ai surprins analizând în oglindă fiecare linie fină de expresie? Ei bine, Benito Antonio Martínez Ocasio a ales să facă exact opusul. Artistul portorican a apelat la un machiaj protetic extrem pentru a purta o conversație vizuală despre corpul care îmbătrânește. Totul face parte din tematica explorată în cadrul expoziției Costume Institute din acest an. Machiajul a fost realizat de celebrul Mike Marino. Acesta este omul din spatele unora dintre cele mai iconice și uluitoare costume de Halloween purtate de Heidi Klum.

Detaliile care au socat publicul

Într-o cronică publicată recent de Vogue, se arată că procesul din spatele acestei transformări s-a axat pe un realism dus la extrem. Fiecare rid, piele lăsată și pată solară a fost sculptată manual de Marino. Asta s-a întâmplat abia după o discuție profundă cu Bad Bunny despre modul în care trecerea timpului i-ar putea afecta fața, gâtul și mâinile. Catalogul expoziției explică foarte clar acest demers inedit. „Poate reflectând teama noastră de a trebui să ne confruntăm cu propria mortalitate, industria modei, orientată spre tinerețe, a ignorat în mod tradițional corpul îmbătrânit”, scrie în textul oficial.

Iar presiunea asta o simțim din plin și noi, aici, în România. Când vezi pe rafturile farmaciilor din București sau Cluj zeci de creme anti-aging promovate agresiv pentru fete de 20 de ani, îți dai seama că frica de îmbătrânire e un fenomen global, care ne afectează direct buzunarul și stima de sine.

O tinuta cu o poveste fascinanta

Dar șocul vizual nu s-a oprit doar la machiaj. Pentru gala din 2026, cântărețul a ales să poarte un costum tuxedo complet negru, creat chiar de el în colaborare cu Zara. Piesa de rezistență a fost însă funda supradimensionată de la gât. Acest detaliu (care a atras toate privirile fotografilor) este o referință directă la celebra rochie „Bustle” creată în 1947 de designerul Charles James. Piesa istorică face parte din colecția permanentă a Costume Institute.

De la ten de portelan la riduri asumate

Numai că artistul ne obișnuise cu o cu totul altă estetică în anii trecuți. Nu-i chiar așa de mult de când a apărut pe același covor roșu cu un ten impecabil. Pentru ediția de anul trecut, intitulată „Superfine: Tailoring Black Style”, el a optat pentru o piele luminoasă, o coafură bufantă accesorizată și o buclă lipită pe frunte, așezată perfect.

Schimbarea de direcție este absolut uriașă.

În timp ce el a ales să exploreze latura întunecată și inevitabilă a trecerii timpului, alte vedete au mers pe rute complet diferite. Hailey Bieber a defilat ca o zeiță greacă în aur masiv, iar Zoë Kravitz a adoptat cea mai fierbinte tendință nupțială a anului. Pe bune, diversitatea de anul acesta a fost la cote maxime. Jisoo a avut un debut orbitor purtând Dior, în timp ce Emma Chamberlain și-a transformat propriul corp într-o pânză de pictură.

Un eveniment care rescrie regulile modei

Și pentru că tot am ajuns la detaliile galei, ediția din 2026 marchează un moment istoric. Evenimentul celebrează „Costume Art”, care este prima expoziție din noile galerii permanente ale Costume Institute de la The Met. Pe lista de co-președinți de anul acesta se află nume uriașe precum Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams și Anna Wintour.

Fiecare apariție a fost calculată la milimetru pe covorul roșu. De exemplu, pelerina purtată de Sombr a necesitat 500 de ore de muncă manuală, iar Joshua Henry a deschis gala cu un omagiu emoționant adus lui Whitney Houston. Printre atâtea ținute spectaculoase și vedete care au ales strălucirea clasică, de la Lisa în creația personalizată Robert Wun până la Alex Consani care a combinat influențele Botticelli cu Black Swan, mesajul lui Benito a lovit diferit. Indiferent dacă are 32 de ani sau pare cu jumătate de secol mai în vârstă, Bad Bunny rămâne la fel de provocator.