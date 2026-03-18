Grupul spaniol Puig, un gigant în industria parfumurilor și a modei, a anunțat o restructurare semnificativă la nivelul conducerii. Începând cu 18 martie 2026, Jose Manuel Albesa, un veteran al companiei, va prelua funcția de Chief Executive Officer. Marc Puig, cel care a condus compania, va trece în rolul de Președinte Executiv.

O mișcare strategică

Decizia de a separa funcțiile de Președinte și CEO marchează o schimbare importantă față de modelul anterior. Consiliul de Administrație descrie această mutare ca fiind o aliniere la „cele mai bune practici pentru marile companii listate la bursă”. Dar ce înseamnă, pe bune, această schimbare pentru gigantul spaniol? Iar mișcarea vine după un proces de succesiune care a durat un an întreg, în care au fost evaluați atât candidați interni, cât și externi.

Cine este noul CEO

Numirea lui Albesa este un semnal clar de continuitate. Și nu e de mirare, având în vedere că acesta s-a alăturat companiei încă din 1998 și a fost unul dintre principalii arhitecți ai creșterii internaționale agresive a Puig. Până acum, a ocupat funcția de Deputy CEO și Președinte al diviziei Beauty and Fashion (roluri cheie în expansiunea globală), jucând un rol esențial în dezvoltarea portofoliului de parfumuri și modă al grupului într-o perioadă de creștere majoră.

Rolul lui Marc Puig în noua structură

În noua sa poziție de Președinte Executiv, Marc Puig – cel care a ghidat compania de familie în transformarea sa într-o entitate publică – se va concentra pe strategia de nivel înalt și pe fuziuni și achiziții. El rămâne, custodele principal al moștenirii companiei, supervizând numirile importante și valorile familiei. „Am lucrat îndeaproape cu Jose Manuel de peste 20 de ani și am deplină încredere că talentul, leadership-ul și viziunea sa îl fac ideal pentru a deveni CEO al Puig”, a declarat Marc Puig. „Acesta este un moment interesant în evoluția Puig, construind pe fundații foarte solide și pe creștere pentru a stabili platforma pentru următoarea etapă a dezvoltării noastre.”

Primele declarații

Deși greutatea operațiunilor de zi cu zi îi revine acum lui Albesa, cei doi vor lucra în tandem pentru a asigura o viziune strategică aliniată. Noul CEO a primit cu entuziasm responsabilitatea.

„A deveni Chief Executive Officer al Puig este atât un privilegiu, cât și o responsabilitate, și sunt extrem de recunoscător pentru încrederea pe care familia Puig și Consiliul de Administrație Puig mi-au acordat-o pentru acest nou capitol”, a spus Albesa. „Această nouă etapă este despre reînnoirea energiei noastre, ascuțirea concentrării și construirea pe ceea ce face Puig distinctiv, și aștept cu nerăbdare să continui această călătorie împreună cu Marc Puig și toate echipele noastre.”