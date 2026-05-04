Julia Chelaru, ajunsă la vârsta de 48 de ani, a hotărât să vorbească deschis despre un subiect considerat încă destul de sensibil în societatea noastră. Cunoscuta cântăreață a recunoscut public că nu a simțit niciodată instinctul matern și nu își dorește să devină mamă.

Alegerea de a trai fara regrete

Te-ai lovit vreodată de întrebarea incomodă despre când faci un copil? Presiunea pe care familia sau prietenii o pun pe umerii femeilor este adesea copleșitoare. Numai că unele femei au curajul să își asume propriul drum, indiferent de așteptările celor din jur. Julia a făcut exact acest lucru într-un interviu sincer oferit în cadrul unui podcast. Artista a explicat foarte clar de ce a ales să nu aibă urmași, oferind o perspectivă revigorantă pentru oricine s-a îndoit vreodată de alegerile personale.

„Eu nu mi-am dorit niciodată, dar asta nu mă face mai puțin om, mai puțin femeie”, a mărturisit Julia Chelaru.

Și are perfectă dreptate.

Valoarea ta personală nu stă într-un rol pe care îl bifezi doar ca să dai bine în fața lumii. Cântăreața și-a asumat această realitate cu o sinceritate dezarmantă, adăugând un detaliu simplu. „Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”.

Femeia care se simte deja intreaga

Paradoxal sau nu, lipsa dorinței de a procrea nu înseamnă deloc o respingere a celor mici. Ba chiar dimpotrivă. Așa cum semnalează Unica într-un material publicat recent, artista este pur și simplu adorată de copiii altor persoane. Micuții o percep ca pe o prezență extrem de caldă și se apropie de ea imediat.

„Copiii, știi cum vin la mine? Sunt atrași ca un magnet. Plus că nu aveam cum să nu fiu o mamă extraordinară pentru că sunt făcută pentru așa ceva. Nu am avut eu acest instinct neasteptat, pentru că eu întotdeauna am fost întreagă eu cu mine”, a declarat artista.

Până la urmă, să fii conștientă de propriile limite (și să le respecți cu strictețe) este o dovadă supremă de iubire de sine. Nu-i chiar așa de simplu să recunoști că ești deja completă doar tu cu tine, fără să ai nevoie de validare externă.

Capcana in care pica multe cupluri

Dar hai să vedem și cealaltă față a monedei. Câte relații toxice nu sunt ținute artificial în viață de apariția unui bebeluș? Julia a atins un punct extrem de dureros aici, vorbind direct sufletului femeilor care poate se află la o răscruce. Ea a atras atenția că un copil nu ar trebui să fie niciodată un instrument de salvare a unui mariaj eșuat sau o soluție magică pentru golurile emoționale dintr-un cuplu.

Să fim serioși, un suflet nou nu vine pe lume ca să repare greșelile adulților.

„Multe persoane au făcut copii din motive greșite. Că de aia nu sunt fericiți și dacă au copiii respectivi. Să țină un bărbat lângă ele, total greșit. Multe relații s-au distrus când au apărut copiii. Pentru că, vai de mine, nu mă simt împlinită și vreau să am pe cineva”, a adăugat cântăreața.

E drept că adevărul doare de cele mai multe ori. Însă o asemenea perspectivă ne ajută să ne analizăm mai profund propriile motivații înainte de a face un pas ireversibil.

Sfarsitul unei iubiri de aproape doua decenii

Dincolo de alegerile legate de maternitate, viața ei sentimentală a trecut prin transformări majore care i-au testat reziliența. În anul 2016, ea a divorțat de Bogdan Jianu. Cei doi au decis să pună capăt unei relații care a durat nu mai puțin de 17 ani. Despărțirea s-a produs în cel mai mare secret, departe de ochii curioși ai presei.

Iar maturitatea cu care au gestionat situația este de admirat.

„Eu am fost puțin mai norocoasă! Într-adevăr, orice divorț este dureros și mi se pare corect să fie așa! Asta este o chestie interioară, o ții pentru tine! Nimeni nu a știut! Eu am ținut secret acest divorț o perioadă de timp până când mi-am făcut o relație. Când am apărut, nu am apărut cu divorțul sau cu scandal! La mine și Bogdan nu a fost vorba de scandal! Noi ne-am despărțit de mână, la notar. Ne-am îmbrățișat, ne-am pupat și ne-am urat fericire! Niciodată nu am fost cu scandalurile! Nu am povestit niciodată nimic de divorț sau despre motive, repet, sunt chestii interne! Eu am ieșit din start în față cu noua relație”, a afirmat Julia în urmă cu ceva timp.

Timpul a dovedit că amândoi au știut exact ce fac și și-au găsit liniștea separat. La rândul lui, Bogdan Jianu și-a refăcut viața alături de Cătălina Ponor, alături de care are astăzi doi copii. Cât despre Julia, deși are acum o relație serioasă alături de noul ei partener, decizia ei rămâne definitivă și nu își dorește sub nicio formă să devină mamă.