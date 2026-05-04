Ai crede că viața într-o metropolă europeană strălucitoare este doar lapte și miere, dar lucrurile stau puțin diferit când ești mamă de adolescente. Adelina și Cristi Chivu au ales încă din anul 2008 să se mute la Milano, departe de ochii curioșilor din țară, construindu-și un refugiu bazat pe intimitate și limite sănătoase. Iar acum, fetele lor au crescut și atrag toate privirile prin autenticitatea lor. Natalia are deja 16 ani, în timp ce sora ei mai mică, Anastasia, a împlinit 14 ani. Este acea vârstă critică la care descoperirea de sine devine absolut esențială pentru echilibrul emoțional.

Moștenirea sportivă și surpriza de pe teren

Și ce crezi că fac două fete cu un tată celebru în lumea sportului mondial? Joacă fotbal, pe bune. În loc să aleagă drumuri previzibile, ele își urmează propriile pasiuni cu un curaj demn de admirat. Recent, Adelina a decis să iasă din discreția ei obișnuită și a făcut publice câteva imagini absolut savuroase pe rețelele de socializare. Adolescentele au intrat pe teren pentru un meci de fotbal, dar nu au fost colege de echipă. Fetele au jucat una împotriva celeilalte, ca niște adevărate adversare, demonstrând că spiritul competitiv se învață direct în familie.

Partida s-a disputat chiar pe terenul Școlii Americane din Milano, instituția unde Natalia și Anastasia studiază zilnic. Îmbrăcate în echipamente sportive complete, ele au demonstrat că au moștenit din plin talentul tatălui lor. Căpitanul de legendă al echipei naționale, care acum este antrenor în Italia, a fost prezent pe margine. Își privea fetele cu o mândrie vizibilă în clipul publicat de soția sa, susținându-le necondiționat în alegerile pe care le fac.

Recomandari Cristi Chivu, gafă virală în Italia – voi avea probleme în vestiar!

Grijile unei mame moderne și siguranța familiei

Dar dincolo de momentele frumoase de pe gazon, viața de zi cu zi vine cu provocări uriașe pentru orice părinte implicat. Într-un interviu recent acordat podcastului Fain & Simplu realizat de Mihai Morar, pe baza datelor furnizate de Unica într-o relatare amplă, Adelina a vorbit deschis despre cum își ține fetele departe de tentații toxice.

Te-ai gândit vreodată cum e să îți crești copiii într-un oraș care pare perfect pe Instagram, dar ascunde multe capcane în realitate? Noi, aici în România, ne plângem adesea de siguranța din marile orașe, de prețurile care tot cresc sau de pericolele din preajma școlilor din București ori Cluj. Când vezi aglomerația de la metroul din Pipera, parcă te ia o ușoară anxietate. Numai că realitatea din afară te lovește uneori mult mai tare. Când auzi că metropolele occidentale au devenit focare de nesiguranță, parcă îți vine să te gândești de două ori înainte să îți lași copilul singur pe stradă la lăsarea serii.

Adevărul crud despre viața în metropola italiană

Milano era considerat până nu demult unul dintre cele mai sigure orașe europene, un adevărat paradis al modei și al stilului de viață relaxat. Acum, situația s-a schimbat radical. Soția fostului fotbalist recunoaște că s-a documentat extrem de bine, mai ales în privința substanțelor interzise, pentru a ști cum să gestioneze anturajele periculoase și să impună reguli clare, dar pline de empatie.

Recomandari Cristina Pucean, cadouri de la un admirator secret? Ce se întâmplă

Iată declarația ei exactă.

„Eu nu am avut (…). E și un centru important de distribuție Milano, eu am urmărit niște documentare, m-am documentat, doar că ele sunt foarte cumințele momentan. Ele nu prea au dorință să se ducă cine știe unde, căci au totul la îndemână. Cred că și asta a ajutat, faptul că în complexul ăsta au colegi de școală, că se vizitează și nu umblă prin oraș încă. Drogurile, păi este mult mai rău decât la București, nesiguranța de pe străzi, din Milano. În ultimii ani este cel mai periculos oraș posibil. Era super liniște și pace, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu mai poți să porți un ceas. Chiar am fost la poliție, că mi-au clonat cardul la Londra. Este groaznic la Milano, dar asta se întâmplă cam în ultimii trei ani, mai ales după pandemie”

Cifrele și experiențele personale vorbesc de la sine.

Recomandari Imaginile care au impartit internetul in doua. Ce a patit actrita de 29 de ani

Să fim serioși, nu e deloc ușor să îți păstrezi calmul când ieși din casă cu frica în sân. Faptul că Natalia și Anastasia sunt cuminți și preferă să stea în complexul lor rezidențial (alături de colegii de școală) este o adevărată ușurare pentru părinți. Adelina a recunoscut că incidentele neplăcute nu o ocolesc nici pe ea, având cardul clonat în timpul unei vizite la Londra. Această întâmplare neașteptată a trimis-o direct la secția de poliție pentru a da declarații, confirmând că vigilența a devenit o necesitate zilnică pentru familia ei oriunde ar călători în Europa.