Cristi Chivu, antrenorul de 45 de ani care scrie istorie la Inter Milano, a fost protagonistul unui moment neașteptat imediat după calificarea echipei sale în finala Cupei Italiei. Deși succesul sportiv era pe buzele tuturor, o glumă aparent nevinovată adresată jurnalistei Monica Bertini a stârnit un val de reacții, părând să confirme o relație secretă din culisele clubului.

Dialogul care a aprins imaginația Italiei

În cadrul interviului de după meci, atmosfera s-a relaxat rapid, iar discuția dintre Chivu și jurnalista Monica Bertini, o vedetă a postului Mediaset, a luat o turnură complet neașteptată. Pe fondul zvonurilor care circulau de ceva vreme în presa sportivă italiană despre o legătură amoroasă între prezentatoare și Piero Ausilio, directorul sportiv al lui Inter, Bertini a încercat să preia controlul cu o avertizare amuzantă.

„Având în vedere că pari într-o formă foarte bună și faci glume cu Andrea și Federica… Vezi să nu faci glume despre mine că eu sunt cea care urmează să pună întrebările”, i-a spus aceasta lui Cristi Chivu.

RecomandariAdelina Chivu arată impecabil la 44 de ani și spune ce a schimbat după 35

Replica antrenorului român a venit însă instantaneu și a lăsat loc de interpretări. „Nu voi spune nimic despre tine, Monica. Nu pot să spun nimic pentru că apoi voi avea probleme în vestiar”, a răspuns Chivu. Dar cum vine asta, o simplă glumă să provoace probleme? Ei bine, replica a sugerat clar că o remarcă nepotrivită la adresa jurnalistei ar deranja pe cineva cu autoritate directă asupra echipei, adică exact șeful său, Piero Ausilio.

Presa italiană a taxat imediat gafa

Momentul nu a trecut neobservat. Jurnaliștii italieni au preluat imediat declarația, considerând-o o confirmare a bârfei care plutea în aer de luni bune. Publicația „Libero Quotidiano” a titrat fără menajamente despre incident, subliniind că discreția cuplului a fost compromisă de sinceritatea lui Chivu.

„Poveste de dragoste între Monica Bertini și Ausilio? Chivu a făcut o gafă senzațională și a confirmat relația”, au notat aceștia.

RecomandariTudor Gheorghe, la 80 de ani, transportat de urgență la spital în Iași

Iar referirea la „problemele din vestiar” a fost văzută ca o dovadă clară a conexiunii dintre jurnalistă și structura de conducere a clubului milanez.

Secretul lui „Johnny Stecchino”

Numai că gafa nu a fost singurul moment de autenticitate oferit de antrenorul român. În același interviu, Chivu a dezvăluit și un detaliu amuzant din intimitatea vestiarului. L-a salutat pe Andrea Ranocchia, fost fotbalist prezent în studio, folosind o poreclă necunoscută publicului larg.

„Salut, Johnny”, a spus Chivu, provocând o stare de confuzie generală.

RecomandariAvocatul Adrian Cuculis o atacă pe Codruța Filip – dinamitezi relația de 7 ani

Văzând fețele celor din platou, a venit imediat și cu explicația. „Ce? Cum? Îi spuneam Johnny Stecchino în vestiar”, a adăugat el. Misterul a fost elucidat chiar de Ranocchia, care a explicat cu zâmbetul pe buze originea apelativului, inspirat dintr-o faimoasă comedie italiană a anilor ’90 (un detaliu pe care fanii nu îl cunoșteau). „De la Johnny Stecchino. Îmi spuneau așa pentru că eram foarte slab”, a punctat fostul fotbalist, confirmând atmosfera excelentă pe care Chivu o menține în jurul echipei.