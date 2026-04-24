Puțini își mai amintesc de războiul mediatic dintre Teo Trandafir și Mihaela Rădulescu, două dintre cele mai mari vedete TV din România. Recent, Teo a scos la lumină un episod tensionat, petrecut în direct, care a culminat cu o replică ce a lăsat-o fără cuvinte pe Rădulescu.

Geanta răsturnată în direct

Invitată la emisiunea prezentată de Mihaela Rădulescu, Teo Trandafir a povestit cum, la final, a avut parte de un moment neașteptat, conform formatului de la acea vreme. Ea se pregătise pentru ce urma.

„La sfârșitul unei emisiuni, în direct, îmi ia geanta și o întoarce cu fundul în sus. Știam că așa e formatul emisiunii. Previzusem oarecum, scosesem ce putea să compromită… mai ales o dată pe lună, ce poate să aibă o fată în geantă? O „ganteră”!”, a relatat Teo Trandafir.

Replica ce a încheiat discuția

Numai ca lucrurile nu s-au oprit aici. După ce a comentat conținutul genții, Mihaela Rădulescu a pus-o pe Teo într-o situație delicată, făcând o comparație directă între ele, chiar în fața publicului.

„Scosesem „gantera”. A fost totul ok. Au fost niște comentarii drăguțe. La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: Priviți, stimați telespectatori, ea e deșteaptă și eu sunt frumoasă!,” a mai povestit Teo Trandafir.

V-ați fi așteptat la așa ceva? Reacția lui Teo, după cum ea însăși mărturisește la mai bine de 10 ani de la incident, a fost una viscerală. „A ieșit din mine”, a mărturisit ea.

Replica a fost pe măsură: „Da, fetiță, dar ție îți trece!”.

O rivalitate pe măsura audiențelor

Dar de unde venea această tensiune? Pe bune, era o competiție acerbă. Teo Trandafir a explicat contextul acelei perioade, când televiziunea din România era dominată de câteva figuri feminine extrem de puternice și lupta pentru supremație era reală.

„Eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc. Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente”.

O luptă inegală, la prima vedere.

Arma secretă a lui Teo

Pornind de la o generație de aur a televiziunii (din care făceau parte și Mircea Radu sau Dan Negru), Teo a trebuit să își găsească propriul drum. Ea a înțeles că nu poate concura pe același palier cu rivalele sale din punct de vedere fizic, așa că a mizat pe altceva. Și a transformat un aparent dezavantaj în cea mai puternică armă a sa: inteligența și umorul.

„Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc. Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, ‘Teo Trandafir e grasă’, am înțeles! Am stipulat, s-a zis, s-a rostit!”, a explicat prezentatoarea.