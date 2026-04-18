Retinolul este considerat standardul de aur în îngrijirea pielii, fiindcă „este excelent pentru regenerarea celulară, stimularea colagenului și reînnoirea generală a pielii”, spune Dr. Aderonke Obayomi, medic dermatolog din New York. Numai că nu toată lumea îi tolerează uscăciunea și exfolierea. Din fericire, există alternative blânde, dar eficiente, care pot oferi rezultate remarcabile fără iritații.

Bakuchiol, ruda blândă a retinolului

Când vine vorba de alternative vegetale, bakuchiolul este rege. „Bakuchiolul este cel mai apropiat lucru pe care îl avem de o alternativă vegetală veritabilă la retinol, iar serul de la Herbivore Botanicals este cel pe care îl indic pacienților”, afirmă Dr. Obayomi. De ce? „Studiile arată că bakuchiolul și retinolul au produs îmbunătățiri comparabile în ceea ce privește ridurile și pigmentarea, dar grupul care a folosit bakuchiol a raportat important mai puțină iritație”, adaugă ea. bakuchiolul „crește regenerarea celulară, stimulând astfel producția de colagen și diminuând semnele de îmbătrânire precum liniile fine, ridurile, laxitatea pielii și fotodeteriorarea generală”, explica anterior Dr. Sejal Shah.

Serul Dual-Retinol Alternative de la Herbivore Botanicals (68$) folosește două forme de bakuchiol pentru a îmbunătăți textura pielii și elasticitatea. Christa Joanna Lee, una dintre persoanele care l-au testat, confirmă: „Nu putea fi mai ușor să adaugi acest ser în rutina ta, indiferent de tipul de ten. Se aplică perfect peste alte produse de îngrijire și sub machiaj – plus că nu provoacă niciodată iritații. Deoarece nu conține retinol tradițional, rezultatele pentru liniile fine sunt puțin mai subtile, dar efectul de umplere și hidratarea sunt absolut reale.”

Peptide și niacinamidă pentru fermitate

Dacă liniile de expresie sunt principala ta grijă, peptidele ar putea fi răspunsul. V-ați gândit vreodată cum ar fi să folosiți „Botox la sticlă”? Serul P-Tiox de la SkinCeuticals (150$) folosește peptide semnal pentru a atenua aspectul liniilor de expresie, cum ar fi cele de pe frunte sau din jurul gurii. Jessica Cruel, redactor-șef, a fost impresionată: „Există o combinație de peptide, niacinamidă și PHA în acest ser pentru a viza un semn foarte specific al îmbătrânirii: liniile de expresie. Ca o persoană care iubește să râdă, sunt deosebit de preocupată de pliurile mele nazolabiale, adică liniile zâmbetului. Folosesc acest ser pentru ca ele să nu se agraveze. Trebuie să spun că observ că fillerul meu durează mult mai mult în acea zonă.”

Și Deanna Pai, o altă utilizatoare, adaugă: „Îl folosesc între programările mele pentru neuromodulatori și când pur și simplu nu pot face Botox, cum ar fi în timpul sarcinii. Am descoperit că ajută la încetinirea apariției liniilor de pe frunte și poate viza linii de expresie unde injectabilele nu pot ajunge, cum ar fi în jurul gurii.”

Pentru pete pigmentare, Dr. Obayomi recomandă niacinamida. „Niacinamida este una dintre alternativele pe care le menționez mereu când pacienții întreabă despre alternative la retinol, în special pentru hiperpigmentare.” Serul Mela B3 de la La Roche-Posay (45$) combină 10% niacinamidă cu ingredientul patentat Melasyl pentru a intercepta excesul de melanină. Melanie Curry, care l-a folosit timp de două luni, spune: „Am observat mici îmbunătățiri. Petele mele întunecate (în special cicatricile de acnee de sub bărbie) au început să se estompeze încet, iar pielea mea a devenit puțin mai uniformă. Și deși rezultatele durează (nu-i așa mereu?), ele apar.”

Acizii potriviți pentru luminozitate

„Ca și retinolul, acizii alfa hidroxi (AHA) pot reduce aspectul liniilor fine și pot îmbunătăți textura și calitatea pielii”, explică Dr. Carlos Vieira. „Ei funcționează prin exfolierea straturilor superioare terne ale pielii pentru a dezvălui o piele mai proaspătă dedesubt.” Un exemplu accesibil este tonerul The Ordinary Glycolic Acid 7% (14$), pe care Dr. Vieira îl apreciază pentru „textura sa lejeră, pe bază de soluție”.

Pentru tenul sensibil sau acneic, acidul azelaic este o opțiune excelentă. Produsul Naturium Azelaic Topical Acid 10% (20$) combină 10% acid azelaic cu niacinamidă. Dr. Vieira laudă formula: „Îmi place acest ser deoarece studiile arată că [10% acid azelaic] este concentrația ideală pentru a obține beneficii clinice, minimizând în același timp iritația.” Dr. Nazanin Saedi adaugă că „în câteva luni, ar trebui să observi o îmbunătățire a texturii, pete maronii mai deschise și o piele mai clară și mai radiantă.”

Iar dacă vrei strălucire rapidă, vitamina C este aliatul tău. Serul SkinFix Brighten + Firm 15% Vitamin C (69$) folosește o formă stabilă de vitamina C, alături de peptide și antioxidanți. Sarah Han, editoare, a remarcat: „Pentru ceea ce văd deja – estomparea unor pete întunecate încăpățânate din jurul nasului – nu mă voi plânge (prea mult).”

Uleiul de măceșe, un ajutor natural

hai să vedem ce poate face un ulei. Uleiul de măceșe conține în mod natural cantități mici de derivați de vitamina A, ceea ce explică reputația sa de a oferi strălucire. Pai Bioregenerate Rosehip Oil (34$) folosește un amestec de extracte din semințe și fructe de măceșe pentru a îmbunătăți treptat textura și nuanța pielii.

O abordare mai blândă, dar eficientă.

„Acest ulei facial este bogat în acizi grași esențiali și antioxidanți, făcându-l deosebit de util pentru pielea matură care se confruntă cu uscăciune și textură neuniformă”, spune Dr. Mona Foad, medic dermatolog. Ea adaugă că este lejer și „adesea bine tolerat de pielea sensibilă”. Fără parfum adăugat, este o opțiune excelentă pentru cei care caută o soluție naturală și calmantă pentru a obține o piele mai suplă și mai luminoasă.