Oricine este pasionat de skincare a auzit de retinol. Ingredientul-vedetă promite un ten mai neted și mai tânăr, dar popularitatea sa vine cu avertismente serioase, mai ales că recent Comisia Europeană a propus restricții mai stricte pentru concentrațiile mari, tocmai pentru a reduce efectele secundare nedorite. Fără o utilizare atentă, acestea pot include iritații, roșeață și descuamare.

Deci, ce face mai exact acest ingredient? Și dacă vine cu atâtea avertismente, de ce este atât de iubit în industrie? Am întrebat patru experți pentru a răspunde la toate întrebările despre retinol.

Ce este, de fapt, retinolul?

La prima vedere, pare complicat, dar lucrurile sunt destul de simple. „Retinolul este un tip de retinoid derivat din Vitamina A”, explică Aruj Javid, farmacista internă a Lookfantastic. „Este un ingredient benefic pentru piele foarte căutat pe piața de skincare datorită capacității sale de a ajuta la rezolvarea multor probleme ale pielii, cum ar fi pierderea fermității, liniile fine și ridurile, des întâlnite la tenul matur, tenul predispus la acnee, un ton neuniform și, în general, o piele care tinde să pară ternă și lipsită de strălucire”.

Iar Dr. Derrick Phillips, medic dermatolog specializat în acnee, rozacee și cancer de piele, adaugă că „aproape oricine poate beneficia de pe urma introducerii unui retinoid în rutina de îngrijire a pielii, iar cheia este să începi cu o concentrație mică și să crești treptat în timp”.

Beneficiile multiple pentru ten

Hai să vedem, ce face retinolul pentru ten, pe bune? „Există multiple beneficii în utilizarea retinolului în rutina ta”, explică Dr. Jinah Yoo, medic dermatolog și fondatoarea clinicii Maylin x Dr. Jinah Yoo. „Reduce ridurile și liniile fine, deoarece stimulează producția de colagen, ceea ce ajută la îmbunătățirea elasticității și fermității pielii, reducând în cele din urmă aspectul ridurilor și al liniilor fine. si, îmbunătățește textura generală a pielii atunci când este utilizat în mod regulat, rezultând un ton mai neted și mai uniform prin promovarea reînnoirii celulare și a exfolierii.”

Dr. Hiba Injibar, medic dermatolog și fondatoarea Clinicii Dermasurge, a adăugat că s-a constatat că retinolul „ajută la abordarea problemelor precum hiperpigmentarea”. Așadar, dacă aceasta este o preocupare majoră pentru tine, se pare că retinolul ar putea fi exact ceea ce cauți.

Cum se folosește corect pentru a evita iritațiile

Pentru că retinolul poate fi iritant, modul și momentul în care îl folosești sunt factori cheie. Aruj Javid subliniază că cel mai important lucru este să-l introduci lent în rutina ta. „Dacă încerci retinolul pentru prima dată, începe cu un procent mai mic și apoi crește treptat”, spune ea. „Amintește-ți că ai nevoie doar de o cantitate de mărimea unui bob de mazăre de fiecare dată când aplici retinol.”

Odată ce ai găsit produsul perfect, „începe să-l folosești de două-trei ori pe săptămână, crescând treptat frecvența pe măsură ce este tolerat”, recomandă Dr. Injibar. V-ați întrebat vreodată de ce se aplică doar seara? Dr. Yoo clarifică: „Spală-ți fața cu un demachiant blând și usuc-o prin tamponare înainte de a aplica retinolul – vrei întotdeauna să-l aplici pe pielea curată și uscată, deoarece acest lucru ajută la asigurarea absorbției maxime a produsului”.

„Folosește o cantitate de mărimea unui bob de mazăre și maseaz-o ușor pe față și pe gât. Pentru a preveni uscăciunea și iritația, continuă cu o cremă hidratantă odată ce retinolul s-a absorbit complet în piele”, continuă Dr. Yoo. Și nu uita niciodată: „este esențial să folosești un produs de protecție solară cu SPF 30 sau mai mare în fiecare dimineață (chiar și în zilele înnorate), deoarece retinolul poate crește sensibilitatea pielii la soare”.

Regula de aur este prudența.

Cu ce ingrediente NU trebuie combinat

Multe persoane au deja o rutină complexă, cu diverse produse. Dar, fiind un ingredient activ, trebuie să fii atent cu ce anume combini retinolul. Dr. Yoo subliniază că cel mai bine este să eviți combinarea retinolului cu alți ingredienți activi, deoarece acest lucru poate provoca „iritații extreme”.

De aceea, experții recomandă aplicarea retinolului pe fața curată și folosirea doar a unei creme hidratante deasupra. folosește serumurile cu Vitamina C dimineața, retinolul seara (de două-trei ori pe săptămână), iar celelalte serumuri în zilele intermediare. Ingredientele active de evitat în aceeași rutină cu retinolul sunt Vitamina C, acidul salicilic și acidul glicolic. În schimb, acidul hialuronic și niacinamida primesc undă verde; deși sunt active, sunt suficient de blânde și ajută la hidratarea pielii, putând chiar diminua efectele de uscare ale retinolului.

Cei patru specialiști au venit și cu recomandări concrete de produse, pentru diverse bugete și niveluri de experiență.