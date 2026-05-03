O vizită la celebrul magazin de pe strada 86 din New York City s-a transformat recent într-o veritabilă vânătoare de comori. Editorul de beauty Sarah Felbin a luat la rând rafturile pline de cosmetice pentru a găsi cadourile perfecte de Ziua Mamei.

Conexiunea specială și nostalgia cumpărăturilor

Ți s-a întâmplat vreodată să te pierzi ore în șir printre rafturile cu farduri și creme alături de mama ta? Relația dintre o mamă și fiica ei începe adesea printre sfaturi despre cum să aplici corect tușul de ochi. Sarah mărturisește că legătura ei cu mama sa este una extrem de strânsă, asemănătoare cu un celebru duo de pe micile ecrane: „gândește-te la Lorelai și Rory din Gilmore Girls, dar cu mai puțină dramă legată de băieți”.

Să fim serioase, acele momente de teste și discuții despre nuanțe sunt de neprețuit. Muzica din magazin, un mix energizant cu Beyoncé, ABBA și Dua Lipa, te face instant să vrei să descoperi noutățile. Iar luminile puternice sunt „perfecte pentru a testa nuanțele, și știi că testăm totul”, după cum povestește jurnalista.

Tehnologie și relaxare la superlativ

După mai bine de 20 de ani în care a condus o grădiniță și a crescut doi copii, mama autoarei are în sfârșit timp pentru ea. Primul produs ajuns în coș a fost TheraFace Mask Glo de la Therabody, care costă 380 de dolari. Este o mască LED testată clinic, cu setări pentru lumină roșie, albastră și infraroșie, concepută să rezolve textura neuniformă, tonul pielii și erupțiile, pe baza unor studii de 12 săptămâni cu utilizare zilnică. Speranța este că se va relaxa purtând-o la finalul zilei, cu o carte în mână și cățelul Ace alături.

Într-un reportaj publicat recent de Allure aflăm că odihna adecvată completează perfect rutina de îngrijire. Așa a ajuns pe listă și masca de dormit cu greutăți Nodpod, la 38 de dolari. Această variantă roz, o exclusivitate a magazinului, este perfectă pentru persoanele care se foiesc toată noaptea.

Machiajul care nu dă greș niciodată

Când vine vorba de machiaj, amintirile din gimnaziu revin rapid. Atunci, mama ei i-a cumpărat primerul Porefessional Pore Minimizing și mascara BadGal Bang de la Benefit Cosmetics. Acum, rolurile s-au inversat. A ales blush-ul lichid Benefit Cosmetics Play Daze Airy Soft Matte, nuanța Starlaa, la 34 de dolari, apreciat pentru textura mătăsoasă și finisajul estompat.

Dar surprizele nu se opresc aici.

Pentru gene, alegerea a fost clară: Maybelline Lash Sensational Body Washable Mascara, la doar 14 dolari. „Sunt convinsă că mascarele de la farmacie pot depăși (și adesea o fac) pe cele de lux”, explică Sarah, lăudând peria în formă de clepsidră. Nu putea lipsi noul Charlotte Tilbury Pillow Talk Long Lasting Blush Balm Sheer Lip Tint, la 32 de dolari. Acest balsam hidratant vine în șase culori care se transformă în nuanțe personalizate în funcție de pH-ul tău, fiind pasul ideal după ce au fost fane devotate ale produsului Hollywood Flawless Filter.

Și chiar dacă aceste cumpărături au fost făcute peste ocean, adevărul e că și noi, în România, găsim acum exact aceleași branduri pe rafturile din Sephora sau Douglas, așa că poți recrea oricând experiența alături de mama ta într-un mall din București sau Cluj.

Răsfăț suprem pentru piele și simțuri

Pentru tenul uscat, crema Tatcha The Dewy Skin Cream (93 de dolari) a fost alegerea evidentă. Conține un trio hidratant format din acid hialuronic, scualan și alge roșii, plus orez mov japonez plin de antioxidanți (care îi dă și nuanța superbă de lavandă), blocând radicalii liberi care provoacă lipsa de fermitate.

Pe bune, cine nu s-ar bucura de un asemenea răsfăț olfactiv și tactil? La capitolul parfumuri, după ce i-a recomandat în trecut Prada Infusion de Santal Chai, acum a optat pentru Prada Paradoxe. Sticla triunghiulară roz, la 180 de dolari, ascunde note calde și florale de Neroli, ambră și mosc.

Coșul s-a umplut rapid, deși a explorat doar o mică parte din magazinul plin de tentații. Până la urmă, mai sunt și alte ocazii de sărbătorit. „Există întotdeauna ziua ei de naștere… Și Crăciunul, si .”