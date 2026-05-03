Vremea de afară ne dă semne timpurii de vară și tentația de a lăsa telecomanda din mână crește de la o zi la alta. Dar să fim serioase. Uneori tot ce ai nevoie după o zi lungă este o canapea confortabilă și o evadare într-o poveste bună pe micul ecran.

Hohote de râs și cazuri reale

Lucy Punch revine în forță în Soho ca Amanda. Sezonul 2 din Amandaland ajunge pe BBC One și iPlayer miercuri, 6 mai, de la ora 21. Femeia jonglează în continuare cu copiii, cu brandul ei online și cu rolul ei „co-lab” la Kitchen’s Bathrooms and Kitchens. Totul pare să meargă bine când se deschide o cafenea nouă și la modă, iar o casă de vis apare pe piață. Cerând ajutorul mamei sale Felicity (Joanna Lumley), Amanda realizează rapid că prețul real depășește cu mult prețul cerut.

Și dacă preferi poveștile inspirate din realitate, duminică, 10 mai, de la ora 21, pe ITV1 și ITVX apare Believe Me.

Recomandari Surpriza uriasa pentru pasionatele de gatit. Ce se intampla cu friptura ta de vita

Miniseria de patru episoade expune unul dintre cele mai prolifice cazuri de agresiune sexuală din Marea Britanie. Concentrându-se pe mărturia a două supraviețuitoare, Sarah (Aimée-Ffion Edwards) și Laila (Aasiya Shah), serialul urmărește crimele șoferului de taxi John Worboys (Daniel Mays) și modul în care Poliția Metropolitană a eșuat în a investiga corespunzător acuzațiile lor.

Agenți secreți și conspirații internaționale

Ești pregătită să intri sub acoperire? Serialul Legends urmărește un grup de ofițeri vamali britanici obișnuiți care au sarcina de a se infiltra în unele dintre cele mai notorii bande de traficanți de droguri din țară. Inspirată de o investigație reală remarcabilă, producția în șase părți creată de Neil Forsyth explorează modul în care aceștia lucrează din interior pentru a doborî infractorii. Cu o distribuție excelentă, care îi include pe Tom Burke și pe legenda comediei Steve Coogan, serialul aterizează pe Netflix joi, 7 mai. O analiză publicată recent de Hellomagazine a pus punctul pe i. „O dramă polițistă demnă de binging? Absolut.”

Iar fix această disponibilitate globală ne prinde bine și nouă. Când platformele internaționale lansează titluri mari în aceeași zi peste tot în lume, serile de weekend din România devin brusc mult mai interesante, iar un abonament la streaming își justifică fiecare leu din factura lunară.

Recomandari Surpriza uriasa pentru fanii serialelor. Cum a aparut Harrison Ford la 83 de ani

Tot în zona de spionaj intră și Ponies, care are premiera pe Sky Atlantic și NOW vineri, 22 mai. Acțiunea are loc în Moscova anului 1977. Emilia Clarke și Haley Lu Richardson le joacă pe proaspăt văduvele Bea și Twila. După ce soții lor sunt uciși în circumstanțe misterioase, cele două renunță la munca de birou de la ambasada americană pentru a deveni agenți operativi CIA. Cunoscute drept Ponies (adică „Persoane fără interes”), ele investighează ce s-a întâmplat și descoperă o conspirație de proporții în cadrul URSS.

Reveniri spectaculoase și drame de familie

Fanii Yellowstone pot respira ușurați. Un nou spin-off numit Dutton Ranch aduce înapoi o parte din membrii favoriți ai familiei pe Paramount+ vineri, 15 mai. Creat de Chad Feehan, serialul de nouă episoade îi urmărește pe Rip Wheeler (Cole Hauser) și Beth Dutton (Kelly Reilly) în timp ce riscă totul pentru o viață nouă în Texasul de Sud. Numai că fantomele trecutului îi ajung rapid din urmă, confruntându-se cu provocări noi și cu o fermă rivală.

Pe bune, cine nu aștepta sezonul 2 din Rivals?

Recomandari Surpriza uriasa pentru pasionatele de calatorii. 5 experiente la New York care schimba totul

Adaptarea romanelor legendare ale regretatei Dame Jilly Cooper ajunge pe Disney+ vineri, 15 mai. Livrat în două tranșe a câte șase episoade, serialul reia povestea cu întoarcerea răzbunătoare a lordului Tony Baddingham. Acesta este hotărât să distrugă compania de televiziune rivală a lui Rupert Campbell-Black și Declan O’Hara, numită Venturer. Între timp, viețile și iubirile grupului din Rutshire intră într-o spirală a haosului, pe măsură ce aventurile amenință să distrugă totul.

Și avem ceva și pentru fanii spațiului. Star City este un spin-off în opt părți după For All Mankind, care vine pe Apple TV vineri, 29 mai. Promovat ca un thriller „propulsiv și paranoic”, serialul îi are în distribuție pe Anna Maxwell Martin și Rhys Ifans. Producția revizitează cursa spațială de cealaltă parte a Cortinei de Fier, explorând viețile cosmonauților, inginerilor și ofițerilor de informații din programul spațial sovietic și riscurile pe care și le-au asumat pentru a împinge umanitatea înainte.

Vacanțe de vis transformate în coșmar

Tânăra detectivă Pip (Emma Myers) revine în A Good Girl’s Guide to Murder sezonul 2, pe Netflix din 27 mai. După ce a rezolvat cazul lui Andie Bell în primul sezon, ea este hotărâtă să repare consecințele și să stea departe de probleme. Dar pe măsură ce procesul lui Max Hastings (Henry Ashton) se apropie, nu poate rezista să investigheze atunci când martorul cheie Jamie Reynolds (Eden H. Davies) dispare subit. Într-o cursă contracronometru, Pip ajunge în locuri neașteptate, luptându-se cu justiția și realizând cât de mult s-a îndepărtat de acea „fată bună” care era odată.

V-ați gândit vreodată cum o simplă decizie vă poate schimba complet viața?

Asta pățește Zoe (Jessica Raine) în Two Weeks in August, care are premiera pe BBC One și iPlayer în luna mai. Acțiunea are loc în Grecia, unde femeia merge în vacanță cu familia și prietenii pentru a redescoperi bucuria de a trăi. Dar când cedează celor mai profunde dorințe ale sale și se aventurează într-o relație ilicită, vacanța ei de vis se transformă într-un coșmar, deoarece acțiunile ei devin o reglare de conturi pentru grupul care refuză să se maturizeze.

Până la urmă, timpul tău liber este prețios și merită investit exact în poveștile care te țin cu sufletul la gură de la primul cadru.