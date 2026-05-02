Luna mai a sosit oficial, iar dacă ai goluri în calendar pe care abia aștepți să le umpli, avem exact activitățile distractive pe care le cauți. „O altă lună în New York City este o altă lună pentru a încerca, a vedea, a gusta și a face ceva nou, sau pur și simplu pentru a te bucura de lucrul tău preferat de un milion de ori din nou”, așa cum frumos se spune. „Odată cu încălzirea vremii, este timpul să te aventurezi în afara casei și să explorezi posibilitățile nesfârșite care te așteaptă, sau cel puțin activitățile restrânse pe care le-am adunat pentru tine luna aceasta.”

Și crede-mă, opțiunile culinare sunt absolut delicioase. Pe tot parcursul lunii mai, ai ocazia să încerci colaborarea în ediție limitată dintre King’s Hawaiian și Van Leeuwen. Mai exact, faimoasa înghețată Ube Coconut Ice Cream și sandvișul Ube Coconut Ice Cream Sandwich, disponibile în magazinele locale Van Leeuwen în limita stocului. Iar dacă te afli pe 5 mai la Hudson Yards, între orele 13:00 și 16:00, actorul Diego Boneta (da, cel din Rock of Ages și Pretty Little Liars) îți va servi gratuit guacamole Avocados From Mexico, în cinstea sărbătorii de Cinco de Mayo.

Competitii de dans si energie pura

Dacă ai urmărit dansatori și coregrafi pe rețelele sociale încă din perioada de glorie a YouTube-ului sau ai devorat fiecare episod din America’s Best Dance Crew, pregătește-te. Fanii filmelor You Got Served și Step Up au în sfârșit un eveniment de turneu dedicat: International Dance League (IDL). Noul campionat își începe primul sezon chiar la New York, pe 2 mai, la Hammerstein Ballroom, de la ora 18:00.

Șase echipe de dans din întreaga lume vin să își demonstreze abilitățile. Vorbim despre nume uriașe precum GRV din Los Angeles, 1MILLION din Seul, Brotherhood din Vancouver, Quick Style din Oslo, Jam Republic din Singapore și Royal Family din Auckland. Fără restricții de stil, coregrafiile promit să fie extrem de inovatoare. Gazdele evenimentului sunt Megan Batoon și Michael Le (@justmaiko), iar Saweetie va face un super show la pauză. Nu lipsește nici merchandising-ul exclusiv, creat în parteneriat cu Jeff Staple și Reed Art Department.

Numai că nu e o problemă dacă nu poți ajunge fizic. Transmisiunea live va fi asigurată de e.l.f. Cosmetics pe YouTube și Twitch, începând cu ora 18:00 ET.

Dimineti cu muzica live si concerte gratuite

Te-ai gândit vreodată cum ar fi să îți începi ziua cu un concert live la răsărit? Unul dintre cele mai mari serii de concerte gratuite este organizat de emisiunea TODAY, cu un lineup masiv de artiști. Fanii pot câștiga permise pentru a face parte din publicul de pe TODAY Plaza sau Rockefeller Plaza.

Totul debutează pe 8 mai, la ora 5:15 dimineața, cu talentata cântăreață pop Zara Larsson. Energia și vocea artistei suedeze merită din plin trezirea cu noaptea în cap. Câștigătorii pot aduce până la trei invitați, dar există și o secțiune de admitere generală pe principiul primul venit, primul servit. Seria de concerte continuă cu Bleachers pe 22 mai și Charlie Puth pe 29 mai.

Iar dacă ai prins o ofertă bună la biletele de avion din București spre metropola americană, așa cum fac tot mai multe românce dornice de city break-uri peste ocean, ai nimerit la fix. Așa cum semnalează Hellomagazine într-un reportaj publicat recent, primăvara la New York se transformă într-un adevărat magnet pentru turiștii din toată lumea, iar evenimentele gratuite te ajută să îți protejezi bugetul de vacanță.

Magia baschetului feminin

Pe 8 mai, de la ora 19:30, echipa New York Liberty își deschide oficial sezonul de acasă în WNBA, la Barclays Center. După un meci de presezon pe 3 mai la Mohegan Sun, fetele se vor confrunta din nou cu Connecticut Sun în sezonul regulat.

Să fim serioși.

Ultima dată când cele două echipe s-au întâlnit în august, Liberty a obținut o victorie la limită, cu scorul de 81-79 (un meci absolut incendiar). Dacă nu poți ajunge la sală, merită să cauți un bar sportiv local, pentru că, așa cum se spune, „toată lumea se uită la sporturile feminine”.

Nostalgie pop si seri de neuitat

Seria de concerte gratuite continuă la Hudson Yards, la Wells Fargo State din Public Square. Pe 13 mai, de la ora 18:00 (cu acces de la 17:00), surorile Aly & AJ urcă pe scenă. Cunoscute din proiecte Disney Channel precum Phil of the Future, Now You See It sau Cow Belles, ele au cucerit topurile cu hituri ca Potential Breakup Song și Like Whoa.

Dar fetele nu s-au oprit aici. Au lansat o versiune matură pentru Potential în 2020, la 13 ani de la lansarea inițială, urmată de albume noi în 2021, 2023 și cel mai recent, Silver Deliverer, apărut în luna mai a anului trecut. Clienții Wells Fargo primesc gustări și băuturi gratuite la Wells Fargo Club, în timp ce clienții Mastercard au acces la întâlniri cu artiștii și o zonă de vizionare dedicată. Va exista chiar și un cărucior Champagne Pommery pentru cei care au vârsta legală pentru consumul de alcool. Urmează Warren G pe 20 mai, Busta Rhymes pe 27 mai și Jordin Sparks pe 3 iunie.

Adrenalina pe apa la cote maxime

În weekendul 30-31 mai, de la ora 14:00, Mubadala New York Sail Grand Prix aduce un spectacol nautic formidabil. Vorbim despre catamarane de 50 de picioare care gonesc pe râul Hudson cu viteze de peste 50 de noduri, adică aproximativ 58 mph. Echipele concurează pe bune pentru un fond total de premii de 12,8 milioane de dolari.

Biletele Classic oferă vizionare de pe barca oficială a spectatorilor. Opțiunea Premium te plasează pe o barcă separată în interiorul hipodromului, cu gustări și băuturi incluse. Biletul Platinum aduce o locație de vizualizare prioritară și preparate de lux. Pentru o experiență supremă, pachetul de ospitalitate VELA Privé de pe Governors Island, la Beach Club, dă all-inclusive pe malul apei, completată de muzicieni, cântăreți și DJ care întrețin atmosfera pe tot parcursul weekendului.